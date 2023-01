Von Schwarzbau bis „Huber und Staller“-Star: Diese Themen bewegten die Online-Leser im Jahr 2022

Von: Franziska Konrad

Raus aus dem Haus: Familie Riediger/Mächtlinger muss ihr Zuhause verlassen. Sie wohnen in einem der Schwarzbauten am Isarspitz in Weidach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Keine Frage: Die Schwarzbauten in Wolfratshausen waren im Jahr 2022 unangefochtener Online-Spitzenreiter. Aber auch fünf weitere Themen bewegten die Leser im Netz.

Wolfratshausen – Der Krieg in der Ukraine war weltweit eines der großen Themen des vergangenen Jahres. Das lokale Geschehen beherrschten viele andere Dinge – unangefochtener Spitzenreiter waren die Schwarzbauten in Wolfratshausen-Weidach. Auf dem Online-Auftritt unserer Zeitung wurden folgende Artikel seit Januar 2022 am häufigsten gelesen.

Schwarzbauten in Wolfratshausen: Artikel zum Thema online über 700.000 Mal gelesen

Ende März 2022 berichtete unsere Zeitung zum ersten Mal über drei Einfamilienhäuser in Weidach, denen der Abriss drohte. Ab diesem Zeitpunkt gab es fast im Wochentakt Neues zu dem polarisierenden Thema: Es äußerten sich der Bauherr genauso wie der Landrat, die Mieter und der Wolfratshauser Bürgermeister. Sogar von der Regierung aus München kam ein Lösungsvorschlag. Aber ein Gericht kam zu dem Schluss: Die Häuser müssen abgerissen werden. Summa summarum wurden sämtliche Schwarzbauten-Artikel online insgesamt 720 000 Mal gelesen.

Große Änderung bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: Bargeld-Auszahlung am Schalter eingestellt

Auf Platz zwei folgt – mit einigem Abstand – ein Artikel über die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, der unsere Leserinnen und Leser sehr bewegte. Die Bank bestätigte unserer Zeitung im Mai 2022 eine gravierende Änderung: Die Auszahlung von Bargeld am Schalter wird eingestellt. Vor allem Rentnerinnen und Rentner reagierten empört auf diese Nachricht. Das Thema schlug auch im Internet hohe Wellen: 365 000 Klicks gab es auf den Artikel auf unserem Online-Portal.

Auch eine tragische Geschichte bewegte etwa 150 000 Leser im Netz: Vergangenes Jahr erkrankte der 27-jährige Wolfratshauser Denis Klockmann zum fünften Mal an Krebs. Dieses Mal verlor er den Kampf gegen diese heimtückische Krankheit – Mitte Dezember starb Klockmann. Seine Freunde sammelten Geld für Denis’ letzten Wunsch: Dass seine Mutter nach der Beerdigung nicht auf einem Berg von Schulden sitzen bleibt.

Totkrankem (27) aus Wolfratshausen den letzten Wunsch erfüllt

Sie war ihm eine große Stütze: Der verstorbene Denis Klockmann mit seiner Mutter Pathima. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wegen Corona: Besuchsverbot im Altenheim

Auf Platz vier schaffte es ein Artikel mit rund 140 000 Klicks über den Kampf gegen das Coronavirus. Im Oktober 2022 stiegen die Corona-Zahlen im Landkreis wieder. Bayernweit gilt für Besucher in Heimen immer noch eine Test- und FFP2-Maskenpflicht. Das städtische Pflegeheim Josefistift in Bad Tölz ging damals sogar noch weiter – und verhängte ein Besuchsverbot.

Missbrauchsgutachten: Austrittswelle in der katholischen Kirche

Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigte die Gläubigen auch vor Ort. Der Skandal hinterließ seine Spuren in der Region: Im Januar 2022 überrollte eine Austrittswelle den hiesigen Landkreis. Standesbeamtin Petra Konrad aus Wolfratshausen fielen im Gespräch mit unserer Zeitung nur vier Worte ein: „Es ist der Wahnsinn.“ Online wurde der Artikel 70 000 Mal gelesen.

„Hubert und Staller“-Star in Wolfratshausen: Auftritt mit Spannung erwartet

Was für ein Trio: Helmfried von Lüttichau (Mitte) mit Hannes Ringlstetter (li.) und Christian Tramitz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ebenso hat es ein Kultur-Text unter die Top-Online-Artikel 2022 geschafft. Als Wolfratshauser Polizist Staller hat Schauspieler Helmfried von Lüttichau in der TV-Serie „Hubert und Staller“ ein Stück weit Geschichte geschrieben. Mit Spannung erwartet wurde daher sein Auftritt im Februar 2022 in der Loisachhalle. Von Lüttichau kehrte mit einem Solo-Programm an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit insgesamt 50 000 Klicks schien das auch die „Hubert und Staller“-Fans außerhalb der Loisachstadt zu interessieren.

