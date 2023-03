„Sind superstolz“: Erste Sonderausstellung im neuen Museum - Fotoclub lädt zur Vernissage ein

Von: Franziska Konrad

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die erste Sonderausstellung im Museum Wolfratshausen. Einige Mitglieder des örtlichen Fotoclubs – hier (v. li.) Manfred Wegner, Sandra Ilmberger, Katja Pohl und Hubert Blockinger –verleihen den Ausstellungsstücken ihren letzten Feinschliff. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Samstag eröffnet im Museum Wolfratshausen die erste Sonderausstellung. Unter dem Titel „Dahoam in Wolfratshausen und Umgebung“ stellt der Fotoclub 26 Bilder aus.

Wolfratshausen – Das Wallner-Bockhorni-Kabinett im Wolfratshauser Museum gleicht am Dienstagabend mehr einer Baustelle als einem schicken Ausstellungssaal: Acht Mitglieder des Fotoclubs Wolfratshausen werkeln in dem sanierten Saal. Sie bereiten die erste Sonderausstellung im Museum vor. Aufhänger werden an die Rückseiten der Leinwände gesägt, Bilderschienen an der Decke befestigt. Außerdem muss für jedes Kunstwerk der passende Platz gefunden werden.

Museum Wolfratshausen: Erste Sonderausstellung - Fotoclub präsentiert seine Kunstwerke

Unter dem Titel „Dahoam – Wolfratshausen und Umgebung“ eröffnet am Samstag, 1. April, um 10 Uhr die Vernissage der Hobbyfotografen. Insgesamt 26 Landschaftsaufnahmen auf einem Leinwand-Print werden dort ausgestellt.

Zurück in die Gegenwart. Tom Hirschmann, Vorsitzender vom Fotoclub, steht mit Museumsleiterin Annekatrin Schulz am Ende des Raumes und verschafft sich einen Überblick. Natürlich sei der Verein „superstolz“, die erste Sonderausstellung ausrichten zu dürfen. „Von einem so schönen Ausstellungsraum träumt doch jeder.“ Schulz’s Plan, zur Premiere „etwas Regionales zu präsentieren“, geht auf.

Die Ruhe vor dem Sturm: Noch lehnen die Fotografien unbeachtet an der Wand. Spätestens zur Vernissage-Eröffnung am Samstag werden sie – hoffentlich – von Besuchern umringt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alle Schnappschüsse zeigen regionale Motive zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Etwa den sommerlichen sattgrünen Bergwald mit Blick auf die Kirche St. Andreas, eine idyllische Abendstimmung bei Osterhofen oder die Isar in sämtlichen Variationen. „Das sind typische Kalenderbilder“, erklärt Hirschmann.

Zwei Meter neben ihm klopft derweil Sandra Ilmberger mit einem Hammer kleine Holzstücke in die Ecken einer Leinwand. „Die sind wichtig zum Nachspannen, damit sich die Leinwand nicht wellt“, erklärt die Wolfratshauserin. Danach dreht sie die Bildwand um. Höchst zufrieden begutachtet sie ihre eigene Aufnahme – ein Waldstück bei Schlederloh zum Sonnenaufgang. „Dafür bin ich extra früh aufgestanden und zu einem Aussichtspunkt hingefahren“, erzählt sie mit Stolz.

Vernissage im Museum Wolfratshausen: Ausstellung „soll ein bisschen wie Quiz aufgebaut sein“

Dass es ihr Werk in die Ausstellung geschafft hat, stimmt die Hobbyfotografin glücklich. „Auf solch’ eine Möglichkeit arbeitet ja eigentlich jeder im Verein drauf hin“, gesteht sie und grinst. Die Vorstandschaft des Fotoclubs hatte die Qual der Wahl – und musste sich zwischen 52 eingereichten Landschaftsaufnahmen entscheiden. Alle ausgestellten 26 Werke stehen nun zum Verkauf, für jeweils 65 Euro.

Bevor die Unikate mit Bilderschienen an der Decke befestigt werden, erhält jedes Werk ein kleines Schild. Dieses verrät den abgebildeten Ort sowie den Name des Fotografen. Hirschmann hofft jedoch, dass die Besucher den Tafeln nicht sofort ihre Aufmerksamkeit widmen. Geht es nach dem Vorsitzenden, soll die Ausstellung „ein bisschen wie ein Quiz aufgebaut sein“. Heißt im Klartext: Die Betrachter überlegen erst einmal selbst, wo das Foto wohl aufgenommen wurde.

Diese farbenfrohen Aufnahmen machen einfach Lust darauf, die Orte selbst zu erkunden.

Inzwischen hat sich Vorstandsmitglied Birgit Rilk, zu Hirschmann gesellt. „Wow, das finde ich echt total schön“, raunt sie ihm zu und deutet auf vorhin erwähntes Bild aus Osterhofen. „Diese farbenfrohen Aufnahmen machen einfach Lust darauf, die Orte selbst zu erkunden“, schwärmt Rilk. Sie erntet ein zustimmendes Nicken von Hirschmann. „Es heißt ja nicht umsonst: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, ergänzt er mit einem Augenzwinkern. kof

Info

Die Sonderausstellung ist ab Samstag, 1. April, bis Sonntag, 31. April, im Erdgeschoss des Museums Wolfratshausen zu sehen. Öffnungszeiten sind mittwochs, freitags und samstag jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

