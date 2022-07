Kommentar zu Schwarzbauten: „Abbruch ist alternativlos“ - Stadt widersetzt sich Söder-Kabinett

Von: Carl-Christian Eick

Carl-Christian Eick, Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur. © Archiv

Die Stadt Wolfratshausen lehnt die nachträgliche Legalisierung der Schwarzbauten am Isarspitz ab. Dazu ein Kommentar des Redaktionsleiters des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur.

Bürgermeister und Stadtrat zeigen in Sachen Schwarzbauten klare Kante. Und das ist gut so. Jahrelang lehnte die Kommune konsequent alle Anträge ab, auf den Grundstücken am Isarspitz, die im sogenannten Außenbereich liegen, bauen zu dürfen. Bis auf den Tag gibt’s keinen Bebauungsplan für das Areal im Ortsteil Weidach – es war das Landratsamt, das 2014 das gemeindliche Einvernehmen ersetzte. Das tat die federführende Behörde in dem guten Glauben, dass der Bauherr diesen Vertrauensvorschuss nicht missbraucht und sich an Recht und Gesetz hält.

Kommentar zu Schwarzbauten in Wolfratshausen: „Abbruch ist alternativlos“

Den drei Schwarzbauten, die inzwischen bundesweit Berühmtheit genießen, jetzt im Nachhinein den staatlichen Segen zu erteilen, wäre ein fatales Signal. Ja, der Abriss von drei neuwertigen Häusern ist für die Mieter bitter und bedeutet die frevelhafte Vernichtung wertvoller Ressourcen – doch der Abbruch ist alternativlos. Dafür verantwortlich ist allein der Eigentümer, der Genehmigungen nach Gutdünken interpretierte und behördlich angeordnete Baustopps geflissentlich ignorierte.

Schwarzbauten-Abriss: Stadt Wolfratshausen beugt sich politischem Druck nicht

Dem Wolfratshauser Rathauschef und den Bürgervertretern gebührt zudem Respekt, weil sie sich dem politischen Druck des Söder-Kabinetts nicht beugen. Die Staatsregierung, so hört man, setzt alles daran, um im heraufziehenden Landtagswahlkampf nicht mit TV-Bildern konfrontiert zu werden, die Abbruchbagger zeigen, die vor den Toren Münchens neuwertige Einfamilienhäuser dem Erdboden gleich machen. Aus diesem Grund war es mehr als eine höfliche Bitte an die Loisachstadt, die drei Immobilen nachträglich zu legalisieren.

Doch die Kommune bleibt zurecht standhaft. Kommt es nun, wie vom Kreisbauamt angekündigt, zur Ultima Ratio, dürfte Wolfratshausen künftig mit Blick auf Schwarzbauten für potenzielle Nachahmer in ganz Bayern als abschreckendes Beispiel dienen. So hätte das ganze Hickhack wenigstens sein Gutes.

