So handhaben die Rathäuser im Landkreis Überstunden

Es ist ein gängiges Vorurteil: Pünktlich zum Dienstschluss lässt der Beamte den Stift fallen. Dass diese Behauptung nur wenig mit der Realität zu tun hat, zeigt ein Blick auf die Mehrstunden, die die Rathausmitarbeiter im Landkreis vor sich herschieben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gravierend ist die Situation in den Städten. Allein im Wolfratshauser Rathaus saßen die 69 Mitarbeiter zum Jahreswechsel auf einem Berg von 3315 Mehrstunden. Über 2300 davon werden laut Amtsleiter Franz Gehring im Laufe der Zeit mit Freizeit ausgeglichen, rund 900 Stunden den Mitarbeitern vergütet. Insgesamt beschäftigt die Stadt – Außenstellen und Liegenschaften eingerechnet – etwa 150 Mitarbeiter. „In den Außenstellen ist die Situation ähnlich“, sagt Gehring. Um die 50 Stunden seien die meisten Arbeitnehmer der Kommune im Plus.

Niedriger liegt die Zahl in der größten Stadt des Landkreises. 27 Stunden haben die 69 Rathausmitarbeiter in Geretsried zum Jahresende angesammelt, so Geschäftsleiterin Ute Raach. „Beim Großteil sind Aufgaben, die durch Vertretungen, zum Beispiel wegen Urlaub oder Krankheit, zusätzlich zu den eigenen Aufgaben erledigt werden müssen, der Grund für die Mehrstunden.“ Darüber hinaus seien sieben Stellen im Rathaus unbesetzt. „Diese Arbeit fangen die anwesenden Mitarbeiter ebenfalls auf.“ Die Mehrstunden sollen Gleitzeit-Vereinbarungen ausgleichen. Raach: „Das Rathaus hat eine überaus flexible Arbeitszeitvereinbarung.“

Den größten Mitarbeiterstab beschäftigt die Verwaltung von Bad Tölz: 85 Frauen und Männer arbeiten hier. „Im Rathaus wird großer Wert darauf gelegt, dass nach einer Phase, in der die Mitarbeiter viele Mehrstunden geleistet haben, das Stundenkonto wieder ausgeglichen wird“, erklärt Pressesprecherin Birte Otterbach. So sei in der Kreisstadt kein großer Berg an Plusstunden angefallen. Die Gründe, warum die Mitarbeiter länger im Büro bleiben müssen, seien unterschiedlich.

In der Gemeinde Münsing sorgen vor allem Bauprojekte dafür, dass einige Mitarbeiter erst später ausstempeln. „Es wurde schon immer eine gewisse Anzahl an Überstunden geleistet“, erklärt Rathausmitarbeiter Martin Müller. „In letzter Zeit sind im Bauamt durch die hohe Bautätigkeit vermehrt Überstunden angefallen.“ Auf die zehn Rathausmitarbeiter haben sich zum Jahreswechsel 427 Überstunden verteilt – also immerhin fast 43 pro Beschäftigten. Nur in den seltensten Fällen werden die Überstunden bezahlt, sondern – wie in den Nachbarstädten – fast ausschließlich mit freien Tagen ausgeglichen.

Das ist auch in Königsdorf gängige Praxis. Wie Geschäftsleiter Andreas Baumann berichtet, wird lediglich die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen finanziell vergütet. Die zehn Mitarbeiter „können die übrigen Überstunden in Freizeit abgelten“. Wie viele Stunden im Jahr 2018 angefallen waren, verrät Baumann auf Nachfrage nicht.

Im Lenggrieser Rathaus baut man die Stunden möglichst rasch ab. Wie Geschäftsleiterin Heidi Kiefersauer berichtet, kommen überschüssige Stunden bei den 28 Beschäftigten im Rathaus wegen Gemeinderatssitzungen und „der Fülle an Projekten, die zu bewältigen sind“, zusammen. „Oftmals sind aber auch Krankheits- und Urlaubsvertretungen der Grund.“ Im vergangenen Jahr habe es davon einige gegeben. „Die Mehrstunden der Mitarbeiter schwanken immer zwischen null und 300 Stunden.“

Nur selten ordnen die Vorgesetzten in den Rathäusern des Landkreises Überstunden ausdrücklich an. Die müssen im Unterschied zu Mehrstunden nämlich bezahlt werden. „Das kann bei Wahlen oder bei bestimmten Projekten vorkommen“, sagt der Wolfratshauser Amtsleiter Gehring. Die Mehrarbeiten, die die Mitarbeiter selbst organisieren, können sie – anders als Überstunden – durch Gleitzeitmodelle abarbeiten. In diesem Fall dürfen die Beamten dann sogar vor dem Dienstschluss den Stift fallen lassen.

