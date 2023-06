Ökologisch, praktisch, unverpackt: So funktioniert der Wolfratshauser Unverpackt-Laden

Von: Jannis Gogolin

In alphabetischer Reihenfolge stehen die verschiedenen Müslisorten in schweren Edelmetall-Fässern in Martina Steuers Lagerraum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Martina Steuer verzichtet in ihrem Laden Ohnverpackt auf alles, was Müll macht

Wolfratshausen – Bis unter die Decke reihen sich Schwerlast-Regale aus Holz. Es riecht nach einer Mischung aus Hafer und Weizen mit einem Hauch Zuckerrüben. Auf den Brettern stehen Edelstahl-Fässer, Papiersäcke und Kanister mit Müsli, Nudeln, Trockenfrüchten, Nüssen. Daneben lagern Behälter mit Sojasoße, Kidneybohnen und passierte Tomaten. Ein klassischer Lagerraum im Lebensmittelhandel also? Nein, ein wesentliches Detail fehlt: Eimer und Container voller Kartonagen oder Plastikfolien, die man sonst in den Hallen und Hinterhöfen konventioneller Supermärkte entdeckt. Im Ohnverpackt-Laden am Wolfratshauser Obermarkt dominiert das Mantra von Betreiberin Martina Steuer: Je weniger Verpackung, desto besserer Konsum.

Ökologisch, praktisch, unverpackt: So funktioniert der Wolfratshauser Unverpackt-Laden

„Wir versuchen mit dem Geschäft etwas zu verändern“, sagt Steuer (57), die mit ihrem Mann Bernd (68) vor drei Jahren den Unverpackt-Laden eröffnete. Mehr Nachhaltigkeit, ein bewussterer Umgang mit Lebensmitteln, eine faire Nahrungsmittelproduktion, die Liste der Ambitionen ist lang. Ihr Ansatzpunkt: Anstelle vorportionierter und in Plastik eingeschweißter Nahrungsmittel eine verpackungsarme Alternative zu bieten. „Die Verbraucher haben eine irrsinnige Macht“, betont Steuer. „Damit können wir die Welt ein gutes Stückchen besser machen.“ Deswegen verzichtet das Betreiberpaar auf Einweg-Verpackungen, arbeitet viele Stunden mehr, um Pfandbehälter und die Ausgabestationen zu säubern, achtet bei jedem Produkt auf Herkunft, Produktion und Lieferung.

Von ungefähr 60 Lieferanten bezieht das Inhaberpaar rund 1600 Artikel. Knapp 70 Prozent des Sortiments bringen zwei Bio-Großhändler. Nach der Fahrt im Lieferwagen kommt es bei im Ohnverpackt entweder in großen Pfandbehältern aus Plastik oder Edelstahl, in 25-Kilogramm-Säcken aus Papier oder in kleineren Pfandgläsern an. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu konventionellen Supermärkten: „Verpackungen jeglicher Art gehen wieder an den Lieferanten zurück – auf dessen Kosten“, so Steuer. Es liege also nicht nur an ihr, dass die Behälter problemlos ein zweites, drittes, viertes oder fünftes und bei manchen Glasbehältern sogar ein 50. Mal verwendet werden können. Der Großhandel trage die Verantwortung für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft also mit. Von der nachhaltigen Nutzung der Böden über die Verarbeitung bis hin zur Logistik und zum Verkauf – überall stehe die Wiederverwendung und Vermeidung von Abfall im Vordergrund.

Verpackung sparen, wo es geht – „Sind auch noch nicht ganz glücklich“

Im Ladenbereich vertreibt Steuer viele Artikel auf das Gramm genau aus Abfüllstationen. Nur 500 der 1600 Artikel seien allerdings wirklich unverpackt und Teil eines perfekten Kreislaufs, gesteht die Ladeninhaberin. Andere stehen in Pfandgläsern in den Regalen, liegen gekühlt in der Frischetheke oder liegen in Pappschachteln für den Einkaufskorb bereit. „Mit dem ein oder anderen sind wir selbst noch nicht ganz glücklich“, sagt sie und blickt auf portionierte Nussmischungen, die in 200-Gramm-Gläsern im Regal stehen. „Darauf gibt es aber wenigstens Pfand.“

Wirtschaftlich steht der Laden auf stabilen Beinen. „Unsere Stammkunden tragen uns“, sagt die Inhaberin. Laufkundschaft gebe es zwar, „den Umsatz bringen uns aber die, die immer kommen“. Für Steuer ist das wenig überraschend. „Achtet man einmal drauf, woher die Produkte herkommen, gibt es kein Zurück mehr. Entweder, man kauft dann komplett einwegfrei, oder eben wenig bis gar nicht.“

Unvermittelt klingelt die Ladentüre, ein Kunde tritt ein und begrüßt Steuer herzlich. Er stellt kommentarlos eine Dose auf den Tresen und verabschiedet sich wieder mit den Worten „Ich komme heute Nachmittag wieder, okay?“. Die 56-Jährige nickt und erklärt im Anschluss das wortarme, aber ritualisierte Intermezzo. „Er kam vor einiger Zeit in unser Geschäft und fragte, wie er gesund zunehmen kann. Ich empfahl ihm Nüsse. Seither holt er mehrmals die Woche eine Portion – natürlich mit einer eigenen Dose.“

Beratung inklusive: Wolfratshauser Unverpackt-Laden klärt Konsumenten auf

Dass Kunden ihren Rat suchen, passiere laut Steuer regelmäßig. „Einmal kam eine Kundin direkt von einem Arztbesuch, bei dem ihr erklärt wurde, dass sie Gluten nicht gut verträgt. Sie war richtig aufgelöst“, erinnert sich Steuer. „Ich konnte sie etwas beruhigen, als ich ihr aufgezählt habe, was sie trotzdem alles essen kann.“ Sie sei definitiv keine Ernährungsberaterin, stellt Steuer klar. Aber sie kenne die Nährstoffe jedes einzelnen Artikels genau – dank der Informationen aus dem Großhandel. In ihren Augen ein weiterer Vorteil zum anonymen Einkauf im Supermarkt, „bei dem das Personal eigentlich nur weiß, in welches Regal welches Produkt gehört“.

Bei der Auswahl ihres Sortiments ist das Ehepaar Steuer akribisch. Es muss ökologisch, nachhaltig und fair sein. Weniger wählerisch sind sie bei den Behältern, in die die Kunden ihre Nudeln, Reiskörner oder Müsliportionen abfüllen. „Da ist es wirklich komplett egal, ob das ein altes Einmachglas, eine Brotzeitdose oder auch eine Plastiktüte ist. Die Hauptsache ist: Man verwendet es wieder.“

