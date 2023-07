Schon wieder: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Täter scheitern an Sicherheitsvorkehrungen

Von: Peter Borchers

Einbruchsversuch: Unbekannte machten sich in der Nacht auf Freitag an der Ladentür von Uhren und Schmuck Thanner in Wolfratshausen zu schaffen. Symbo © Silas Stein/dpa

Ein Passant fand vor einem Juweliergeschäft in Wolfratshausen Brecheisen und andere Werkzeuge von Einbrechern. Die Kripo Weilheim ermittelt.

Wolfratshausen – Abermals wurde ein Schmuckhändler in der Region Ziel eines Einbruchs. Nach dem Juwelier am Geretsrieder Karl-Lederer-Platz vor knapp zwei Wochen traf es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Uhren und Schmuck Thanner im Sparkassengebäude an der Sauerlacher Straße. Es blieb allerdings beim Versuch. „Dem oder den Tätern war es nicht gelungen, in die Geschäftsräume des Juweliers einzudringen und Beute zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Passant hatte am frühen Freitagmorgen an der Eingangstür des Geschäfts Brecheisen liegen sehen und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten die mutmaßlichen Einbruchswerkzeuge sowie weitere Gegenstände als Beweismittel sicher. Die Untersuchungen in diesem Fall führt das Fachkommissariat K2 der Kripo Weilheim.

In Geretsrieder Juwelier wurde eingebrochen - gibt es einen Zusammenhang?

Als Tatzeitraum gilt die Zeit zwischen Ladenschluss am Donnerstagabend um 18.15 Uhr und Freitagmorgen, 5.19 Uhr, als der Einbruchsversuch entdeckt wurde. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass sich die Einbrecher gegen 3 Uhr morgens an der Tür zu schaffen gemacht hatten. Die Kripo prüft auch, ob der Einbruchsversuch mit der Tat in Geretsried am 8. Juli in Zusammenhang steht.

Juwelier in Wolfratshausen war schon einmal Ziel von Einbrechern - die jungen Männer scheiterten

Die Kriminalpolizei bittet im vorliegenden Fall nun um Hinweise möglicher Zeugen und hat folgende Fragen: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Umfeld des Juweliergeschäfts an der Sauerlacher Straße 5 verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in dieser Sache geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 00 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Uhren und Schmuck Thanner war nicht das erste Mal Ziel dunkler Gestalten. Im April vergangenen Jahres hatten zwei junge Burschen, 19 und 21 Jahre alt, erfolglos versucht, die Scheiben des Geschäfts einzuschlagen. Schon kurze Zeit später gelang es der Polizei, das kriminelle Duo zu schnappen.

