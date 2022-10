Senioren äußern Kritik: Es fehlen Bänke und öffentliche Toiletten

Von: Peter Herrmann

Setzt sich aktiv für die Interessen älterer Menschen ein: Die von Seniorenreferentin Dr. Ulrike Krischke geleitete Seniorenvertretung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Seniorenvertretung Wolfratshausen wertet Umfrageergebnisse des Landratsamtes aus: Es gibt noch einiges zu tun.

Wolfratshausen – Im Jahr 2040 wird ein Drittel der Landkreisbevölkerung über 60 Jahre alt sein. Grund genug für das Landratsamt, die Bürger in den einzelnen Städten und Gemeinden zu befragen und ein Konzept auszuarbeiten. Die in Wolfratshausen ermittelten Ergebnisse stellte die Seniorenreferentin des Stadtrats, Dr. Ulrike Krischke, jetzt in einer öffentlichen Sitzung der Seniorenvertretung im Rathaus vor.

Senioren äußern Kritik: Es fehlen Bänke und öffentliche Toiletten

„Vielen ist gar nicht bekannt, welche Hilfsangebote es gibt“, stellte Krischke fest. Dies liege auch daran, dass die Nutzung digitaler Medien bei älteren Menschen noch ausbaufähig sei. So verzichten einige Wolfratshauser sogar völlig auf ein Handy. 23,7 Prozent der befragten Senioren gaben an, kein Internet zu nutzen. Dabei wäre der Aufruf der vom Landratsamt erstellten Website www.seniorenkompass.net sehr hilfreich, um sich über alle Leistungen zu informieren.

Fast 89 Prozent der über 60-Jährigen sind laut Umfrageergebnis mit ihrer Lebenssituation in der Flößerstadt weitgehend zufrieden. Dennoch bleiben einige Wünsche offen. So werden gerade im Stadtteil Waldram Ruhebänke vermisst, um beispielsweise nach einem zu Fuß erledigten Einkauf eine Pause einlegen zu können. Auch die Zahl öffentlich zugänglicher Toiletten könnte nach Ansicht von 18,1 Prozent der befragten Senioren höher sein. Gerade in Supermärkten sei der Bedarf hoch.

Was sich Wolfratshauser Senioren wünschen: Gremium sucht nach Verbesserungspotenzial

Sollten Senioren in die Situation kommen, nicht mehr alleine wohnen zu können, würde fast ein Drittel den Umzug in ein sogenanntes Pflegeappartement bevorzugen. Dabei handelt es sich um kleine Wohneinheiten, bei denen die Bewohner von einem ambulanten Pflegedienst oder einer Tagespflege versorgt werden. Immerhin 25,2 Prozent könnten es sich vorstellen, dass eine 24 Stunden verfügbare Betreuungskraft zeitweise bei ihnen zu Hause wohnt.

Die Wolfratshauser Seniorenvertretung erwägt nun, anhand der Umfrageergebnisse aktiv zu werden. So kündigte Krischke an, in einer der nächsten Stadtratssitzungen einen Antrag für die Aufstellung von weiteren Ruhebänken und die Installierung von öffentlichen Toiletten zu stellen. Eva-Maria Rühling, Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins „Bürger für Bürger“, begrüßte diese Idee. „Es finden sich sicher viele Firmen und Unternehmen als Sponsoren der Bänke“, erklärte sie.

Wunschbaum-Aktion wird wiederholt

Am Ende der Sitzung kündigte die städtische Seniorenbeauftragte Sibylle Gruber die Fortsetzung der erfolgreichen Wunschbaum-Aktion an. Die Seniorenweihnacht ist heuer für den Mittwoch, 14. Dezember, geplant. Zudem soll es beim Seniorenstarkbierfest im kommenden Frühjahr erstmals ein Singspiel geben. Beim darauffolgenden „Tanz in den Mai“ ist sogar der Aufbau eines Festzeltes geplant.

Viel zu tun also für Gruber, die derzeit vor allem als Renten- und Sozialberaterin im Rathaus voll eingespannt ist. Eine von der Stadt ausgeschriebene Teilzeitstelle in diesem Referat konnte bisher noch nicht besetzt werden.