„Komplette Blamage“: Testpflicht für Ü70-Fahrer? Experten sind sich in einem Punkt einig

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Die Idee einer Testpflicht fürs Autofahren im Alter ist umstritten, gilt der Führerschein doch ein Leben lang. Manche Maßnahmen erscheinen aber sinnvoll.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Fahren, wohin man will, wann man will: Hinter dem Steuer scheint die Freiheit grenzenlos zu sein. Und besonders dann, wenn im Alter die Konstitution längere Fußwege erschwert, ist der eigene Pkw ein wichtiger Pfeiler eines selbstbestimmten Lebens. Der Verlust des Führerscheins wiegt umso schwerer. Eine Idee der Europäischen Union, für Ü70-Fahrer verpflichtende Fahrtauglichkeitstests einzuführen, stieß dementsprechend auf Widerstand. Zurecht, wie manche finden. Doch in einer Notwendigkeit sind sich Fahrlehrer, Ärzte und Beamte einig.

„Komplette Blamage“: Testpflicht für Ü70-Fahrer? Experten sind sich in einem Punkt einig

Blick in den Spiegel: Vor einer Fahrt sollte jeder die eigene Fahrtüchtigkeit prüfen. Das Alter spielt laut Stefanie Schmid von der Tölzer Fahrerlaubnisbehörde eine untergeordnete Rolle. © Alexander Körner/dpa

Für Fahrlehrerin Hildegard Schulz sind Pflichtkontrollen ein „klares No-Go“. In der Geretsrieder Fahrschule von Sepp Kögl bietet sie für ältere Semester Kraftfahreignungsberatung an. Deren Probleme kenne sie also gut – auch wenn die Beratung meist nur diejenigen in Anspruch nehmen, die sich in ihrem Können hinter dem Steuer bestätigt fühlen wollen. „Den Führerschein zu verlieren, ist für viele eine komplette Blamage. So, als würden sie ausrangiert und aufs Abstellgleis geschoben werden“, gibt Schulz zu bedenken. Dass mit fortschreitendem Alter Sehkraft und Reaktionsfähigkeit abnähmen, bestreitet die Fahrlehrerin nicht. Im Gegenteil: „Natürlich verändern sich die Augen, die Wahrnehmung.“ Die Fahrerlaubnis gelte, falls keine Trunkenheitsfahrt oder Sonstiges dazwischenkommt, aber ein Leben lang. Ein ärztliches Gutachten ab einem gewissen Alter hält die Fahrlehrerin daher schon für sinnvoll – „aber stets vor dem Hintergrund der Freiwilligkeit“.

Die Zahl der Lebensjahre spielt für Stefanie Schmid, Leiterin der Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt in Bad Tölz, nur die zweite Geige. „Jeder Fahrer, unabhängig vom Alter, sollte sich selbst vor Fahrtantritt auf seine Fahrtauglichkeit prüfen – wozu man im Übrigen auch rechtlich verpflichtet ist“, betont sie. Aus eigenem Antrieb heraus verzichte allerdings kaum jemand auf die Freiheit, einfach ins Auto einzusteigen und loszufahren.

Ein Blick in die Akten der vergangenen Jahre bestätige das, so Schmid. Freiwillige Rückgaben der Führerscheine seien äußerst selten. Drei jährliche Fälle gelten schon als häufig, es gebe Jahre, „in denen überhaupt kein rein freiwilliger Verzicht eingeht“. In den meisten Fällen sei ein Führerscheinverlust die Folge einer Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde oder der Staatsanwaltschaft. Beispielsweise nach einer negativen medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) des Betroffenen. Ausschließlich nach dem eigenen Gutdünken auf das Fahren zu verzichten, hält Schmid für bedenklich. „Das erfordert ein überhohes Maß an Selbstkritik und Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen.“

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Sich einzugestehen, nicht mehr fahrtüchtig zu sein, erfordert Kraft. Der 82-jährige Christian L. brachte sie auf – und gab seinen Schein ab. Vor seinem Halswirbelbruch saß er täglich hinter dem Steuer, fuhr zum Einkaufen, zu Freunden und Verwandten oder zum Sport. Jetzt trägt er eine Halsmanschette, die eine Kopfdrehung unmöglich macht. „Rückwärts einparken geht also überhaupt nicht mehr“, sagt der Rentner, der anonym bleiben möchte. Als Konsequenz gab er seinen Führerschein zurück – freiwillig. Weil sein Wohnort relativ zentral liegt, konnte er sich seine Selbstständigkeit zu einem großen Teil bewahren. „Ich kann zwar keinen Marathon mehr laufen, aber was ich alles so brauche, kann ich meist zu Fuß und mit Rollator erledigen.“ Und für Ausflüge an den Starnberger See nutze er den Bus. „Das meiste kriege ich auch ohne Auto hin. Deswegen ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen.“

Verkehrsmediziner Bernlochner: „Thema ist mit Angst besetzt“

Doch manche verpassen es, zu merken, dass das Autofahren nicht mehr zu ihren Stärken gehört. Wenn das zu Auffälligkeiten im Straßenverkehr führt, wird der Betroffene von der Fahrerlaubnisbehörde gegebenenfalls an den Eglinger Arzt Dr. Jakob Bernlochner verwiesen. Der besitzt eine verkehrsmedizinische Zusatzqualifikation und kennt die Tücken, die das Alter mitbringt. Schwindende Sehkraft und Aufmerksamkeitsleistung oder reduzierte Belastbarkeit zählen zu den Begleiterscheinungen des Alterns, die das Fahrkönnen einschränken.

„Das Thema ist mit Angst besetzt“, weiß Bernlochner. „Kein Wunder, am Führerschein hängt ein Großteil des sozialen Lebens.“ Eine verpflichtende Kontrolle ab einem gewissen Alter hält er daher für problematisch. Die letzte Konsequenz – der Verlust des Führerscheins – nehme den Betroffenen zudem eine Möglichkeit, die kognitiven Fähigkeiten zu erhalten. Trotzdem: „Regelmäßige Sehtests, wie sie bei Lkw-, Taxi- oder Busfahrern die Regel sind, können schon sinnvoll sein.“ Denn häufig merken seine Patienten den Abbau des Sehvermögens gar nicht selbst.

Häufiger seien es Freunde oder nahe Verwandte, die am Fahrkönnen des Betroffenen zweifeln und bei Bernlochner Rat suchen. Es bleibe ein sensibles Thema, so der Mediziner gegenüber unserer Zeitung. „Aber eine künstliche Altersgrenze herauszugreifen, und alle Menschen oberhalb als potenziell fahruntüchtig zu erklären, ist kein guter Ansatz.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.