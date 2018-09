So kommen Erstwähler mit ihren Landtagskandidaten ins Gespräch

Wer zum ersten Mal im Leben sein Kreuzchen macht, sollte sich vorab informieren. Ein direktes Gespräch mit den Kandidaten ist am Freitag im Tölzer Club „Pistolero“ möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Die Landtagswahlen am 14. Oktober rücken näher. Verschiedene Jugendorganisationen aus dem Landkreis haben sich zusammengetan, um für Jugendliche und Erstwähler Informationsmöglichkeiten zu schaffen. Neben der U18-Wahl am 5. Oktober für alle unter 18-Jährigen gibt es die Möglichkeit, am kommenden Freitag, 21. September, bei einem „Speed-Debating“ im Tölzer Club „Pistolero“ die Direktkandidaten im Stimmkreis 111 kennenzulernen.

Organisiert werden die beiden Aktionen von der Kreisjugendpflege, dem Kreisjugendring, der Evangelischen Jugend im Dekanat Bad Tölz, der Jugendbildungsstätte Königsdorf, der Katholischen Jugendstelle, dem Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen, der Tölzer Jugendförderung und dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried. Während die Direktkandidaten am kommenden Freitag jeweils an einem Stehtisch bleiben, wechseln die Erstwählenden von Tisch zu Tisch und können so mit den Politikern ins Gespräch kommen. Einlass in den Club im Moraltpark ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt für die anschließende Party im „Pistolero“ ist für die Teilnehmer am „Speed-Debating“ frei.

Den Fragen der jungen Erwachsenen stellen sich an diesem Abend Robert Kühn (SPD), Florian Streibl (FW), Hans Urban (Grüne), Fritz Haugg (FDP), Elmar Gehnen (Linke), Markus Gampl (ÖDP), Josef Lausch (Bayernpartei), Anne Cyron (AfD), Myriam Kalipke (Piratenpartei) und Roland Mittelmaier, (V3-Partei). Bei CSU-Direktkandidat Martin Bachhuber ist die Teilnahme aus terminlichen Gründen noch unsicher. red

