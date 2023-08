Schulsanierungen in den Sommerferien: Teilweise mit Verzögerungen - eine Übersicht

Von: Franziska Konrad

Die Ferien sind da – und die Klassenzimmer leer. Diese Zeit wird an vielen Schulen genutzt, um Baumaßnahmen durchzuführen. Generalsanierung stoppt nicht in den Ferien Mögliche Einschränkungen vorbesprochen © Patrick Pleu/dpa

Trotz Sommerferien wird es in vielen Schulgebäuden nicht ruhig: In den Schulen im Landkreis stehen momentan zahlreiche Sanierungen an. Eine Übersicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es herrscht gähnende Leere in Klassenzimmern, Schulgängen und auf den Pausenhöfen. Die Sommerferien sind da. Wirklich ruhig wird es in vielen Schulgebäuden trotzdem nicht. Die unterrichtsfreie Zeit nutzen die Kommunen beziehungsweise der Landkreis, um größere und kleinere Arbeiten durchzuführen. Eine Übersicht.

In zwei Klassenzimmern der Königsdorfer Grund- und Mittelschule werden in der letzten Augustwoche die Böden herausgerissen. „Die aktuellen sind über 20 Jahre alt. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu erneuern“, berichtet Stefan Bauer vom Bauamt der Gemeinde.

Schulsanierungen in den Sommerferien: Neue Böden und Generalsanierungen

Gut 14 Kilometer östlich, in Dietramszell, läuft bereits seit 2013 die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule. Auch während der Ferien werden die Bauarbeiten nicht gestoppt. Im Gegenteil. „Momentan laufen die Vorbereitungen für Arbeiten an der Fassade“, verrät Thomas Babl vom Bauamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu Beginn des neuen Schuljahrs soll ein Gerüst die Bildungsstätte einkleiden – und die Dachfassade am Bauteil D saniert werden.

In drei Räumen der Ickinger Grundschule hingegen wurden bereits Parkettböden abgeschliffen und neu versiegelt. „Die waren etwas in die Jahre gekommen“, berichtet der Rathausmitarbeiter René Beysel. Bis die Schüler wieder über den Fußbodenbelag laufen, wird dieser laut dem Beamten, der vom Landratsamt nach Icking wechselte, nun noch ausgiebig gereinigt.

Nicht nur auf dem Land, auch in den Schulgebäuden in den Städten arbeiten die Handwerker in diesen Wochen fleißig. Etwa in Wolfratshausen. Im Juli starteten offiziell die Generalsanierung und Erweiterung der hiesigen Grund- und Mittelschule. „Begonnen haben wir mit den Bau- und Erdarbeiten. Noch in den Ferien starten die Bohrarbeiten“, berichtet Thomas Wenig vom Bauamt der Stadt. Und zwar im Süden des Geländes, die Baukörper drei und sechs.

Sanierungen in Sommerferien: Vierter Bauabschnitt wird im Schulzentrum Geretsried beendet

Ebenso wird die Außenanlage im Fachklassen-Gebäude der Isar-Loisach-Realschule saniert. „Das wird in den Sommerferien noch fertiggestellt“, sagt Pressesprecherin Sabine Schmid vom Landratsamt. Konkret heißt das: Platten werden ums Gebäude herum ausgelegt, Böschungen bepflanzt, Unterflächen versiegelt und asphaltiert sowie der Rasen hergestellt, zählt Schmid auf. An der Franz-Marc-Schule in Geretsried schließt man den zweiten Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen bis zum Schuljahresbeginn ab.

Im Schulzentrum Geretsried wird der vierte Bauabschnitt im Erdgeschoss beendet. Das geschieht „unter einem hohen zeitlichen Druck“, so Schmid, „und wird noch große Anstrengungen aller Beteiligten erfordern.“ Die Physik-Fachräume werden während der Ferien in ein Provisorium verlegt, damit die lärmintensiven Abbrucharbeiten der Betonteile an der Fassade laufen können. Dadurch soll die Gesamtbauzeit möglichst kurz gehalten werden. „Einschränkungen zum Schuljahresbeginn sind mit den Schulleitungen vorbesprochen“, so Schmid. Man versuche jedoch, diese zu vermeiden.

Schulsanierungen: Viele „kleine“ Schönheitsreparaturen in Geretsried

Dass es bei der Fertigstellung des Obergeschosses, der Fassade und der Blechabdeckung des Dachs zu Verzögerungen kommt, sei zu erwarten. „Das ist der Marktlage sowie Liefer- und Kapazitätsengpässen bei den Firmen geschuldet.“

Ansonsten stehen in der größten Stadt des Landkreises laut Thomas Loibl, Sprecher der Stadt, nur „kleine“ Schönheitsreparaturen an. Im Klartext bedeutet das: Maler- und Trockenbauarbeiten an der Karl-Lederer-Grundschule, in der Musikschule werden Böden ausgebessert, die Sonnenschutzanlage der Mittelschule wird teilweise erneuert, und die Isardamm-Grundschule bekommt neue Fenster und eine LED-Flurbeleuchtung.

Allgemein, so Schmid, werden die Ferien an allen Schulen für notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt. kof

