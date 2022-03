Sie sammelt Sagen aus ganz Bayern: Autorin über das „Marktgschlärf“ und lebenslanges Suchen

Von: Volker Ufertinger

Von Dorf zu Dorf: Gisela Schinzel-Penth ist seit Jahrzehnten Sagen auf der Spur. © sessler

Die Sagensammlerin Gisela Schinzel-Penth hat auch in Wolfratshausen geforscht. Im Interview verrät die Münchnerin ihre Lieblingssage und wie viel davon stimmt.

Wolfratshausen – Die Volkskundlerin und Schriftstellerin Gisela Schinzel-Penth hat, von ihrer Heimat München ausgehend, viele Sagen im Oberland erforscht. Mehr als 2000 solcher Überlieferungen, die man sich bis dahin nur zugeraunt hatte, sammelte die heute 75-Jährige in insgesamt 13 Büchern. Die Sagen aus Wolfratshausen und Umgebung, die unsere Zeitung vorstellte, sind kürzlich in die vierte Auflage gegangen.

Frau Schinzel-Penth, wann und wie haben Sie Ihre Leidenschaft für Sagen entwickelt?

Schinzel-Penth: Schon mit etwa 17 Jahren, als wir im Gymnasium die Sagen der Griechen und Römer durchgenommen haben. Damals wollte unsere Lehrerin, dass wir nachforschen, ob es auch in unserer eigenen Umgebung Sagen gäbe. Ich erinnerte mich an meinen Heimatkunde-Unterricht in der Grundschule, in dem vom Grenzsteinversetzer „Glasenbartel“ an der Würm erzählt worden war. Das soll sich auf einem Feld an meinen Schulweg zugetragen haben. Weil ich es nicht mehr ganz genau wusste, fragte ich viele Leute aus der Familie oder Nachbarschaft danach. Aber niemand kannte die Geschichte. Ich wollte mich an meine ehemalige Lehrerin wenden, aber sie war nicht mehr an der Grundschule. Sie lebte in einem Stift in Dießen, für mich fast unerreichbar. Ihre Nachfolgerin half mir. Damals ist mir bewusst geworden, dass diese nur mündlich überlieferten Geschichten verloren gehen, wenn niemand sie für die Nachwelt aufschreibt.

Was fasziniert Sie an diesen alten Überlieferungen?

Schinzel-Penth: Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch mit großem Interesse für Geschichte. Durch die Sagen, die von Großeltern an ihre Enkel und von diesen an weitere Nachfahren überliefert wurden, wird sozusagen die Geschichte des Volkes erhalten – der einfachen Menschen, nicht die der Fürsten und Könige, die ohnehin in den Büchern steht. Den Menschen, die an einem Ort leben und auch denjenigen, die dort neu dazukommen, wird diese Gegend durch die Sagen zur Heimat.

Wenn Sie sich einer Region wie Wolfratshausen zuwenden, um die dortigen Sagen aufzuzeichnen: Wie gehen Sie vor?

Schinzel-Penth: Zuerst setze ich mich mit den Heimatpflegern in Verbindung oder frage den Pfarrer oder den Bürgermeister des Ortes, wer in seiner Gemeinde etwas wissen könnte. Ich besuche dann die Leute, die mir bisher immer freundlich und aufgeschlossen begegneten, mir oft nur mündlich überlieferte Geschichten erzählen und mir die Orte zeigen, an denen diese sich zugetragen haben sollen. So habe ich viele Geschichten vor dem Vergessen retten können. Natürlich forsche ich auch in den Archiven und Bibliotheken nach und werde auch dort oft fündig.

Haben Sie eine Wolfratshauser Lieblingssage?

Schinzel-Penth: Vielleicht die vom Marktgschlärf. Das ist eine typische Spuksage, nach der derjenige, der sich schlecht verhalten hat, bis zu seiner Läuterung keine Ruhe findet. In einer Version der Sage wurde der Heilige Nantovinus fälschlich bezichtigt, sodass dieser hingerichtet wurde. In einer anderen Fassung soll eine Hebamme ein Kind umgebracht haben, ohne dass dies gesühnt wurde. Das kommt besonders drastisch zum Ausdruck.

Wie viel historische Wahrheit steckt hinter den Geschichten?

Schinzel-Penth: Fast jede Sage hat einen wahren Kern. Für das Volk früher, das nicht lesen und schreiben konnte, war die erzählerische Überlieferung die einzige Möglichkeit, wichtige Ereignisse in der Familie oder im Heimatort weiterzugeben. Ortsgebundene Begebenheiten, Kriminalfälle, Spukgeschichten, Errettung aus Lebensgefahr oder geschichtliche Ereignisse wie Hunnenüberfälle oder der Schwedenkrieg wurden so den Nachfahren tradiert, und das über Jahrhunderte hinweg. Mythen sind eine „Art Geschichtsquelle zweiten Ranges“ wie der Sagenforscher Schmidkontz es einmal ausdrückte.

Dominant für die Geschichte Wolfratshausens war lange die Burg. Taucht sie in den Sagen auf?

Schinzel-Penth: Die Burg erscheint in einer Vielzahl von Sagen. Um nur einige zu nennen: die vom Heiligen Nantovinus, die von den drei geheimnisvollen Schlossfräulein, die traurige Geschichte von der schönen Philomena auf der Burgmühle, die von den Schätzen im Berg oder die von den zahlreichen unterirdischen Gängen, die von dort nach Wolfratshausen hinunter führen.

Gibt es eine Sagengestalt, der Sie gerne begegnet wären?

Schinzel-Penth: Eigentlich nicht. Eher einer historischen Person, um die sich Sagen ranken, wie etwa Herzog Rudolf, den älteren Bruder von Kaiser Ludwig, dem Bayern. Der musste nach einem verlorenen Machtkampf von der Burg über einen unterirdischen Gang vor den Truppen seines Bruders fliehen und sich in Sicherheit bringen. Den könnte ich dann fragen, wo genau dieser Gang ist.

Neues Buch von Gisela Schinzel-Penth

Gisela Schinzel-Penth: Sagen und Legenden im Fünfseenland und in Wolfratshausen, Ambro Lacus Buch- und Bildverlag. 21 Federzeichnungen von Heinz Schinzel. 415 Seiten, 26 Euro.

