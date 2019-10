Er ruht jetzt an seinem Lieblingsort: So lief die Beisetzung von Alpinist Ludwig Graßler

+ Der gebürtige Amberger Ludwig Graßler erkundete den Traumpfad von München nach Venedig, den jedes Jahr an die 1000 Wanderer gehen. © Foto: Hermsdorf-Hiss / Archiv

Wolfratshausen – Vor wenigen Wochen ist der große Alpinist Ludwig Graßler, Begründer des Traumpfads von München nach Venedig, in seinem Haus in Waldram im Alter von 94 Jahren verstorben. Jetzt hat er seine letzte Ruhestätte gefunden. An der Hallerangeralm im Karwendel auf 1769 Metern Höhe wurde am 17. September seine Urne im kleinen Kreis von Freunden in der Kapelle der Alm beigesetzt. „Hier war sein Lieblingsplatz auf der Tour, und er war oft bei uns“, erzählt Julia Schallhart, Tochter der Wirtsfamilie. Dass er hier und nirgends anders beigesetzt wird, hatte Graßler persönlich von langer Hand geplant. Er ist der erste und einzige Bergsteiger, der bislang seinen Platz in der Kapelle unterhalb des Lafatschers, ganz nahe am Isarursprung, gefunden hat.