So kamen afrikanische Riesenschnecken in die Loisachhalle

Von: Peter Herrmann

Teilen

Musik mit „Lucky Mike“: Der „Mundwerker“ Michael Klute ließ beim großen Familienfest in der Wolfratshauser Loisachhalle Kinder auf seinen ungewöhnlichen Musikinstrumenten spielen. Lohn für die viele Organisationsarbeit © Sabine Hermsdorf-Hiss

Famlienfest: Ein buntes Aktionsprogramm lockte zahlreiche Kinder in die Loisachhalle. Die Resonanz zu der „Traumkulisse“ war überwältigend.

Wolfratshausen – Die Vorfreude und Erwartungshaltung der Besucher waren riesig. Schon eine halbe Stunde vor Beginn des Familienfests warteten am Sonntagnachmittag viele Eltern mit ihren Kindern ungeduldig auf die Öffnung der Loisachhalle. Dort versprachen bei freiem Eintritt insgesamt 13 Stände und Aktionsplattformen kurzweilige Unterhaltung und Bastelspaß.

So kamen afrikanische Riesenschnecken in die Loisachhalle

„Es ist immer toll, wenn man so viel Arbeit in die Organisation reinsteckt und das dann von den Leuten so gut angenommen wird“, freute sich Andreas Kutter vom Referat Stadtmarketing im Rathaus. So waren die Stühle und die Tische der Kräuterpädagoginnen im Foyer schnell besetzt. Kinder durften dort Brennnessel, Schafgarbe, Löwenzahn und Spitzwegerich mit Mörsern zerkleinern. Die fertigen Kräutermischungen nahmen sie in einem Tütchen stolz mit nach Hause.

Kletterwand und Fotobox und exotische Tiere

Direkt davor erklärte Michael Tonfeld anhand von lebendigen Beispielen die Verhaltensweisen von afrikanischen Riesenschnecken. Publikumsmagneten waren die Kletterwand und die Fotobox, vor der sich Jung und Alt mit bizarren Brillen und anderen Accessoires ablichten ließen. Einen großen Andrang erlebte auch der BLSV-Kreisvorsitzende Renato Wittstadt. „Ich bin extra noch mal zum Schachclub gefahren, um weitere Schachbretter und Tische zu holen“, sagte er.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Übertrifft alle bisherigen Familienfeste“

Wer basteln und malen wollte, konnte dies an den Ständen der Stadtbücherei und der Klecks-Schule der Phantasie. „Ich bin überwältigt von der Resonanz, die alle bisherigen Familienfeste übertrifft“, staunte Büchereileiterin Silke Vogel. Kinder falteten und verzierten Bücherseiten zu Tiergestalten.

Indigene Musik und Malerei fasziniert die Besucher

In der Klecks-Schule führte Sylvia de Bruyn in die Kunst des „Dot-Paintings“ ein. „Die Punktmalerei ist eine der bekanntesten Maltechniken der australischen Aborigines“, verriet sie. Etwas lauter ging es bei „Lucky Mike“ Michael Klute zu. Der „Mundwerker“ ließ Kinder auf seinen ungewöhnlichen Musikinstrumenten spielen. „Sie sollen einfach alles ausprobieren und Spaß haben“, wünschte er sich. Gelacht werden durfte beim Clownstheater von Achim Sonntag im Obergeschoss der Loisachhalle.

Rundum glücklich: Die Kinder waren versorg

So gab es am Ende nur glückliche Gesichter. „Das war eine Traumkulisse für alle und der Beweis, dass sich in Wolfratshausen viel rührt, wenn die richtigen Angebote da sind“, schwärmte Alfred Barth. Der Chef des TSV Wolfratshausen war mit seiner Frau und seinem Enkel in die Loisachhalle gekommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.