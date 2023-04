„Sie wird fehlen“: Prominente Wolfratshauserin stirbt wenige Wochen vor ihrem 95. Geburtstag

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein großes Herz für Kinder: Die Wolfratshauserin Christina Bergmann ist wenige Wochen vor ihrem 95. Geburtstag verstorben. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Christina Bergmann sammelte mehr als 1,5 Millionen Euro Spenden für die Kinderkrebsforschung. Kurz vor ihrem 95. Geburtstag ist die Wolfratshauserin verstorben.

Wolfratshausen – Ihr Name ist untrennbar mit der Kinderkrebsforschung verbunden: Christina Bergmann, die unermüdlich Geld für Forschungszwecke sammelte. Letztendlich waren es weit über 1,5 Millionen Euro, die die Wolfratshauserin im Laufe der Zeit an die Haunersche Kinderklinik, das Klinikum Großhadern und die Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) übergab. „Solange der Herrgott mich lässt, mache ich weiter“, so ihr Credo. Nun war der Herrgott offenbar der Ansicht, dass sie ihre Aufgabe mehr als erfüllt hat. Christina Bergmann starb am Mittwoch, 26. April, rund eineinhalb Monate vor ihrem 95. Geburtstag.

Ursprünglich kam Bergmann aus dem Riesengebirge. Ihre Mutter führte dort, in einem der schönsten Skigebiete unterhalb der Schneekoppe, ein Berghotel. Das prägte das junge Mädchen gleich zweifach: „Zum einen war das die Liebe zum Skifahren“, berichtete sie vor ein paar Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber anders wäre ich ja gar nicht in die Schule gekommen.“ Das unfreiwillige Training zahlte sich aus. Bergmann nahm an zahlreichen Abfahrtsrennen teil und fand sich so manches Mal mit Pokal und Urkunde auf dem Siegertreppchen wieder.

„Zum anderen war’s das Lächeln“: Denn ihre Mutter musste als Wirtin gegenüber den Gästen immer gute Laune zeigen. Und so erinnern sich die Wolfratshauser auch an Christina Bergmann, wenn sie eingehüllt in einen dicken Mantel, einen grauen Filzhut auf dem Kopf, immer mit einem Lächeln auf den Lippen in ihrer Verkaufsbude vor der Stadtpfarrkirche auf dem Marienplatz stand, um Spenden zu sammeln.

14 Jahre Lehrerin in Beuerberg, dann der Wechsel nach Wolfratshausen-Weidach

Bergmann und ihre Familie kamen im Mai 1946 nach schweren Monaten mit Schikanen durch die tschechische Regierung mit einem der letzten Sammeltransporte nach Bayern. Ihr Vater pochte auf eine Ausbildung zur Lehrerin. „Meine erste Klasse bestand aus 68 Kindern“, erzählte sie vor einigen Jahren unserer Zeitung. „Heute ein Unding.“ 1954 heiratete die junge Frau einen Kollegen, wurde Mutter eines Sohnes.

Ihre erste Stelle im Lehramt trat sie in Beuerberg an. Hier unterrichtete Bergmann 14 Jahre lang, ehe sie an die Grundschule nach Weidach wechselte. Einer ihrer Schüler in der ersten und zweiten Klasse war der heutige Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Als Lehrerin war sie streng, aber gerecht“, erinnert er sich. „Und ihre Fleißbildchen mit Märchenmotiven für besondere Leistungen waren überaus beliebt – die wollten wir alle haben.“

Solche Menschen gibt es nicht viele. Sie wird fehlen.

An der Weidacher Schule hatte Bergmann das Schlüsselerlebnis, auf Grund dessen sie sich der Kinderkrebsforschung verschrieb. Kurz vor ihrer Pensionierung 1992 erkrankte eine ihrer Schüler an Leukämie. Die Wolfratshauserin wollte sich näher nach dem Krankheitsbild und etwaigen Hilfen erkundigen und stieß bei der Recherche auf die Haunersche Kinderklinik. Von dort erfuhr sie, wie schwer es sei, an Forschungsgelder zu gelangen: „Aber die werden doch gebraucht, um Kindern ihr schweres Los zu erleichtern. Und nur so kann ein Ansatz gefunden werden, diese Krankheit vielleicht einmal zu besiegen.“ Bergmann beschloss kurzerhand, Geld zu sammeln. Sie kam zu der Überzeugung: „Das wird mehr helfen, als wenn ich Spielzeug herschenke.“

Schon im ersten Jahre sammelte Christina Bergmann 90.000 Mark Spenden

Die Antwort auf das „Wie?“ fand sie in ihrer Schulklasse. Die hatte einen Malwettbewerb gewonnen – „und die Bilder waren zu schön, um auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden“. Die Lehrerin gestaltete aus den Kinderbildern einen Kalender und bot diesen zahlreichen Firma an. Allein im ersten Jahr, 1993, kamen so 90 000 Mark an Spenden zusammen. „Da kann man ja nicht einfach wieder aufhören“, meinte sie pragmatisch – ohne damals zu ahnen, sich bis an ihr Lebensende nahezu rund um die Uhr für den guten Zweck zu engagieren.

Zu den Fotokalendern gesellten sich unter anderem Geschenkpapier, Adressbücher und Weihnachtskarten. 1997 gründete sie die „Christina-Bergmann-Stiftung zur Unterstützung der Kinderkrebsforschung“.

Beerdigung auf dem Friedhof Wolfratshausen-Nantwein

„Man kann ihr nur allergrößten Respekt zollen“, sagt Wolfratshausens Bürgermeister Heilinglechner. Selbst während der Corona-Pandemie fand Bergmann Wege, um weiter Geld für die Kinderkrebsforschung sammeln zu können. „Sie hat mich mit ihrem Engagement immer wieder begeistert.“ Ein Engagement, für das ihr 2003 der damalige bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber den Bayerischen Verdienstorden verlieh. „Es war ihr einfach eine Herzensangelegenheit“, stellt Heilinglechner fest. „Solche Menschen gibt es nicht viele. Sie wird fehlen.“ (sh)

Beerdigung: Der Gottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Mittwoch, 3. Mai, um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Wolfratshausen-Nantwein statt. Statt Blumen wird um Spenden für die „Kinderkrebsforschung Christina Bergmann“ auf das Konto IBAN DE61 7005 4306 0570 0416 16 gebeten.

