So nachhaltig arbeiten Banken: Vom digitalen Postfach bis zum Windpark

Von: Doris Schmid

Rund zehn Millionen Euro hat die Rileg in einen Fond für erneuerbare Energien investiert. CO2-Ausstoß bis 2040 auf netto Null reduzieren Digitales Postfach spart 13,8 Tonnen Papier im Jahr Eigenanlagen zu 99 Prozent nachhaltig investiert © Pixabay

Nachhaltigkeit und Regionalität spielt bei den Kreditinstituten eine immer größer werdende Rolle. Engagement für den Klimaschutz steht weit oben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – So nachhaltig und regional wie möglich: Der Umwelt zuliebe versuchen immer mehr Menschen nach diesen Grundsätzen zu leben. Auch bei Geldanlagen spielen diese Themen mittlerweile eine immer größer werdende große Rolle. Und wie legen Banken ihre freien Mittel an? Wie nachhaltig und regional sind die Kreditinstitute dabei? Das wollte unsere Zeitung von den größten im Landkreis tätigen Banken wissen.

CO2-Ausstoß bis 2040 auf netto Null reduzieren

Die Commerzbank mit einer Filiale in Bad Tölz teilt recht allgemein mit, dass sie „vermehrt in nachhaltige Anleihen“ investiere, so eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Thema Nachhaltigkeit sei darüber hinaus ein wesentliches Element der „Strategie 2024“. Die Pressesprecherin: „Bis 2040 wollen wir den CO2-Ausstoß unseres eigenen Bankbetriebs auf netto Null reduzieren.“ Bis spätestens 2050 wolle man den CO2-Ausstoß des gesamten Kredit- und Investmentportfolios auf netto Null reduzieren. Regionalität spiele in den Kantinen eine wichtige Rolle, sowohl bei der Auswahl der Lieferanten als auch bei der Auswahl der Lebensmittel, ergänzt sie. Zudem stamme der Kaffee aus fairem Handel.

Das Geschäftsmodell der Sparkasse sieht laut Pressesprecher Willi Streicher grundsätzlich vor, Einlagen der Kunden als Kredite wieder auszugeben. Zu einem kleineren Teil investiere die Bank auch in Eigenanlagen „zum Liquiditätsausgleich, zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben und zur Anlage ihres Eigenkapitals“, erklärt Streicher. Für einen Teil dieser Anlagen führe man regelmäßig einen Nachhaltigkeitscheck durch. „Bei Immobilienfonds werden überwiegend auf Nachhaltigkeit zertifizierte Gebäude erworben beziehungsweise die Zertifizierung nachgeholt“, ergänzt der Pressesprecher.

Digitales Postfach spart 13,8 Tonnen Papier im Jahr

Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen, „die immer mehr selbstverständlich sind“, wie beispielsweise Ökostrom und Solar-Carports. Sie würden im Jahr etwa 250 000 Kilowattstunden produzieren. „Damit ist unser Sparkassen-Center nahezu stromautark.“ Durch die Umstellung auf ein elektronisches Postfach „wurden über 900 000 Dokumente in den Kundenpostfächern im Online-Banking eingestellt“, rechnet der Pressesprecher vor. Das entspreche einer Papierersparnis von 13,8 Tonnen in einem Jahr.

Bei der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG (Rileg) würden 80 Prozent – rund 100 Millionen Euro – der Investments bereits in als nachhaltig zertifizierte Anlagen, so Bankbetriebswirt Andreas Pentenrieder auf Nachfrage. „Beispielsweise investieren wir rund zehn Millionen Euro in einen Fonds für erneuerbare Energien, der in Solar- und Windparks in Europa anlegt.“ Aktuell sei die Bank dabei, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Einige Einzelmaßnahmen seien bereits umgesetzt worden: Alle Standorte werden laut Pentenrieder mit nachhaltigem Strom der 17er Oberlandenergie versorgt und die Geschäftswagen wurden fast vollständig elektrifiziert. Eigene Immobilien würden nach und nach mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. „Auf der Hauptstelle ist bereits eine vorhanden“, berichtet er.

Bei der Raiffeisenbank im Oberland eG gibt es mit Katharina Kuhn sogar eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Im Bereich der Eigenanlagen sei man als beaufsichtigtes Kreditinstitut „von der Regulatorik getrieben“, so die Betriebswirtin. „Dort, wo wir die Möglichkeit haben, achten wir vor allem beim Neugeschäft auf Nachhaltigkeitsaspekte.“ Auch im Geschäftsbetrieb spiele das Thema eine Rolle. Neben dem Einkauf von regionaler Milch zur Förderung der Landwirte vor Ort habe man den standardisierten doppelseitigen Druck und den Bezug von 100 Prozent Ökostrom umgesetzt.

Auch im Zahlungsverkehr habe sich einiges getan, ergänzt Kuhn. Mit der „Naturliebekarte“ gebe es eine Alternative zur konservativen Kreditkarte. „Mit einem nachhaltigeren Kartenmaterial bieten wir eine Karte aus nachwachsenden Rohstoffen an und reduzieren somit die Produktion von neuem Plastik.“

Eine Projektgruppe zum Thema Nachhaltigkeit hat die VR Bank München Land eG laut Marketing-Leiter Peter Wein gegründet. Die verschiedenen Handlungsfelder dazu seien über den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken in einer sogenannten Nachhaltigkeitskarte definiert worden. „Wir stehen zwar noch am Anfang“, räumt Wein ein. Aber es gebe schon einige Erfolge. „Unsere Eigenanlagen sind zu 99 Prozent nachhaltig investiert.“

Darüber hinaus fördern die Banken Umweltprojekte. Die VR Bank spendete 101 Hochbeete an Kindergärten und will 1500 Setzlinge in regionalen Wäldern pflanzen. Die Oberlandbank finanzierte heuer 3000 Bäume in Bad Tölz und Hausham. Und vor dem Sparkassen-Center in Bad Tölz leben zwei Bienenvölker.

