Schwarzbauten-Abriss: Landrat im BR-Interview - „Mieter vom Bauherr als Geiseln genommen“

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Schwarzbauten in Wolfratshausen sind ein sehr umstrittenes Thema. In einem Fernseh-Interview im BR wählt Landrat Josef Niedermaier nun deutliche Worte.

Wolfratshausen – In einem Beitrag für die Abendschau des Bayerischen Fernsehens hat Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) noch einmal die Haltung der Kreisbehörde zu den drei Schwarzbauten im Wolfratshauser Stadtteil Weidach bekräftigt. Der Bauherr, so Niedermaier, habe „gröbest die Gesetze missachtet“ und habe gemeint, dass er „damit durchkommen wird“. Doch laut Entscheid der Bauaufsichtsbehörde in Bad Tölz muss der Geretsrieder die drei Einfamilienhäuser wie berichtet spätestens am 1. Oktober dieses Jahres wieder abgerissen haben.

Landrat Josef Niedermaier stellt in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk fest: Der Bauherr der drei Einfamilienhäuser am Isarspitz in Wolfratshausen-Weidach habe „gröbest die Gesetze missachtet“. © Screenshot / Sabine Hermsdorf-Hiss

Abriss von Schwarzbauten - Landrat im TV-Interview: „Mieter wurden von Bauherr als Geiseln genommen“

BR-Redakteur Boris Berg wirft in dem Beitrag die Frage auf, ob das Baurecht dem konkreten Fall gerecht wird. Immerhin sind die vor rund vier Jahren fertiggestellten Häuser am Isarspitz 24, 24a und 25 vermietet. Dazu stellt der Landrat fest: „So leid es mir für die Mieter tut, die wurden von dem Bauherrn als Geiseln genommen.“

Wolfratshausen: Für das Kreisbauamt kommt nur Schwarzbauten-Abriss in Frage

Nach Einschätzung der Kreisbehörde weichen alle drei Objekte „komplett“ von der 2014 erteilten Baugenehmigung ab. Niedermaier sieht wie Kreisbauamtsleiterin Maya Mantel keine Möglichkeit, die Gebäude auf ein legales Maß zurückzubauen – und es sei keine Option, das Vorgehen des Bauherrn mit einer angemessenen Geldbuße zu ahnden: „Unsere Möglichkeiten als Kreisbehörde geben nach dem Baurecht momentan nur den Abriss her.“ Der Landrat gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass der Bauherr offenbar versuche, mit Hinweis auf die drei Mietparteien, darunter eine Familie mit vier Kindern, die angekündigte Sanktion „abzumildern“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Die Außenwände sind gemessen von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut jeweils 76,5 Zentimeter höher als genehmigt.

Das Verwaltungsgericht (VG) München hat die Klage des Geretsrieders, nachträglich eine Baugenehmigung für die Häuser zu bekommen, nach einem Ortstermin in Weidach und anschließender mündlicher Verhandlung abgewiesen. Der Bauherr hat nun Berufung gegen das VG-Urteil beim Verwaltungsgerichtshof beantragt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Parallel hat er am 9. März eine Petition an den Bayerischen Landtag gerichtet: „Beseitigungsanordnung für drei Einfamilienhäuser, Gemarkung Weidach, Beschwerde über Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen.“ Bis Ende Mai hat die Staatsregierung jetzt Zeit, eine Stellungnahme zur Causa Isarspitz abzugeben. Im Anschluss, so die Pressereferentin des Bayerischen Landtags, Sonja Mutke, auf Anfrage unserer Zeitung, werde über die Petition im zuständigen Ausschuss beraten.

Schwarzbauten in Wolfratshausen: Bauherr behauptet - Habe nur „Planungsfehler“ korrigiert

Der Bauherr, der anonym bleiben möchte, hat in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung betont, dass er während der Bauphase „Planungsfehler“ korrigiert habe – und davon ausgegangen sei, das diese Veränderungen im Zuge eines Tekturantrags im Nachgang genehmigt werden.

Ein Beispiel: Die Wandhöhe an der Längsseite eines Hauses „war so niedrig, dass die Fenster so tief gesessen wären, dass man nur in gebückter Haltung rausschauen hätte können“. In der Urteilsbegründung des VG München liest sich das so: „Die Außenwände sind gemessen von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut jeweils 76,5 Zentimeter höher als genehmigt.“

Die Stadt Wolfratshausen werde im Petitionsverfahren voraussichtlich nicht um eine Stellungnahme gebeten, sagt Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU). Sehr wohl dagegen das Landratsamt, so Michael Heigl von der Pressestelle der Kreisbehörde. (cce)

Der TV-Beitrag im Rahmen der Sendung „Abendschau/Der Süden“ vom 4. April finden Sie hier in der BR-Mediathek. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.