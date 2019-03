Landkreis-Expertinnen: So wird der Garten insektenfreundlich:

Bald beginnt die Gartensaison. Die Expertinnen Gabi Kerndl und Ilse Raeder sagen, wie man mehr Insekten auf Terrasse und Balkon locken kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Älteren werden es noch wissen: Früher musste ein Autofahrer in der warmen Jahreszeit jeden zweiten Tag seine Windschutzscheibe reinigen, um den Durchblick zu behalten. Heutzutage finden sich dort kaum mehr Insektenleichen – was den Tieren zwar zu gönnen, aber ziemlich schlecht für die Menschheit ist. Naturschützer mahnen seit einigen Jahren ein Insekten- und in dessen Folge ein generelles Artensterben an. So richtig in den Fokus der Allgemeinheit rückte das Thema aber erst mit dem – erfolgreichen – Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem einem nicht irgendwo erklärt wird, dass jeder Einzelne etwas tun kann, um es Bienen, Hummeln und Schmetterlingen im eigenen Garten respektive auf dem Balkon gemütlich zu machen. Sich quasi von null auf hundert vom fantasielosen Geranien-Pflanzer zum Blumen- und Bienenversteher zu entwickeln, ist allerdings leichter gesagt als getan. Da muss Hilfe vom Fach her.

+ Gabi Kerndl

Gabi Kerndl kennt sich aus. Ihre Leidenschaft, sagt die 67-Jährige, seien Kindergärten und Gärten – früher genau in dieser Reihenfolge: Sie leitete die Waldramer Tagesstätte und ist Hobbygärtnerin. Seitdem sie im Ruhestand ist, ist sie im Wolfratshauser Gartenbauverein aktiv. Und weil es ohne Kinder nicht geht, hat Kerndl dort 2011 gleich eine Jugendgruppe gegründet. Damit unsere Gärten wieder insektenfreundlicher werden, ist es „wichtig, ungefüllte Blumen, Blütensträucher und Stauden anzupflanzen“, sagt die Wolfratshauserin. Nur sie gewähren den Tieren den ungehinderten Zugang zu Nektar und Pollen. Gefüllte Blüten sind eine Schöpfung der Züchter: Die haben die Kron- oder Perigonblätter über die natürliche Anzahl hinaus vermehrt. Mit Folgen: Chrysanthemen und Zuchtrosen riechen zwar toll, doch ihr Duft hält nicht das, was er verspricht. Nektar und Pollen bieten sie kaum. Offene Blüten besitzen beispielsweise Lavendel, Sonnenblumen und Margeriten. Auch Kräuter – Salbei, Rosmarin, Pfefferminze, Bohnenkraut und Thymian – „gehen sehr gut“, sagt Kerndl.

Im Garten sollte es überdies das ganze Jahr über sprießen und blühen – vom Spätwinter bis zur ersten Frostperiode im Herbst. Denn Insekten brauchen nicht nur im Sommer Nahrung. Toller Nebeneffekt: Der Gärtner kann sich acht, neun Monate lang an seinem bunten Garten oder Balkon freuen. Christrosen zum Beispiel sind früh dran und „eine gute Bienenweide“, sagt Ilse Raeder. Die 74-jährige Lenggrieserin beschäftigt sich nicht erst seit ihrem Pharmazie-Studium mit Botanik. Weitere wichtige insektenfreundliche Frühblüher seien laut Raeder der Haselstrauch und der Krokus. Die heuer schon Ende Februar blühende Sal-Weide mit ihren Palmkätzchen ist ebenfalls eine erste bedeutsame Futterpflanze für Bienen. Deshalb findet es Kerndl „sehr schade, dass man die an den Flussufern oft komplett wegschneidet“.

+ Ilse Raeder © Archiv

Unkraut gibt es nicht. Insekten wissen das, wir Menschen leider nicht immer – also neigen wir dazu, alles abzurasieren, was uns nutzlos und hässlich erscheint. Zwar möchte Kerndl auch in ihrem Garten „nicht jedes Kraut aushalten“, aber ein Eckchen finde sich immer, wo man Wildwuchs ruhig zulassen sollte. Auch ihre Kollegin vom Lenggrieser Gartenbauverein hält nicht dogmatisch an der totalen Schonung fest. Ilse Raeder plädiert für ein Miteinander von Kulturpflanzen und Wildblumen – und für den Löwenzahn. „Insekten mögen ihn, also nicht jeden rausreißen, und lieber spät mähen.“ Früher seien die Wiesen gelb gewesen, erinnert sich die 74-Jährige, „das sieht man heute kaum noch“ – auch weil der Löwenzahn intensive Düngung nicht verträgt.

Beide Expertinnen halten es für ein No-Go, im Herbst Tabula rasa zu machen. „Lassen Sie die Blütenstände stehen und die Pflanzen aussamen“, empfiehlt Kerndl. Das sehe zugegeben nicht immer schön aus, „ist aber wichtig, weil viele Insekten in Blütenstängeln oder eingerollten Blättern überwintern“. Im Vereinsgarten am Floßkanal, so die Wolfratshauserin, lasse man auch Kohlpflanzen, „überhaupt Gemüse“, auswachsen und aussamen.

Ilse Raeder nennt ein weiteres Tabu: Nadelhölzer – Fichten, Tannen Kiefern – sowie Exoten wie der Bambus gehören nicht in die Gärten, auch keine Thujen: „Die sind bei Imkern geradezu verhasst.“ Der Grund: Ihren Pollen trägt der Wind weiter, er ist nicht so reich an Enzymen und im Grunde wertlos für Insekten.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und es den Sechsbeinern auf Balkon und im Garten kommod machen möchte, dem empfehlen Gabi Kerndl und Ilse Raeder den Besuch einer gut sortierten Gärtnerei – oder auch die Pflanzentauschbörsen ihrer Vereine (siehe Kasten). „Man muss auch nicht unbedingt tauschen“, sagt die Lenggrieserin, „wir haben so viele Pflanzen, dass man einfach vorbeikommen und etwas mitnehmen kann.“

peb

