So lief „Wolfrathausen narrisch“ am Faschingssonntag

Die starken Böen waren eigentlich nicht die besten Voraussetzungen für eine Faschingsgaudi. Doch die Wolfratshauser Narren trotzten allen Widrigkeiten.

Wolfratshausen – Die Wettervorhersage am Sonntagmorgen ließ die städtische Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier kurz zweifeln. „Bei starkem Wind hätten wir die Veranstaltung abgesagt“, verriet sie unserer Zeitung. Als dann der Geretsrieder Kulturreferent Hans Ketelhut in seiner Funktion als Entertainer „Bayern-Hans“ mit frechen Gstanzln und Coverversionen bekannter Hits um kurz nach 13 Uhr die Faschingsgaudi „Wolfratshausen narrisch“ eröffnete, wurden die Bedenken nicht weniger.

Denn am frühen Nachmittag verloren sich gerade zwei Mal zwei Dutzend Besucher vor der großen Bühne am Marienplatz. „Ist heute wirklich Faschingssonntag?“, fragte sich ein Passant. Doch mit dem lautstarken Einzug der Geretsrieder Urzeln und der Wolfratshauser Stadtkapelle änderte sich die Szenerie schlagartig. Plötzlich war Leben in der zuvor so ruhigen Altstadt. „Mit Schellen und Peitsche vertreiben wir die bösen Geister“, erklärte ein Urzel den alten Brauch.

Dank Urzeln: Plötzlich kommt Leben in die ruhige Altstadt

Danach jonglierten zwei Geretsriederinnen mit Reifen, auf denen kleine Weingläser aufgestellt waren. Ursula Meyndt von den Siebenbürger Sachsen reichte Bürgermeister Klaus Heilinglechner einen Teller voller Schmalzgebäck. „Die pack’ ich nicht alle, die muss ich gleich weiterreichen“, winkte der Rathauschef ab. Erschienen war er im schwarzen Hochzeitsanzug seines Großvaters. „Das ist Qualität, die was aushält“, sagte Heilinglechner mit einem Augenzwinkern.

Noch bunter hatte sich Günther Eibl in Schale geworfen. Der CSU-Bürgermeisterkandidat reihte sich im mexikanischen Poncho und einem Sombrero auf dem Kopf in eine lange Polonaise ein. „Ich mag den Fasching“, outete er sich als begeisterter Narr. Denn verkleidet war am Faschingssonntag höchstens die Hälfte der Schaulustigen. Sie bewunderten zunächst den Auftritt der Wolfratshauser Narreninsel, die mit ihren beiden Prinzenpaaren Julie I. und Max IV. sowie Lisa II. und Dominik II. eine heiße Sohle aufs Parkett legten.

„Crachia Hausham“ lässt es krachen

Noch freizügiger zeigten sich danach die Mädchen der Crachia Hausham, deren Faschingsprinzessin Sophie I. zur Freude der männlichen Narren viel Haut zeigte. Mit Choreografien der Faschingsgesellschaften aus Neubeuern, Oberbeuern und aus dem Mangfalltal endete „Wolfratshausen narrisch“ am frühen Abend.

Spaß hatten dabei auch die vielen verkleideten Mädchen und Buben, die Hans Ketelhut einmal sogar in einer großen Schar auf die Bühne gebeten hatte. Dazu passte der Refrain des von ihm angestimmten Fliegerlieds „Heut is so ein schöner Tag“. Organisator und Moderator Peter Steinberger – Präsident des Landesverbandes Oberbayern des Bunds Deutscher Karneval – konnte da nur grinsend zustimmen. Der Wolfratshauser Fasching war gerade noch rechtzeitig in Fahrt gekommen.