Seit 50 Jahren eine „unverzichtbare Arbeit“: LBV betreibt im Landkreis Artenschutz - mit Erfolg

Von: Peter Herrmann

Teilen

Ein Haussperling, auch Spatz genannt, sitzt auf einem Halm. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die LBV-Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen leistet laut Vize-Bürgermeister Günther Eibl „unverzichtbare Arbeit“. Jetzt blickten die Aktiven zurück.

Wolfratshausen – Im Jahr 1973 gründete sich die Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Bayern. „Seit dieser Zeit haben wir viel erreicht“, bilanziert der Vorsitzende der Kreisgruppe, Walter Wintersberger. Während der Jahresversammlung am Freitagabend im voll besetzten roten Salon des Wirtshauses Flößerei berichtete er über erfolgreiche Maßnahmen der Artenschützer.

Seit 50 Jahren eine „unverzichtbare Arbeit“: LBV betreibt im Landkreis Artenschutz - mit Erfolg

Großen Einsatz zeigte die Kreisgruppe bei der Renaturierung von Mooren. Insgesamt sechs Flächen hat der LBV mittlerweile erworben, darunter das Ebenbergfilz bei Dietramszell. Für den Klima- und Artenschutz hat dieses Hochmoor eine große Bedeutung: Bei Starkniederschlägen nimmt es enorme Wassermengen auf und konserviert Kohlendioxid im nassen Torf. Wintersberger dankte in diesem Zusammenhang der LBV-Gebietsgruppenleiterin Birgit Weis und Elisabeth Pleyl, die als Fachkraft für Moorrenaturierung am Landratsamt arbeitet.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Beide Frauen veranstalteten Führungen und leisteten in Vorträgen wertvolle Aufklärungsarbeit. „Unser Hauptziel besteht darin, das Ebenbergfilz durch Wiedervernässung zu erhalten und so weit wie möglich wiederherzustellen“, erklärte Wintersberger. Deshalb wollen LBV-Mitglieder die verschlammten Bereiche aller Entwässerungsgräben ausheben, um danach mithilfe eines speziellen Baggers mehrere Meter breite Dämme herzustellen.

2000 Mitglieder kämpfen für die Natur: Vogelschutz im Landkreis seit 50 Jahren

Ein Hauptaugenmerk gilt zudem den in den Hochmooren brütenden Vogelarten, wie etwa dem Baumpieper und dem seltenen Großen Brachvogel. Stark rückläufig ist das in den Loisach-Kochelsee-Mooren anzutreffende Braunkehlchen, welches der LBV gemeinsam seinem bundesweiten Partner NABU zum „Vogel des Jahres 2023“ kürte. Die Vogelart benötigt artenreiche Wiesen, die spät im Jahr gemäht werden, sowie Blühstreifen. „Leider gehen die Flächen aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft immer mehr verloren“, bedauerte Wintersberger.

Auszeichnungen für langjährige Mitglieder: LBV-Kreisvorsitzender Walter Wintersberger (hinten li.) ehrte Karin Bauer, Franz Kastenmüller, Jürgen Gürtler (v. li.) sowie (vorne v. li.) Eckhard Härtel, Werner Schmidt und Michael Weinert. © Peter Herrmann

Diskussion um Wolf-Abschuss - LBV-Chef „stört die fehlende Sachlichkeit“

Einen schweren Stand haben auch Kiesbrüter wie der Flussregenpfeifer und der Flussuferläufer. Wintersberger kritisierte in diesem Zusammenhang den touristischen Besucherdruck und eine mitunter zu starke Ausrichtung auf Energiegewinnung. „Die Belange des Artenschutzes scheinen beim Umstieg auf erneuerbare Energien manchmal in den Hintergrund zu geraten“, so der Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe. Nach Berichten über Mehl- und Rauchschwalben, Eulen und Mauerseglern nahm Wintersberger noch zum Abschuss von Wölfen Stellung. „Mich stört die fehlende Sachlichkeit und Polarisierung in der Debatte“, ärgert er sich. Wintersberger verwies auf elektrische Wolfszäune, die Schafherden wirksam schützen würden.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Grund zur Freude hatten am Ende der Versammlung langjährige Mitglieder. Urkunden nahmen Jürgen Gürtler, Werner Schmidt und Michael Weinert (jeweils 40 Jahre Mitglied im LBV), Karin Bauer, Eckhard Härtel und Franz Kastenmüller (30 Jahre) entgegen. Von Anfang an dabei im LBV im Kreis ist Horst Track. Der Reichersbeurer konnte die Urkunde an diesem Abend aber nicht persönlich in Empfang nehmen.

Sichtlich beeindruckt vom vielfältigen Engagement der rund 2000 Mitglieder zeigte sich Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl: „Sie leisten eine unverzichtbare Arbeit.“ ph