Schulbau: Preisangebote „jenseits von Gut und Böse“ - und Probleme bei Auftragsvergabe

Von: Carl-Christian Eick

Vorzeichen: In den Sommerferien soll die Sanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen beginnen. Doch die Auftragsvergabe gestaltet sich schwierig. © Hans Lippert

Die Sanierung und Erweiterung der Hammerschmiedschule in Wolfratshausen soll in den bevorstehenden Sommerferien beginnen. Doch die Auftragsvergabe gestaltet sich schwierig - und es kommt zu Kostensteigerungen.

Wolfratshausen – In den Sommerferien soll’s losgehen, rund 50 Millionen Euro will der Stadtrat wie berichtet in den nächsten Jahren in die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg investieren. Doch nun zeichnet sich ab: Die Auftragsvergabe gestaltet sich schwierig, dazu gesellen sich Kostensteigerungen. Einige Preisangebote, das berichtete Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften am Mittwoch in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats, „liegen jenseits von Gut und Böse“. Aufgrund der „schlechten Ausschreibungsergebnisse“ musste laut Wenig der Bauzeitenplan „geändert und etwas nach hinten verschoben“ werden. Auch das führt zu Mehrkosten.

In einem ersten großen Ausschreibungspaket sollten ursprünglich rund 60 Prozent des Bauabschnittes eins submittiert werden. Doch aufgrund eines äußerst spärlichen Ausschreibungsrücklaufs, den Wenig mit der „momentan mehr als schwierige Lage im Baugewerbe“ erklärte, mussten einige Ausschreibungen wiederholt werden. Obwohl zum Beispiel das Gewerk Elektrotechnik europaweit angepriesen worden war, gab nur eine Firma ein Angebot ab.

Bürgermeister gibt zu bedenken: „Wir haben Zeit verloren“

„Wir fallen mit dem Projekt in eine extrem schlechte Zeit“, sagte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW). „Wir haben Zeit verloren“, gab der Rathauschef zu bedenken. Wie berichtet hatte der inzwischen aus dem Gremium ausgeschiedene Stadtrat Alfred Fraas (CSU) unaufgefordert ein alternatives Konzept für den Schulbau erarbeitet. Die Prüfung des Entwurfs nahm Monate in Anspruch – schließlich stoppte der Stadtrat die Machbarkeitsstudie, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.

Jeweils einstimmig vergab der Bauausschuss am Mittwoch zahlreiche Aufträge, wenngleich Dr. Hans Schmidt (Grüne) bekannt gab, dass er „Bauchgrimmen“ verspüre, weil in Sachen Elektrotechnik nur ein Angebot vorliege – „und wir deshalb keinen Vergleich haben“. Zudem liegt das Angebot der Firma Elektro Schöffmann aus Weilheim mit rund 4,14 Millionen Euro brutto knapp 20 Prozent (fast 678 000 Euro) über der Kostenberechnung. Ein Aufhebungsgrund für die Ausschreibung sei das nicht, so Rathaus-Mitarbeiter Wenig auf Nachfrage Schmidts. Erst ab 30 Prozent plus wäre der Weg frei für die erneute Suche nach einer Fachfirma.

IT-Installation: Angebot fast 40 Prozent über der Kostenberechung

Die neuen Aufzugsanlagen für die Hammerschmiedschule (fünf Angebote trafen im Rathaus ein), kommen von der Orba GmbH aus Reichenbach in Sachsen. Gut 204 000 Euro brutto werden dafür fällig – die Sachsen blieben knapp 17 000 Euro unter der Kostenberechnung.

Fünf Unternehmen bewarben sich für die Baumeisterarbeiten. Das wirtschaftlichste Angebot – für das sich die Kommune entscheiden muss – unterbreitete der Stadt die Wolfratshauser Firma Krämmel. Mit brutto rund 4,5 Millionen Euro „liegt das Ausschreibungsergebnis damit um 230 000 Euro, das heißt, circa 5,3 Prozent über der Kostenberechnung“, erläuterte Wenig.

4,5 Prozent: Das ist positiv zu bewerten – wir sind aber noch nicht durch.

Mit 10:0 Stimmen entschied sich der Bauausschuss bei der Vergabe der IT-Installation nochmals für die Weilheimer Firma Schöffmann. Auch dieses Gewerk war europaweit ausgeschrieben worden – zwei Unternehmen meldeten ihr ernsthaftes Interesse an. Das wirtschaftlichste Angebot kam aus dem Nachbarlandkreis, unterm Strich stehen brutto rund 916 000 Euro. Das sind laut Wenig fast 40 Prozent (gut 260 000 Euro) mehr als die Kostenberechnung im Herbst 2022 ergeben hatte. Die Kostensteigerung begründete er „mit der aktuellen Marktlage, speziell im Bereich der Haustechnik, sowie dem zwischen 2022 bis heute weiter gestiegenen allgemeinen Preisindex im Baubereich“. Wenig betonte im selben Atemzug: „Eine erneute Ausschreibung wird aller Erwartung nach keine besseren oder wirtschaftlicheren Ergebnisse erzielen.“

Wenig hatte vor der jüngsten Sitzung des Bauausschusses den Taschenrechner zur Hand genommen und alle bisherigen Ausschreibungsergebnisse addiert. Das Ergebnis: Die Ausgaben liegen summa summarum 4,5 Prozent über der Kostenberechnung. Auf die Frage von Grünen-Stadtrat Schmidt, ob er eine Prognose wage, schüttelte Wenig den Kopf. „Ganz ehrlich: Ich kann nicht sagen, wie’s weitergeht.“ 4,5 Prozent Kostensteigerung: „Das ist positiv zu bewerten“, bilanzierte der Sprecher der BVW-Fraktion, Josef Praller. „Wir sind aber noch nicht durch.“ (cce)

