Solidarität mit der Ukraine: Friedenszug durch Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Für die Ukraine: Ein Student organisiert einen Friedenszug durch Wolfratshausen © picture alliance/dpa/Hannes P. Albert

Gegen den Krieg in Europa wollen einige Wolfratshauser Flagge zeigen. Sie rufen zu einem Friedenszug durch die Loisachstadt am Mittwoch auf.

Wolfratshausen – Vor mehr als fünf Wochen überfiel die Russische Föderation das Nachbarland Ukraine. Nun ruft Daniel Schoppa zu einem „Friedenszug durch Wolfratshausen“ auf, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen „und unsere Stimme für den Frieden zu erheben“, so der 21-Jährige.

Solidarität mit der Ukraine: Friedenszug durch Wolfratshausen

Schoppa studiert Kommunikationsdesign, die Bilder vom Blutvergießen mitten in Europa bewegen ihn zutiefst. Ziel des Friedenszugs, der sich am Mittwoch, 6. April, um 17 Uhr vor der Loisachhalle formiert, „ist, an ein friedliches Miteinander zu appellieren“, so der Wolfratshauser. Unterstützt wird er nach eigenen Worten vom Team des Jugendhauses LaVida.

Bei einer kurzen Kundgebung spricht Schoppa selbst, Wolfratshausens Bürgermeister habe er als Gastredner eingeladen. Beim Landratsamt angemeldet hat der junge Mann neben der Kundgebung einen Friedenszug durch die Flößerstadt: „Fahnen und Plakate, die für den Frieden stehen und Solidarität mit der Ukraine zeigen, dürfen mitgebracht werden.“ Alle Infos auf Instagram (friedenszug_wor). Nicht nur in Wolfratshausen wird Solidarität bekundet, auch in Geretsried finden jeden Freitag Friedenstreffen statt.

Alle Informationen zum Ukraine-Krieg auf unserer Themenseite