Selbstversuch zur Fastenzeit: Einen Tag keinen Dialekt sprechen

Von: Franziska Konrad

Keine Übersetzung nötig: Redakteurin Franziska Konrad verzichtete einen Tag auf ihren Dialekt. Dem Heimatdialekt treu geblieben Kollege stellt Fangfragen © Hermsdorf-Hiss

Unsere Redaktion fastet in diesem Jahr anders: Einen Tag lang verzichten wir auf Angewohnheiten. Redakteurin Franziska Konrad hat 24 Stunden lang kein Schwäbisch gesprochen.

Wolfratshausen – Fastenexperiment hin oder her: Zunächst beginnt mein Tag wie jeder andere. Verschlafen tapse ich ins Bad und überlege mir dabei, was für ein Outfit ich heute anziehe. Kurz darauf macht sich zum ersten Mal das Dialekt-Verbot bemerkbar. „Ich wünsche Dir einen wunderschönen guten Morgen“, murmle ich vor dem Waschbecken angekommen meinem Freund zu.

Einen Tag Dialekt-Fasten: Kommunikation mit Freund auf Eis gelegt

Der grinst nur. Er ist über mein Vorhaben informiert. Abgesehen davon, verläuft unsere Kommunikation quasi gleich Null. Als bekennender Morgenmuffel ist mir Hochdeutsch in der Aufwachphase einfach zu viel.

Trotz meiner „Auswanderung“ in den Freistaat Bayern vor knapp acht Jahren bin ich als stolze Schwäbin meiner Mundart treu geblieben. Die Kollegen können ein Lied davon singen. Doch dazu später mehr. Zurück in meine Wohnung. Beim Frühstück lockt die zweite Versuchung: Auf dem Handy trudelt eine WhatsApp-Sprachnachricht von meiner Mutter ein. Normalerweise würde ich auch mit einer Sprachaufnahme antworten. An diesem Tag entscheide ich mich dagegen. Mit Hochdeutsch würde ich mir vor meiner Mutter ziemlich doof vorkommen. Stattdessen tippe als Erwiderung nur zwei Sätze in mein Smartphone.

Auch in der Redaktion bleibe ich zunächst standhaft. Im Vergleich zu sonst bin ich allerdings deutlich ruhiger. Um meine Kollegen vor einem Schwäbisch-Mangel zu bewahren, habe ich eine Notlösung parat: Ich klebe ihnen Zettel mit meinen Dialekt-Lieblingswörtern auf den Bildschirm. Darunter „Vesper“ (schwäbisch für Brotzeit), „Saitenwürstle“ (schwäbisch für Wiener) und Fleischküchle (schwäbisch für Fleischpflanzerl).

Selbstversuch zur Fastenzeit: Einen Tag kein Schwäbisch - Kollege stellt Fangfragen

Der eine oder andere quittiert diese Aktion mit Genörgele. Nicht jedes Redaktionsmitglied ist bekennender Schwaben-Fan. Aber immerhin: Die gelben Zettelchen bleiben hängen.

Schwäbisch bedeutet für mich ein Stück Heimat, das ich im Herzen trage. Egal, wo ich gerade lebe.

Dafür unterläuft mir im Laufe des Tages der ein oder andere Fauxpas: Zwei bis dreimal rutscht mir ein „gell“ heraus. Ebenso wenig lässt sich meine Dialektfärbung bei bestimmten Wörtern auf Befehl abstellen.

Fangfragen weiche ich hingegen geschickt aus. Als sich der Kollege etwa erkundigt, wann ich die Reste meines Mittagessens verwerte, antworte ich vorbildlich mit „zum Abendbrot“. „Vesper“ kommt mir heute nicht über die Lippen. Trotzdem bin ich mehr als froh, als der Fasten-Tag vorbei ist – und ich wieder „gescheit schwätzen“ darf. Denn letztendlich bedeutet Schwäbisch für mich ein Stück Heimat, das ich immer im Herzen trage. Egal, wo ich gerade lebe. (kof)

