Selbsthilfegruppen für Suchtkranke beklagen Mitgliederschwund

Von: Peter Borchers

Gemeinsam weg vom Alkohol: Selbsthilfegruppen wie die Anonymen Alkoholiker unterstützen Suchtkranke auf dem Weg zu einem trockenen Leben. Im Landkreis allerdings klagen einige Gruppen über ein Nachlassen des Interesses an ihren Meetings. © Klaus Haag/Archiv

Einige Selbsthilfegruppen verzeichnen einen Mitgliederschwund. Die Wolfratshauser Anonymen Alkoholiker stehen vor der Auflösung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Pandemie hat vieles verändert, auch im Leben von Suchtkranken. Die Isolation während der Lockdowns barg die Gefahr, rückfällig zu werden. Die Versuchung war gegeben, gegen Einsamkeit und Zukunftsängste anzutrinken, eine Pille einzuwerfen oder einen Joint anzuzünden. Nicht jeder hatte die Möglichkeit, in einer der im Kreis vertretenen Selbsthilfegruppe wie das Blaue Kreuz, die Anonymen Alkoholiker (AA) und der Kreuzbund Unterstützung zu finden – entweder weil er Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus hatte oder ganz einfach, weil die Pandemie-Bestimmungen Treffen solcher Gruppen zeitweise nicht gestatteten.

Geretsrieder Gruppe des Blauen Kreuzes einigermaßen stabil

„Tatsächlich gab’s einige kleinere Rückfälle“, bestätigt Oskar Neumüller, Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete beim Blauen Kreuz, die sich immer donnerstags im Geretsrieder Caritaszentrum an der Graslitzer Straße zusammenfinden. Immerhin: Die Gruppe hat die Corona-Krise überstanden: Wöchentlich sind es „immer noch zwischen 10 und 14 Leute“, die sich austauschen, sagt Neumüller. Ab und zu stoße jemand Neues dazu, dafür seien einige wenige – trotz mehrmaligen Nachfassens – weggeblieben, „aber die Gruppenstärke bleibt in etwa gleich“.

Da geht es ihm besser als den Wolfratshauser Kollegen. Uwe, der Nachname bleibt – wie bei den AA in der Regel üblich – unerwähnt, saß mit seinem Mitstreiter Ernst bei den montäglichen Treffen ab 19 Uhr in letzter Zeit nur noch zu zweit im Stuhlkreis. Die beiden trockenen Alkoholiker haben im evangelischen Gemeindehaus an der Wolfratshauser Bahnhofstraße „ein bisschen geredet und sind dann wieder heimgegangen“, erzählt Ernst. Uwe hat das Desinteresse dazu bewogen, die Gruppenleitung Ende des Jahres aufzugeben. Ernst möchte weitermachen. Er weiß, wie labil das Konstrukt Alkoholsucht ist. Seit 1984 rührt er keinen Tropfen mehr an, unterbrochen von einem schweren Rückfall im Jahr 1997, „an dem ich selbst schuld war. Seitdem bin ich wieder trocken.“

Lesem Sie auch: Cannabis-Verbot auf der Kippe: So reagieren Experten auf mögliche Legalisierung

Warum das Interesse an ihren AA-Meetings so nachgelassen hat, kann Ernst nur vermuten. „Uwe und ich haben darüber gesprochen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Abhängige, wenn sie im Krankenhaus liegen, direkt an die Suchthilfegruppen der Caritas verwiesen werden. So kommen sie nicht mehr zu den AA, zum Kreuzbund oder zum Blauen Kreuz. Aber genau wissen wir es nicht.“

Al-Anon: Treffen mit fünf Leuten

Die weltweit tätige Selbsthilfegemeinschaft Al-Anon bietet den Angehörigen von Alkoholikern ein Dach, unter dem sie sich über die Probleme und Herausforderungen des Lebens an der Seite eines Suchtkranken unterhalten können. „Wir waren schon einmal deutlich mehr“, sagt Anneliese, Ansprechpartnerin für die Betroffenen, die jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr im Pfarrzentrum Heilige Familie am Geretsrieder Johannisplatz einen festen Termin haben. Jetzt sitzen sie in der Regel nur noch zu fünft da. Den Schwund kann sich auch Anneliese nicht erklären. „Vielleicht meinen einige, sie brauchen das nach zwei, drei Besuchen bei uns nicht mehr.“ Einige Betroffene würden wohl auch Online-Angebote nutzen, „aber das ersetzt meiner Meinung nach nicht das Persönliche“.

Ernst ist nach wie vor davon überzeugt, dass AA, Blaues Kreuz und Kreuzbund ein wichtiger Faktor im Leben eines Suchtkranken sein können. „Wenn er mit trockenen Alkoholikern Kontakt bekommt, sieht er nicht selten zum ersten Mal, dass es über verschiedene Schritte – trocken, nüchtern trocken, zufrieden trocken – Hoffnung auf ein gutes Leben gibt. Auch wenn es dazu Geduld braucht.“ Und deswegen will Ernst die Wolfratshauser Gruppe nicht aufgeben.

peb

Info

Ansprechpartner und Termine finden Suchtkranke und deren Angehörige regelmäßig unter Rat und Hilfe auf unserer Seite 2 („Tipps für den Tag“).

