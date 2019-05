Ex-Spielerfrau Simone Ballack heiratet ihre Jugendliebe: Promi-Party am Starnberger See

Simone Ballack und ihr Jugendfreund haben nach Jahren der Freundschaft romantische Gefühle füreinander entdeckt. Ihre Hochzeit machte das Liebesglück nun perfekt.

Update 12. Mai 2019: Am Samstag heiratete Simone Ballack (42) ihren Jugendfreund Andreas Mecky (45). Nach Informationen unserer Redaktion fand die Zeremonie auf dem Standesamt in Geretsried statt. Danach ging es in ihrem Haus am Starnberger See weiter - es wurde eine Promi-Party bis in die Nacht, berichtet die Bild.

Es soll Trüffel-Nudeln, Pizza, gebratenen Oktopus und Steak von Promi-Wirt und Trauzeuge Hugo Crocamo gegeben haben. Zu den weiteren Star-Gästen gehörte auch das Volksmusik-Paar Marianne und Michael. Giulia Siegel feirete mit ihrem Partner und ihrer Tochter ebenso mit. Sie trug ein fesches Dirndl. Auch Sky-Chef Carsten Schmidt ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Frau Nil mitzufeiern, meldet die Bild.

Simone Ballack trägt nun den Doppelnamen Ballack-Mecky.

Simone Ballack heiratet Jugendliebe: Sie haben sich nie aus den Augen verloren

Geretsried - Diese Liebesgeschichte könnte 1:1 einer romantischen Komödie á la Hollywood entspringen: Sie kennen sich bereits aus Jugendtagen, gehörten zu Schulzeiten der gleichen Clique an und gingen häufig zusammen feiern. Und obwohl sie in Beziehungsdingen zunächst getrennte Wege gingen, verloren sich Simone Ballack und ihr Jugendfreund Andreas Mecky nie aus den Augen. Doch im Spätsommer 2018 funkte es schließlich - vor der zugegebenermaßen nicht ganz so romantischen Kulisse des Münchner Oktoberfests. Umso romantischer muss Andreas schließlich seinen Heiratsantrag gestaltet haben, der nur wenige Monate später erfolgte. Die Ex-Frau des ehemaligen Bayern-Spielers Michael Ballack sagte nämlich sofort „Ja“: „ Ich konnte mir immer vorstellen, nochmal zu heiraten“, erklärte die Gastro-Unternehmerin damals im Gespräch mit der BILD. „Jetzt habe ich den Richtigen gefunden. Sonst hätte ich nicht ja gesagt.“

+ Sie kennen sich seit rund 30 Jahren: Im Standesamt Wolfratshausen gaben sich Simone Ballack und ihr Liebster nun das Ja-Wort. © Isar-Loisachbote

Simone Ballack heiratet in Wolfratshausen

Den absoluten Gipfel tiefer Gefühle erreichten die beiden nun am Tag aller Tage: Am Samstag gab sich das Paar, das erst seit Anfang Dezember offiziell zusammen ist, das Ja-Wort. Die beiden heirateten laut Bild im Standesamt Wolfratshausen und machten sowohl emotional als auch optisch den Angaben zufolge einen durch und durch harmonischen Eindruck: Sie trug lautBild ein kurzes weißes Spitzenkleid mit rundem Dekolleté. Er hatte sich für die zünftige Lederhos‘n samt weißem Hemd und weißer Weste entschieden.

Simone Ballack: Von 2008 bis 2012 mit Michael Ballack verheiratet

Simone Ballack war von 2008 bis 2012 mit Ex-Nationalspieler Michael Ballack verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Andreas Mecky heiratete am Samstag zum ersten Mal.

sl