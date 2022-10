Schwarzbauten in Wolfratshausen: Landrat spricht im BR über drohenden Abriss - „tut in der Seele weh“

Von: Dominik Stallein

„Nicht viel Handlungsspielraum“: Landrat Josef Niedermaier erläutert gegenüber dem Magazin „quer“ die Sachlage am Isarspitz in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das BR-Magazin „quer“ berichtet über die Schwarzbauten in Weidach. Der Gemeindetag kritisiert darin Bauherren in ganz Bayern.

Wolfratshausen – Die drei Schwarzbauten in Weidach sind – so behauptet zumindest der Bayerische Rundfunk – mehr als nur drei Schwarzbauten in Weidach. Das Magazin „quer“ sieht in der Diskussion um den Abriss der Einfamilienhäuser nicht weniger als das Ende einer bayerischen Tradition. „Die Baugenehmigung ist für gar nicht so wenige Bauherren und -damen eher eine Empfehlung“, leitet Moderator Christoph Süß ein – und fügt an: „gewesen“. Denn inzwischen würden die Behörden „hart durchgreifen“ – siehe Weidach.

Schwarzbauten in Wolfratshausen: Landrat spricht im BR über Abriss - „tut in der Seele weh“

Wie berichtet droht eine Abrissanordnung für die Häuser am Isarspitz. Eine Straßenumfrage des Magazins zeigt, dass die Meinungen dazu auseinandergehen. „Ich persönlich würd’s mir wünschen, dass mal ein Exempel statuiert wird“, meint eine Frau. „Ich halte nichts davon, dass die abgerissen werden“, sagt ein älterer Herr.

Landrat Josef Niedermaier erklärte die Entscheidung gegenüber dem BR so: „Wir haben da nicht viel Handlungsspielraum. Es gibt die Möglichkeit, die Häuser freiwillig zu beseitigen. Wenn das nicht erfolgt, greifen die nächsten Schritte.“ Also eine „formelle Beseitigungsanordnung“. Diese ist – so hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof befunden – rechtens.

Wolfratshausen: Bayerischer Rundfunkt berichtet über bevorstehenden Abriss von Schwarzbauten

„quer“ stellt die Frage, ob die Abweichungen von der Baugenehmigung für die Weidacher Bauten – „30 Zentimeter zu hoch, das Dach um ein paar Grad zu flach“ – einen solch gravierenden Verstoß darstellen, um einen Abriss zu rechtfertigen. „Da hat man hierzulande schon dreistere Schwarzbauten gesehen.“ Das BR-Magazin verweist auf mehrere Fälle: Wiesnwirt Manfred Vollmer baute im Pfaffenwinkel eine Hütte ohne Genehmigung, Miesbachs Ex-Landrat Jakob Kreidl hielt sich nicht an die Pläne, und in Ergolding bei Landshut baute eine ehemalige Gemeinderätin schwarz.

„Das Problem sind die Bauträger“: Gemeindetag äußert Kritik

Wilfried Schober, Direktor des Bayerischen Städte- und Gemeindetags, sieht ein grundsätzliches Problem. Es sei nicht mehr üblich, dass sich Bauträger im Vorfeld eine Genehmigung einholen. „Das Problem sind die Bauträger, die so eine große Wirtschaftsmacht haben, dass sie sagen: ,Ich bestimme‘.“ Die Gemeinde könne zwar Grundlagen schaffen, die Bauträger würden diese jedoch „bestenfalls“ als Diskussionsgrundlage begreifen. Sie „preisen entsprechende Bußgelder oder nachträgliche Veränderungen in den Kaufpreis mit ein“.

Wolfratshauser Schwarzbauten: Petitionsausschuss stellt sich auf Seite des Landratsamts

In Wolfratshausen würde – so berichtet „quer“ – dieses Spiel nicht mehr mitgemacht. „Es geht auch um ein Exempel“, so das Magazin. Wie berichtet bekräftigte der Petitionsausschuss am Ende das Recht des Landratsamts, obwohl viele Entscheidungsträger gemischte Gefühle dabei hätten. Auch Landrat Niedermaier geht es so: „Dass das Wertvernichtung ist, das tut in der Seele weh. Aber jemandem das Baurecht zuzugestehen, das er sich mit Geld erkauft, was ein anderer nicht bekommt? Entschuldigung. Das geht nicht.“ Wie berichtet gilt für den Bauherrn nun eine einjährige Schonfrist – dann müssen die Schwarzbauten abgerissen werden.