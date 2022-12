Sich an das Wunder nie gewöhnen: Rorate-Messe in Wolfratshausen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Lichter im Kirchenschiff: Viele Gläubige besuchten die Rorate-Messe bei Kerzenschein in der Kirche St. Andreas. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Traditionelles Engelamt zu früher Morgenstunde: In der Wolfratshauser Stadtpfarrkirche wurde die Rorate-Messe gefeiert.

Wolfratshausen – Hunderte Kerzen tauchen das Kirchenschiff von St. Andreas in ein warmes, geheimnisvolles Licht. Draußen ist es noch dunkel. Immer mehr Gläubige, junge und alte, betreten vor 6.30 Uhr das Gotteshaus, suchen sich einen Platz auf einer Sitzbank, um hier in der Adventszeit gemeinsam die Rorate-Messe zu feiern.

Sich an das Wunder nie gewöhnen: Rorate-Messe in Wolfratshausen

Dieses Engelamt wird begangen, noch bevor das Sonnenlicht die Dunkelheit der Nacht vertreibt. Die Gemeinde wartet in der dunklen Kirche im übertragenen Sinne auf das Kommen des Lichts, auf Christi Geburt. „Es ist einfach eine alte und schöne Tradition“, sagt eine Kirchgängerin. Sie kommt ursprünglich aus dem Pfaffenwinkel, besuchte diese besondere Art von Messe bereits als Kind mit ihren Eltern.

Stadtpfarrer Gerhard Beham hat die vier Rorate-Ämter unter das Thema „Adventliche Ermutigungen“ gestellt. Nach Sanftmut, Wehmut, Demut steht nun der Frohmut im Fokus. Beham wendet sich an die Gemeinde: „Kennen Sie das auch, wenn jemand Sie fragt ,Ja, freust Du dich denn nicht?‘“ Freude lasse sich jedoch nicht einfach so herbeizaubern. „Unfroh bleibt, wer froh sein muss“, zitiert Beham aus einem Gedicht von Eugen Roth.

Wir können auch im vermeintlich Einfachen das Besondere spüren.

Es seien nicht nur die großen Dinge, die Freude bereiten. „Wir können auch im vermeintlich Einfachen das Besondere spüren“, sagt Beham. Das können die am Himmel ziehenden Wolken sein, der tägliche Sonnenaufgang, ein blühender Rosenbusch oder der Wechsel der Jahreszeiten. „Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne/ Und an das Wunder niemals ganz gewöhne“, so hatte es die jüdische Dichterin Mascha Kaléko in ihrem Werk „Sozusagen grundlos vergnügt“ ausgedrückt.

Im Anschluss an die Messe gibt‘s Frühstück im Pfarrsaal

Freude ist in Behams Augen auch eine Folge des Glaubens. „Glaube ist die Perspektive, wie ich etwas sehe.“ Christus wiederum sei der Freudenbote, dessen Ankunft Christen an Weihnachten feieren, er ist die innere Quelle, er lässt sie frohen Mutes sein. Der Stadtpfarrer erinnert an die Worte Paulus in seinem Brief an die Römer. „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“

Im Anschluss an die Messe trifft sich ein Teil der Gläubigen zum gemeinsamen Frühstück im Pfarrsaal. Die anderen beginnen mit ihrem Alltag, machen sich auf den Weg zu ihrer Schule oder zur Arbeitsstelle. Doch eines haben sie alle gemeinsam: eine Erinnerung an einen Tagesbeginn voller Freude und Frohmut. (sh)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.