So viele Solaranlagen gibt‘s aktuell in Wolfratshausen - und so viel Strom können sie produzieren

Von: Carl-Christian Eick

30 neue Photovoltaik-Anlagen sind in der Stadt Wolfratshausen in diesem Jahr bereits installiert worden. © Archiv

Ein Vergleichsportal hat ermittelt: In der Stadt Wolfratshausen sind seit Anfang des Jahres 30 neue Photovoltaikanlagen installiert worden. Auch in ein Ranking hat das Portal Selfmade Energy die Flößerstadt eingeordnet.

Wolfratshausen – Im ersten Quartal des laufenden Jahres sind in der Stadt Wolfratshausen 30 neue Solaranlagen installiert worden. Das berichtet Selfmade Energy, das Vergleichs- und Informationsportale rund um die Energiewende auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Das Portal stützt sich nach eigenen Angaben auf die Photovoltaik (PV)-Ausbauzahlen, die der Bundesnetzagentur vorliegen. Selfmade Energy hat für die aktuelle Statistik nach eigenen Angaben die Daten von 2050 Kommunen aus ganz Deutschland miteinander verglichen.

Solaranlagen: So viele gibt‘s aktuell in Wolfratshausen - und so viel Strom können sie produzieren

Ein Plus von 30 Solaranlagen in der Loisachstadt: Das entspricht einem Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zur bis dato letzten Datenerhebung im Dezember vergangenen Jahres. „Damit liegt das Wachstum in Wolfratshausen über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte von 7,7 Prozent“, so ein Sprecher des Portals. Die Gesamtzahl der in der Flößerstadt installierten Solaranlagen beträgt momentan 418 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von drei Fußballfeldern. Die Anlagen können in Summe fünf Megawatt Strom erzeugen. Gemessen an der Anzahl der Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Wolfratshausen es im Ranking der gut 2000 Städte und Gemeinden auf Platz 1435 – gemessen an der insgesamten Megawatt-Leistung auf Rang 1539.

Extreme Nachfrage im vergangenen Jahr haben einige Anbieter ausgenutzt

Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy, schätzt die Entwicklungen im ersten Quartal 2023 so ein: „Durch die neue EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung und die Vorgaben der Bundesregierung für Heizung & Co. beschäftigen sich sehr viele Hausbesitzer mit der Anschaffung einer Wärmepumpe. Da diese sehr viel Strom verbraucht, spielen viele zusätzlich mit dem Gedanken, sie mit Sonnenstrom vom eigenen Dach zu speisen – und eine PV-Anlage zu installieren.“

Im vergangenen Jahr, unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine, „hat eigentlich kaum jemand nach Preisen gefragt“, blickt Rosengart zurück. „Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte.“ Das hätten viele Anbieter ausgenutzt. Mittlerweile sei das Angebot wieder deutlich größer und die Lieferzeiten würden rund vier Wochen betragen. Rosengart: „Das ist eine gute Nachricht für alle, die jetzt ihren eigenen Strom erzeugen und sparen wollen.“ (cce)

