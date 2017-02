Fünf Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden

Fünf Verletzte und ein Schaden von 30 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der B11a auf Höhe des Pendlerparkplatzes ereignet hat.

Wolfratshausen - Eine Bad Heilbrunnerin (21) fuhr mit ihrem Ford von Münsing Richtung Autobahn und wollte nach links auf die A95 nach Garmisch abbiegen. Dabei übersah sie eine Münsingerin (73), die ihr auf dem Autobahnzubringer in ihrem Porsche entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie deren drei Mitfahrer verletzt. Eine Person wurde per Rettungshubschrauber in die Murnauer Unfallklinik geflogen. Die anderen Verletzten brachte das BRK in umliegende Krankenhäuser. Die Straße war teilweise gesperrt. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei sowie die Feuerwehren Wolfratshausen und Münsing mit 40 Mann. Glücklicher Umstand: Am Donnerstag fand in Wolfratshausen eine Ausbildung zum Notfallsanitäter statt. „Als der Unfall passierte, war gerade Unterrichtsschluss“, teilte Jörg Meyer, Einsatzleiter Rettungsdienst, mit. „Die Leute waren auf dem Heimweg. Ihre Hilfe konnten wir gut gebrauchen.“