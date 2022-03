Schwarzbauten: Abriss von drei neuen Häusern im Süden Münchens - Betroffene Familie „im Schockzustand“

Von: Carl-Christian Eick

Füchten, ihr Zuhause zu verlieren: Jens Riediger (53) und Christine Mächtlinger (44) haben ein Haus in Wolfratshausen-Weidach gemietet, das laut Kreisbehörde ein Schwarzbau ist – und abgerissen werden soll. Das Paar und seine insgesamt vier Kinder – auf dem Foto Moritz (13) und Hannah (10) – verstehen die die Welt nicht mehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine sechsköpfige Familie hat nach eigenen Worten in Wolfratshausen ihr „Traum-Haus“ gefunden. Das könnte sich zu einem Albtraum entwickeln. Denn der Schwarzbau soll abgerissen werden.

Wolfratshausen – Über drei Einfamilienhäusern im Wolfratshauser Stadtteil Weidach schwebt wie berichtet die Abrissbirne. Nachdem sie vom Landratsamt schriftlich über die Abbruchentscheidung informiert wurden, „sind wir in einem Schockzustand“, sagen Jens Riediger und Christine Mächtlinger. Das Paar hat sich mit vier Kindern im Alter zwischen 10 und 22 Jahren am Isarspitz 25 nach langwieriger Suche „einen Haus-Traum“ erfüllt, so die 44-Jährige. Der könnte nun zum Albtraum für die sechsköpfige Familie werden.



Schwarzbauten in Wolfratshausen: Wird Neubau zum Albtraum für sechsköpfige Familie?

Die Beseitigungsanordnung steht an.

Bei einer Kontrolle durch das Kreisbauamt vor gut vier Jahren hatten sich die drei Neubauten am Isarspitz 24, 24a und 25 als Schwarzbauten entpuppt. Zwar versucht der Bauträger aktuell mit Hilfe des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) München sowie des Petitionsausschusses des Bayerischen Landtags nachträgliche Genehmigungen für das Verbotene zu erwirken, doch das Landratsamt zeigt sich davon unbeeindruckt.

„Die Beseitigungsanordnung steht an“, so Maya Mantel, Leiterin der Bauaufsichtsbehörde in Bad Tölz, gegenüber unserer Zeitung. Die bewusste Missachtung des Rechts müsse für den Bauherrn Konsequenzen haben, konstatiert Landrat Josef Niedermaier.

Neue Einfamilienhäuser sind Schwarzbauten - „Lässt sich nix auf legales Maß zurückbauen“

Derselben Meinung ist Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner, der vorausschickt: Der Bauausschuss des Stadtrats habe in den vergangenen Jahren alle Anträge, auf dem insgesamt etwa 3000 Quadratmeter großen Grund im Außenbereich Weidachs bauen zu dürfen, konsequent abgelehnt.



Ober sticht Unter, das heißt: Das Landratsamt erteilte 2010 zunächst den Vorbescheid, vier Jahre später ersetzte die Kreisbehörde das sogenannte gemeindliche Einvernehmen der Loisachstadt – und der Bauträger ging ans Werk. Allerdings, das bilanziert Landrat Niedermaier, würden die drei errichteten Wohnhäuser „komplett“ von der 2014 erteilten Baugenehmigung abweichen.

„Da lässt sich auch nichts auf ein legales Maß zurückbauen.“ Zum selben Ergebnis kam die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) München nach einem Ortstermin im Juni 2021. Gegen das Urteil will der Bauträger Berufung einlegen – sein Antrag liegt dem VGH zur Entscheidung vor.



Schwarzbauten: Wolfratshauser Bürgermeister „hätte nicht anders entschieden“

Der Beschluss, dass die drei schmucken Einfamilienhäuser vom Bauherrn zeitnah wieder dem Erdboden gleich gemacht werden müssen, „ist natürlich vor allem für die Mieter extrem hart, das ist klar“, sagt Rathauschef Heilinglechner. Doch wenn das Landratsamt einfach gute Miene zum bösen Spiel am Isarspitz machen würde, „brauchen wir künftig das Baurecht nicht mehr“, so der Bürgermeister. „Dann macht einfach jeder was er will.“ Er, sagt Heilinglechner im Gespräch mit unserer Zeitung, hätte „nicht anders entschieden“ als die Bauaufsichtsbehörde in Bad Tölz.



Jens Riediger und seine Freundin Christine Mächtlinger bezogen das Haus am Isarspitz 25 vor gut einem Jahr. Von ihrem Vermieter hätten sie nur erfahren, dass es eine juristische Auseinandersetzung um die Doppelgarage gebe – dass das gesamte Wohngebäude laut Kreisbauamt ein Schwarzbau ist, „hat uns niemand gesagt“, beteuert Riediger im Gespräch mit unserer Zeitung.



Schwarzbauten droht Abriss: „Haben viel Liebe, Zeit und Geld investiert“

Der 53-Jährige wohnte bis zum Umzug in die Flößerstadt im Dietramszeller Ortsteil Ascholding, seine Partnerin in München. Nach eineinhalbjähriger Suche fanden sie in Wolfratshausen ein Haus, in das sie sich schon bei der ersten Besichtigung verliebten. Kaum war der Mietvertrag unterschrieben, spuckten die zwei Gartenfreunde in die Hände.

Sie pflanzten Sträucher und Bäume, die 44-Jährige legte ein sieben Meter langes Beet mit Lavendel, Rosen und Bienenblumen an: „Wir haben viel Liebe, Zeit und Geld investiert.“ Auch ihre insgesamt vier Kinder fühlen sich in Weidach pudelwohl. Wäre da nicht der Brief aus Bad Tölz, die Hiobsbotschaft von der Bauaufsichtsbehörde. Durch das Schreiben hat die Familie erfahren, dass ihr Vermieter, der Erbauer der drei Einfamilienhäuser, aufgefordert worden ist, „die Beseitigung der Häuser zuzusichern“. Spätestens am 1. Oktober 2022 müsse diese Zusicherung schriftlich bei der Kreisbehörde vorliegen.



Vielleicht will man dem Bauträger einen Denkzettel verpassen – vergisst bei diesem juristischen Gezerre aber, dass hier Menschen in den Häusern leben.

„Im ersten Moment waren wir entsetzt, seither versuchen wir, das Ganze zu verstehen“, so Riediger. Der Vermieter habe auf Rückfrage auf anhängige Gerichtsverfahren verwiesen, vom Landratsamt „haben wir bis auf den Tag keine Antworten zu unserer Stellungnahme bekommen“, berichtet der 53-Jährige. Er und seine Partnerin mutmaßen, dass sie das Opfer eines seit Jahren schwelenden Streits zwischen dem Bauherrn und den Behörden sind, deren Hintergründe sie nicht kennen. Riediger: „Vielleicht will man dem Bauträger einen Denkzettel verpassen – vergisst bei diesem juristischen Gezerre aber, dass hier Menschen in den Häusern leben.“

Für Mächtlinger wäre ein Abriss der neuwertigen Gebäude „völlig unverhältnismäßig“. Sie kann die laut Aufsichtsbehörde eklatanten Verstöße gegen die 2014 erteilte Baugenehmigung nicht erkennen. Die 44-Jährige gibt zu bedenken: Alle vom Kreisbauamt bemängelten Abweichungen von der Baugenehmigung „haben nicht zu einem einzigen Quadratmeter mehr Wohnraum geführt, auch die Höhe des Erdgeschosses weicht nicht von der Genehmigung ab“. Und: Wieso habe keine Behörde vor dem Erstbezug durch Mieter in den Jahren 2017/2018 ihr Veto eingelegt?

Abriss von neuen Einfamilienhäusern: Mieterin stellt fest - „Am Ende gibt es nur Verlierer“

Sollte tatsächlich Illegales geschehen sein, „muss das als massivste Konsequenz mit einem schmerzhaften Bußgeld sanktioniert werden“, meint Riediger. Doch als Ultima Ratio drei hochwertige Neubauten niederreißen? „Das wäre völlig unangemessen“, sagt Mächtlinger. „Wem ist denn geholfen, wenn hier aus Wohnraum wieder grüne Wiese wird?“ Drei Familien würden ihr Zuhause verlieren, darüber hinaus wäre der Abriss ein „Raubbau an der Natur“, eine „sinnlose Verschwendung“ von Ressourcen. „Am Ende“, so die Produktmanagerin, die bei einem bayerischen Automobilhersteller arbeitet, „gibt es nur Verlierer.“

Leidtragende hoffen auf „intelligente Lösung“

„Riesenfreude“ habe geherrscht, als das Traumhaus endlich gefunden war, erinnert sich Riediger, Umweltverantwortlicher bei einem Automobilzulieferer. Doch „inzwischen verstehen wir die Welt nicht mehr“. Die drohende Zerstörung ihres Idylls „bereitet uns allen großen emotionalen Stress“. Aus dem Alltag der Familie lasse sich das „sehr ernste“ Thema kaum ausblenden. „Aus unserer Sicht“, sagt Mächtlinger, sei die Beseitigung der drei Wohnhäuser „unverhältnismäßig“. Stattdessen „sollten alle Beteiligten – Bauherr, Behörden und Mieter – gemeinsam eine intelligente Lösung anstreben“. (cce)

