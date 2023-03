Schwimmkurse überfüllt: Vor dem Seepferchden bilden sich Warteschlangen

Teilen

Ein Kind im Schwimmkurs: Im Becken wagt es – mit Hilfestellung – die ersten Züge. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zu wenig Zeiten im Schwimmbecken, keine Trainer und lange Wartelisten: Wer einen Schwimmkurs machen möchte, braucht gerade viel Geduld.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Seepferdchen ist für viele Kinder eine der ersten Prüfungen im Leben. Um das Abzeichen stolz in der Hand halten zu können, müssen die Kleinen den Sprung in das kühle Nass wagen, an einem Schwimmkurs teilnehmen – und derzeit vor allem Geduld mitbringen. Denn die Ausbildung im Wasser stockt aus mehreren Gründen.

„Sobald ich einen neuen Lehrgang freischalte, habe ich binnen kurzer Zeit ungefähr 100 Anfragen“, sagt Maximilian Gießelmann von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DRLG) Geretsried. Die Platzvergabe erfolge nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Schwimmkurse überfüllt: Vor dem Seepferchden bilden sich Warteschlangen

In Lenggries sollten mindestens zwei Drittel der Kinder in einem Kurs aus der Gemeinde kommen, lautet die Vorgabe. „Wir hatten bisher keine wirklichen Schwierigkeiten, auch mal Kinder von außerhalb in unseren Kursen unterzubringen“, berichtet Richard Hohenreiter, Vorstandsmitglied der örtlichen Wasserwacht.

Anders ist es in Bad Tölz geregelt: Dort laufen die Schwimmkurse offiziell über die Stadt. „Die älteren Kindergartenkinder erhalten das Angebot, bei uns teilzunehmen“, sagt Daniela Schultz, Trainerin des WSV Bad Tölz. Die Nachfrage sei deutlich höher als das Angebot. In der Kreisstadt stünden zu wenig Schwimmbadzeiten und Personal zur Verfügung, weshalb sich manche Kurse über das ganze Jahr zögen. Die Schwierigkeit, Zeiten zu bekommen, habe sich mit der Schließung des Realschulschwimmbads verschärft.

Schwimmen lernen in Bad Tölz-Wolfratshausen: Hallenbad in Geretsried schafft Erleichterung

Die Geretsrieder Mädchen und Buben haben Glück: Seit der Eröffnung des neuen interkommunalen Hallenbads können sie das Sport- und das Lehrschwimmbecken für die einzelnen Kurse benutzen. Ein anderes Problem sorgt dort für Wartezeiten: „Wir suchen akut nach Trainern“, sagt DLRG-Coach Gießelmann. Mit mehr Personal könnten mehr Schwimmunterricht angeboten werden – und die Kinder eine individuellere Betreuung erhalten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ein kompletter Kurs dauert etwa zehn Stunden. „Die reichen den meisten Kindern aus, das Seepferdchen zu bestehen“, so die Tölzerin Schultz. Allerdings schaffe es nicht jedes Kind im ersten Anlauf, ergänzt ihr Lenggrieser Kollege Hohenreiter. „Sollte es versicherungstechnisch funktionieren, können wir das Abzeichen schnell im Nachgang nachholen“, erklärt Schultz. Manche Kinder nehmen zusätzlich private Schwimmhilfe in Anspruch.

Schwimmen lernen wird Geduldsfrage: Vereine haben große Nachfrage

Wegen der langen Wartezeiten seine Sprösslinge komplett selbst im Wasser auszubilden, sei nicht immer ratsam. „Eltern fällt oft nicht auf, wenn sich bei Kindern ein falscher Beinschlag oder eine falsche Handhaltung einschleicht“, weiß Melanie Winklmeier, zuständig für die Schwimmausbildung der Wasserwacht Wolfratshausen und Chefin der Aqua-Helden, die Kurse anbieten. Dem Nachwuchs zu zeigen, wie es richtig geht, erfordere für die Trainer oft doppelten Aufwand. Außerdem, das erklärt der Lenggrieser Hohenreiter, sei die Motivation der einzelnen Kinder größer, wenn ihnen fremde Personen die richtigen Züge beibringen.

DLRG hat viele Schwimmanfänger: Kurse sind voll

Als geeignet für einen Schwimmkurs empfiehlt sich ein Alter zwischen fünf und sechs Jahren. Laut Melanie Winkelmeier gibt es aber keine feste Regel. „Ich sage immer: Wenn sie einen Hampelmann können, sind sie auch in der Lage, an einem Schwimmkurs teilzunehmen.“ Welcher Zeitpunkt der richtige ist, sei individuell. Das Alter diene nur als Orientierungspunkt. DLRG-Trainer Gießelmann hat über die Jahre beobachtet, dass Sechsjährigen der Bewegungsablauf leichter falle als jüngeren Kindern – und diesen auch schneller verinnerlichten. Dass die Kinder in dieser Altersklasse schwimmen können, sei aber wichtig – besonders hier in der Region. Daniela Schultz bestätigt das: „Wir haben viele Flüsse und Seen im Umkreis, wo die Kinder im Sommer gerne mal ins Wasser springen.“

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

ELISA KIESLINGER