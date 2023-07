Siesta auch in Deutschland? Wirtschaftsexperte mit klarer Meinung zu extralanger Mittagsruhe

Von: Franziska Konrad

Soll es auch in Deutschland eine lange Mittagspause geben? Der Wirtschaftsförderer Andreas Roß ist skeptisch. © Uwe Anspach/dpa

Als Reaktion auf die Hitzewellen fordern manche Ärzte eine lange Mittagsruhe, auch Siesta genannt. Doch der Wirtschaftsförderer Roß zeigt sich skeptisch.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Hitzewelle der vergangenen Tage machte den Menschen zu schaffen. Amtsärzte fordern nun, sich bei großer Hitze an Arbeitsweisen der südlichen Länder zu orientieren. Konkret schlagen sie für die Sommermonate eine flächendeckende „Siesta“ vor, eine mehrstündige Mittagsruhe. Doch wie realistisch ist dieser Vorschlag? Und wäre er in den Betrieben in der Region überhaupt umsetzbar? Antworten dazu liefert Andreas Roß, Wirtschaftsförderer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Siesta auch in Deutschland? Wirtschaftsexperte mit klarer Meinung zu extralanger Mittagsruhe

Andreas Roß Wirtschaftsförderer im Landkreis © Archiv

Herr Roß, was halten Sie als Wirtschaftsförderer von dem Vorschlag zur Einführung einer flächendeckenden Siesta in den Sommermonaten?

Andreas Roß: Für mich stellt sich zunächst die Frage, ob eine flächendeckende Regelung für eine Siesta in den Sommermonaten für alle Betriebe aus allen Branchen und Regionen notwendig und sachgerecht ist. Denn schon jetzt gibt es arbeitsschutzrechtliche Regelungen zur Temperatur am Arbeitsplatz und aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers folgt eine Pflicht zur Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Wäre eine stundenlange Mittagspause in den Unternehmen bei uns in der Region überhaupt umsetzbar?

Roß: Je nach Betrieb und arbeitszeitlichen Regelungen können sich die Beschäftigten auch bereits jetzt ihre täglichen Arbeitszeiten individuell einteilen und demzufolge auch früher beginnen. In Branchen wie zum Beispiel im Handel mit festen Öffnungszeiten oder in Industrieunternehmen mit Schichtbetrieb wird die Umsetzung recht schwierig. Auch gibt es durchaus tarifvertragliche Regelungen, die derzeit einer Umsetzung entgegenstehen.

Wie können Arbeitgeber Ihre Angestellten alternativ bei großer Hitze entlasten?

Roß: Bei Büroarbeitsplätzen können Arbeitgeber nach der Arbeitsstättenrichtlinie zum Beispiel folgende Maßnahmen ergreifen: Rollos herunterlassen, Lüften über Nacht zulassen, Getränke anbieten, Ventilatoren zur Verfügung stellen. Bei Außenberufen am Bau wären Maßnahmen wie Schattenspender auf der Baustelle sowie kostenlose Sonnencreme, Wasser und Sonnenbrillen denkbar.

Die Fragen stellte Franziska Konrad.

