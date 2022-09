Seit 25 Jahren im Dienst der Stadt: Kindergartenleiterin wird geehrt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Gratulation: Vize-Bürgermeister Günter Eibl mit Jubilarin Beate Riester (Mitte) und Rathausmitarbeiterin Sibylle Gruber. © sh

„Ein Beruf, der immer wichtiger wird, aber viel zu wenig wertgeschätzt wird“: Die Leiterin des Kindergartens in Waldram feierte ihr Dienstjubiläuum.

Wolfratshausen – „Sie arbeiten in einem Beruf, der immer wichtiger wird, aber viel zu wenig wertgeschätzt wird“, begrüßte Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister Günter Eibl Kindergartenleiterin Beate Riester. Grund für eine Ehrung durch die Stadt war deren 25-jähriges Dienstjubiläum. „Eigentlich bin ich ja schon seit 34 Jahren als Erzieherin tätig“, stellte Riester fest. „Aber eben seit 25 Jahren bei ein und demselben öffentlichen Träger, nämlich der Stadt Wolfratshausen.“

Seit 25 Jahren im Dienst der Stadt: Kindergartenleiterin wird geehrt

Riester arbeitete nach ihrer Ausbildung 1988 in den Niederlanden als Erzieherin. „Mein Mann war Zeitsoldat“, erklärt sie. Weitere Stationen in Paderborn und Bad Oeynhausen – beides Nordrhein-Westfalen – folgten, ehe Riester über München nach Wolfratshausen kam und hier in Waldram die Leitung des städtischen Kindergartens an der Sudetenstraße, („Giraffenhaus“), übernahm. 86 Kinder zwischen 18 Monaten und sechs Jahren werden hier und im Weidacher Bürgerhaus in vier Gruppen betreut.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Waldramer Kindergarten-Leiterin: „Kinder sind immer wieder spannend“

„Kinder sind immer wieder spannend“, ist die langjährige Erzieherin überzeugt. „Wenn man sich auf sie einlässt, kann man viel lernen.“ Riester mahnt aber auch an, dass seitens der Politik mehr dafür getan werden muss, um Fachkräfte zu akquirieren und zu halten. „Sie fehlen in jeder Einrichtung.“ Voller Lob ist die Kindergartenleiterin über das Engagement der Loisachstadt bezüglich der musikalischen Förderung der Kleinen. „Wolfratshausen übernimmt die Kosten dafür – das hatte bisher noch kein Träger getan.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)