So vielfältig wie die Stadt - beim „Bunter.Markt“ feiert Wolfratshausen die Diversität

Von: Dominik Stallein

„Salute“: Beim „Bunter.Markt“ trafen sich zuletzt zahlreiche Wolfratshauser am Untermarkt. © Hans Lippert/Archiv

Der „Bunter.Markt“ am Untermarkt findet wieder statt. Der Organisator freut sich: „Ich feier die Vielfalt in der Stadt - und am Markt feiern wir sie zusammen“

Wolfratshausen – Es gibt italienischen Wein, bayerische Burger und griechische Spezialitäten, Kleidung für sie und ihn, Spielzeug für die Jüngsten. Dazu bunte Einrichtungsgegenstände, modische Leder-Accessoires und lässige Hoodies: „Die Stadt ist vielfältig, international und wunderbar“, sagt Johannes Woll.

Der Betreiber des „RedStone“-Bekleidungsgeschäfts möchte das bunte Wolfratshausen erneut herausstellen. Am Freitag, 14. Juli, findet erneut der „Bunter.Markt“ statt. 15 Geschäfte, Dienstleister und Restaurants beteiligen sich an der Aktion. Es handelt sich – wie bereits in der Vergangenheit – um eine gemeinsame Aktion, die jeder Ladenbetreiber für sich selbst organisiert.

Probieren und Einkaufen: Restaurants und Geschäfte in der Altstadt machen beim Bunter.Markt mit

Herausgekommen ist ein kunterbuntes Rahmenprogramm: Im griechischen Restaurant Athos beispielsweise gibt’s ab 18 Uhr Live-Musik im Biergarten. Wer 49 Euro Eintritt bezahlt, erhält ein Drei-Gänge-Menü und einen Begrüßungs-Prosecco. Beim italienischen Abend im La Bottega schmecken Wein und Feinkost. Auf dem Marienplatz gibt’s am Humplbräu-Foodtruck Burger und bayerische Schmankerl. Von der Wohngruppe Jonas Better Place am Untermarkt – dort leben minderjährige Flüchtlinge – werden arabische Leckereien angeboten.

Nicht nur kulinarisch präsentiert sich der nördliche Teil der Wolfratshauser Altstadt: Auch die Aktionen in den Geschäften decken viele Geschmäcker und alle Altersrichtungen ab. So gibt es Popcorn beim Kinderkleider-Laden „Max und Moritz“, das Spielwarengeschäft Tausend plant eine Aktion für Kinder, der Weltladen informiert über fairen Handel und vor dem RedStone wird Gin ausgeschenkt. „Es ist reichlich etwas geboten“, betont Johannes Woll.

Straßenmusik am Untermarkt und viele Aktionen: Am 14. Juli ist Bunter.Markt

Mit dabei sind dieses Mal einige Straßenmusiker, die am Untermarkt spielen werden – eine Kooperation des „Bunter.Markt“-Initiators mit dem städtischen Kulturmanager Andreas Kutter, der wie berichtet eine Straßenkunst-Reihe ins Leben gerufen hat. Einige Ladenbetreiber haben sich Sonderangebote oder Spendenaktionen für den Markt einfallen lassen – so spendet die Chefin des max.leben-Einrichtungs- und Modegeschäfts einen Teil ihres Tagesumsatzes an die Jonas-Better-Place-Stiftung.

Beginn des bunten Treibens ist um 15 Uhr. Die Geschäfte haben an diesem Tag bis 20 Uhr Verkaufsbetrieb – einige stehen danach noch für einen Plausch bei kühlen Getränken offen. „Ich feier die Vielfalt in der Stadt“, sagt Woll. „Am Bunter.Markt feiern wir sie zusammen.“