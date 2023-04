Mann fährt auf A95 gegen Leitplanke – Geldstrafe und Fahrverbot

Glimpfliches Ende eines Sekundenschlafs

Nach einem Sekundenschlaf ist ein Autofahrer auf der A95 gegen die Leitplanke gefahren. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu Geldstrafe und Fahrverbot.

Wolfratshausen – Eine Stippvisite in Wolfratshausen wäre für einen Autofahrer aus der Schweiz beinahe schlimm geendet. Der 44-Jährige war auf der A95 am Steuer seines VWs eingenickt und ein gutes Stück an der Leitplanke entlangeschrammt. Den Sachschaden bezifferte das Straßenbauamt auf rund 1500 Euro.

Mann legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Weil er die Vorzeichen des Sekundenschlafs hätte wahrnehmen können, so die Staatsanwaltschaft, war der Maurer wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs auf dem Postweg zu 7000 Euro Geldstrafe sowie drei Monaten Fahrverbot verurteilt worden. Gegen den Strafbefehl legte der Mann Einspruch ein – und kam deutlich günstiger davon.

„Es tut mir leid, was passiert ist“, sagte der Beschuldigte. Er habe an jenem 16. September vorigen Jahres in der Schweiz gearbeitet und spontan die SMS-Einladung eines Freundes angenommen, ihn in Wolfratshausen zu besuchen. Nach knapp 220 Kilometern Fahrt sei er gegen 21 Uhr wohl kurz vor der Autobahnausfahrt für einen Moment eingeschlafen. „Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen“, erklärte der Mann. Woran er sich erinnerte, war, dass sein Auto ins Schleudern geriet und aufgrund der Kollision mit der Fahrbahnbegrenzung einen Totalschaden erlitt. Mit dem demolierten VW war er noch weitergefahren, bis die Polizei ihn wenig später stoppte.

Von seinem ursprünglichen Bestreben, das Ankündigen eines Sekundenschlafs in Frage zu stellen, nahm der Angeklagte im Laufe der Verhandlung Abstand und beschränkte seinen Einspruch auf die Höhe der Strafe. Diese sei angesichts von fünf Kindern, für die der Mann in seiner Heimat Kroatien aufkommen müsse, zu hoch. 40 Tagessätze zu je 50 Euro (insgesamt 2000 Euro) seien ausreichend, erklärte Verteidiger Thomas Buchner. Ein Fahrverbot brauche es nicht. Die Staatsanwältin beantragte drei Monate Fahrverbot und 3000 Euro Geldstrafe.

Richter hält Fahrverbot für erforderlich

Richter Helmut Berger folgte in seinem Urteil dem Antrag des Rechtsanwalts bei der Höhe der Geldstrafe, hielt jedoch zwei Monate Fahrverbot für erforderlich. „Gott seid Dank war um die Zeit nichts los auf der A95, so wurden nur die Leitplanken beschädigt“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung und ließ damit anklingen, dass der 44-Jährige nicht nur wegen der reduzierten Geldstrafe mächtig Glück gehabt hatte.

