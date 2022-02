Sicherheit im Verkehr: Grüne wollen Fußgänger besser schützen - mehrere Maßnahmen angedacht

Von: Dominik Stallein

Teilen

Mehr Sicherheit für Fußgänger im Straßenverkehr: Die Grünen wollen in Wolfratshausen einige Maßnahmen umsetzen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa-tmn

Die Grünen-Fraktion legt einen Antrag für mehr Fußgänger-Freundlichkeit vor. Sie wollen einige Sicherheitslücken in Wolfratshausen schließen.

Wolfratshausen – Umsteigen soll sich lohnen: Die Grünen wollen in puncto Verkehrswende aufs Gaspedal drücken. An diesem Mittwoch diskutiert der Bauausschuss des Stadtrats über einen Antrag der sechsköpfigen Fraktion. Sie möchte die schwächsten Verkehrsteilnehmer besser vor Gefahrensituationen schützen.

Sicherheit im Verkehr: Grüne wollen Fußgänger in Wolfratshausen besser schützen

Mehrere neuralgische Punkte hat die Fraktion in Wolfratshausen ausgemacht. Sie wünscht sich, dass die Stadtverwaltung Ideen prüfen lässt, mit deren Umsetzung sich Fußgänger sicherer fühlen sollen. An der Weidacher Hauptstraße beispielsweise sehen die Grünen die engen Gehwege als Sicherheitsrisiko. Sie schlagen vor, die Fahrbahn an einer besonders kritischen Stelle, nämlich vor der Hausnummer 11, zu verschmälern, um mehr Platz zu schaffen.

Peter Lobenstein Fraktionssprecher der Grünen © Peter Knoblich

Fußgänger-Schutz am Bahnhof und anderen Stellen in Wolfratshausen

Querungshilfen könnte sich die Fraktion an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet vorstellen: an der Einmündung der Straße Am Bach in die Barbezieuxstraße und an der Wettersteinstraße in die Sauerlacher Straße sowie – nur wenige Meter weiter – am Bahnhofsvorplatz an der Sauerlacher Straße. Die Querungen könnten, so der Grünen-Antrag, zum Beispiel mit roten Markierungen kenntlich gemacht werden.

Tempo 30 an Farchet-Kreuzung: Grüne sehen Handlungsbedarf

Zudem möchte die Fraktion Teile der Margeritensiedlung in Farchet als verkehrsberuhigten Bereich ausweisen lassen. Die zerrissene Tempo-30-Regelung an der sogenannten Roma-Kreuzung möchten die Grünen durchgehend gestalten. Am Zebrastreifen vor dem Marienplatz könnten kleinere Blumenkästen und eine bessere Beleuchtung die Sicht von Fußgängern und Autofahrern verbessern. Fraktionssprecher Peter Lobenstein erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es sich bei dem Grünen-Antrag um den Versuch handelt, „zumindest zu prüfen, ob es möglich ist, mit einem kleinen Budget die Situation zu verbessern“.

Verkehrswende trotz Finanzproblemen? Grüne planen kleine Schritte

Angesichts der angespannten Haushaltslage sei sich seine Fraktion darüber im Klaren, dass umfangreiche und kostspielige Maßnahmen wohl nicht realisierbar sind. Ein großer Durchbruch wäre folglich keine der Ideen. „Jede einzelne wäre ein kleines Puzzlestück zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern.“ Zwar sei in der Marktstraße im Zuge der Altstadt-Umgestaltung eine fußgänger-freundlichere Planung auf dem Weg. „Wir wollen aber vermeiden, dass andere kritische Punkte in dieser Zeit liegen bleiben.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen geprüft werden, entscheidet an diesem Mittwoch der Bauausschuss. Die Sitzung im Rathaussaal beginnt um 18 Uhr.