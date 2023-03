Selbstversuch zur Fastenzeit: Einen Tag ohne Social Media

Stressfreie Stunden - bis etwas passiert

Unsere Redaktion fastet in diesem Jahr anders: Einen Tag lang verzichten wir auf Angewohnheiten. Redakteurin Franziska Konrad hat 24 Stunden lang auf WhatsApp und Co. verzichtet.

Wolfratshausen – 24 Stunden keine WhatsApp-Nachrichten, kein Instagram und Facebook – wie das wohl sein wird. Mir ist durchaus bewusst, wie viel Zeit ich täglich auf besagten Kanälen verplempere. Umso gespannter bin ich auf das Fasten-Experiment. Am Vorabend – eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen – beantworte ich jede noch offene WhatsApp-Nachricht. Danach scrolle ich akribisch die Facebook- und Instagram-Beiträge der letzten Stunden durch. Nun bin ich gewappnet.

Fastenserie: Ein Tag ohne Social Media - Plötzlich Gespräche beim Frühstück

Der nächste Morgen beginnt recht entspannt. Um nicht in Versuchung zu geraten, lege ich mein Handy erst einmal weg. Anstatt mir wie üblich beim Frühstück einen Überblick über die Nachrichtenlage auf Facebook zu verschaffen, esse ich heute gemeinsam mit meinem Freund. Small Talk anstelle von auf den Bildschirm zu starren – eigentlich keine schlechte Idee.

Kurz bevor ich in die Redaktion fahre, wage ich einen Blick auf mein Smartphone: In der internen WhatsApp-Gruppe der Redaktion ploppen zwölf neue Nachrichten auf. Mist, da muss etwas Größeres passiert sein. Ich drücke meinem Liebsten das Handy in die Hand, lasse ihn lesen und erfahre: In der Nacht gab es einen Großeinsatz. Ohne Probleme hätte ich daheim meinen Laptop hochfahren und bei der ersten Berichterstattung helfen können. Schlagartig verwandelt sich meine bis dato entspannte Stimmung in schlechte Laune.

Gott sei Dank schafft es der süffige Kaffee in der Arbeit, meine Gemütslage etwas aufzubessern. Im Laufe des Tages ertappe ich mich allerdings immer wieder dabei, wie ich automatisch WhatsApp oder Instagram öffne. Bevor ich eine Nachricht lesen kann, schaltet sich mein Verstand ein. Rasch lege ich das Smartphone beiseite. Irgendwie erschreckend, diese unbewusste Abhängigkeit.

Ein Tag fasten: Unbewusste Abhängigkeit von sozialen Netzwerken ist erschreckend

Gegen Mittag schreibe ich meinem Freund ganz altmodisch eine SMS: „Was gibt’s bei dir gerade zum Essen?“ Normal lassen wir untertags via WhatsApp das ein oder andere Lebenszeichen voneinander hören. Apropos SMS: Habe ich überhaupt noch einen Vertrag mit Kurzmitteilungen? Eine gute Frage.

Dank meiner Fasten-Aktion gibt es für die Kollegen heute mehr Arbeit. Da ich keine Artikel auf unseren Facebook-Seiten posten darf, muss hier jemand für mich einspringen. Außerdem habe ich am Vortag auf Facebook einen möglichen Ansprechpartner für einen Artikel kontaktiert. Ob da schon eine Antwort kam? Der freundliche Kollege schaut für mich nach. Zum Glück Fehlanzeige.

In der Redaktion vergeht der restliche Tag wie im Flug. Dann ist es endlich soweit: Pünktlich um 0 Uhr werfe ich einen Blick auf mein Handy. Insgesamt 25 Nachrichten aus sechs Chats sind mir in den letzten 24 Stunden in WhatsApp entgangen. Auf Instagram wartet ein Katzenvideo von meiner Schwägerin auf mich. Das war’s. Etwas Gravierendes habe ich nicht mehr verpasst.

Mein Fazit: Unterm Strich war mein Tag ohne Social Media deutlich stressfreier. Ab und an das Handy für ein paar Stunden wegzulegen, bewirkt wahre Wunder. Allerdings hat das Experiment auch gezeigt: Dauerhaft auf Soziale Netzwerke zu verzichten ist bei mir, privat und beruflich, leider nicht mehr möglich.

