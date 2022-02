Corona-„Spaziergang“ in Wolfratshausen: Rechtsanwalt sorgt für kuriose Szenen

Von: Carl-Christian Eick

Eine Videobotschaft, bestehend aus gut 50 persönlichen Statements von Bürgern, projizierte Alfred Fraas für die Initiative „WOR tolerant“ am Montagabend in einer Dauerschleife auf die östliche Fassade des ehemaligen Krankenhauses an der Sauerlacher Straße 25 in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Polizei zählte am Montagabend 690 Corona-„Spaziergänger“ in Wolfratshausen. Am Obermarkt kam‘s zu kuriosen Szenen.

Wolfratshausen – Das Robert-Koch-Institut meldete am Montagmorgen eine Inzidenz von 1850,8. Die Wolfratshauser Polizei zählte am Abend 690 sogenannte Spaziergänger in der Innenstadt. Und die Initiative „WOR tolerant“? Die sendete den Kritikern der Corona-Maßnahmen persönliche Botschaften von mehr als 50 Bürgern, zusammengefasst in einem Acht-Minuten-Video. Das projizierte Alfred Fraas als Dauerschleife an die östliche Fassade des alten Krankenhaus-Gebäudes an der Sauerlacher Straße.

Corona-„Spaziergang“ in Wolfratshausen: 690 Teilnehmer sehen Videobotschaften

Aus Sicht der Polizei verlief der neunte „Spaziergang“ bei zwei Grad plus und leichtem Schneefall durch Wolfratshausen „ohne Probleme“, so Einsatzleiterin Christina Loy. Erneut achteten die Hauptkommissarin und ihre Kollegen mit Argusaugen darauf, dass die Menschenschlange in Bewegung blieb. Zu kuriosen Szenen kam es am Obermarkt: Der Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl, der viele Corona-Maßnahmen in Frage stellt, platzierte sich mit einem Megafon auf dem Zebrastreifen am Marienplatz und begrüßte die sogenannten Spaziergänger: „Grüß Gott! Schön, dass ihr da seid, seids bitte brav.“ – „Sei staad, wir sind keine kleinen Kinder“, zeigten ihm viele Protestler die kalte Schulter – andere schüttelten Hingerl erfreut die Hand. Er hatte wie berichtet beim Landratsamt eine Versammlung in der Loisachstadt angemeldet und reklamierte für sich, dass die 690 „Spaziergänger“ Teilnehmer seiner Demonstration waren. Die Benutzung eines Megafons war dem Juristen übrigens nicht untersagt. Aber „weil der Herr offenbar nicht technik-affin ist“, so ein Polizeibeamter vor Ort, geriet das Gerät im buchstäblichen Sinne zur Flüstertüte.

„Seids brav“: Der Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl, der viele Corona-Schutzmaßnahmen in Frage stellt, begrüßte die sogenannten Spaziergänger am Wolfratshauser Obermarkt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die großformatigen Videobotschaften am ehemaligen Krankenhaus an der Sauerlacher Straße passierte das Gros der sogenannten Spaziergänger schweigend. Nur vereinzelt wurde spöttisch gelacht oder mit dem Handy ein Foto geschossen. „Uns war es wichtig, dass die Statements bei aller Kontroverse respektvoll formuliert sind“, so Dr. Ulrike Krischke, Mit-Initiatorin der Gruppierung „WOR tolerant“ gegenüber unserer Zeitung. „Demokratie ist keine Einbahnstraße“, „Schutzmaßnahmen einhalten – gemeinsam aus der Pandemie“, „Gegen Impfpflicht – für Corona-Schutzmaßnahmen“, „Demokratie stirbt nicht an Corona“, „Nicht nur an sich selbst denken“, „Anonymer Protest ist keine Meinung“, „Impfen statt schimpfen“, „Mit Reden kommen Menschen zusammen, nicht mit Spazieren gehen“ sowie „Solidarität statt Polarisierung“ lauteten die Botschaften. Und: „Wir gedenken der Toten der Pandemie und danken allen, die an der Beendigung der Pandemie aktiv mitwirken.“

„Wolfratshauser Erklärung“: Bis jetzt schon 600 Unterzeichner

Fast jedes Statement war mit dem Foto des Verfassers versehen. Aus gutem Grund, denn die Initiative betonte stets: „Wir zeigen unser Gesicht“, während die sogenannten Spaziergänge weder angemeldet werden und sich zudem gegenüber der Polizei nach Aufforderung auch kein Versammlungsleiter zu erkennen gibt. Das Organisations-Team (Krischke, Konrad Huber, Andrea Beck, Gerald Bruschek sowie Ines und Peter Lobenstein) dankten am Dienstag auf der Facebook-Seite der Gruppierung allen, die dazu beitrugen, „dass wir gestern wieder eine klare, respektvolle Botschaft senden konnten“. Und sie dankten den rund 600 Bürgern, die bis dato die „Wolfratshauser Erklärung“ für Demokratie, Solidarität und Zusammenhalt (wir berichteten) unterschrieben haben.

Wolfratshausen: Nächsten Montag Demo auf dem Parkplatz vor der Loisachhalle

„WOR tolerant“ hatte aufgrund der extrem hohen Inzidenz im Landkreis für Montag nicht zu einer Demonstration aufgerufen. Rechtsanwalt Hingerl, der zunächst für Mittwoch eine „Talk-Show“ vorgeschlagen hatte, hat für nächsten Montag eine Versammlung auf dem Parkplatz vor der Loisachhalle angemeldet. Dort will er eine Rede halten. Bis dahin ist er mutmaßlich im Umgang mit einem Megafon geübt. (cce)

Keine „Talk-Show“ in der Kleinkunstbühne Hinterhalt In einer Videobotschaft, die er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, schlug der Wolfratshauser Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl eine „Talk-Show“, live gestreamt aus dem Geltinger Hinterhalt vor (wir berichteten). Als Diskutanten kämen er selbst – Hingerl ist ein scharfer Kritiker vieler Corona-Schutzmaßnahmen –, ein Vertreter der Initiative „WOR tolerant“ sowie ein sogenannter Spaziergänger in Frage. Doch aus der „Talk-Show“ wird nichts. Die „Spaziergänger“, bis auf den Tag eine anonyme Masse, reagierten gar nicht auf Hingerls Idee. Eine Absage erteilte dem umstrittenen Juristen „WOR tolerant“. Es habe diesbezüglich auch keinen Kontakt mit Hingerl gegeben, so Dr. Ulrike Krischke, die zum Organisations-Team der Gruppierung zählt. Und Hinterhalt-Betreiberin Assunta Tammelleo? Sie betont, dass der Rechtsstaat es aushalten müsse, wenn Bürger mit Gesetzen und/oder höchstrichterlichen Entscheidungen nicht einverstanden seien. Die Demokratie lebe davon, dass „der demokratische, gewaltfreie und am besten fantasievolle Widerstand geboten ist, wenn es für die Bürgerinnen und Bürger gute Gründe gibt, dass Gesetze, Verordnungen und/oder Direktiven nicht gerecht, nicht richtig sind“. Vor diesem Hintergrund sei gegen eine Diskussion über Corona-Schutzmaßnahmen im Hinterhalt nichts einzuwenden. Aber: Die ehrenamtlich Aktiven des Kulturvereins Isar-Loisach, die die gesamten Livestreams überhaupt möglich machen (der Hinterhalt selbst hat seit Beginn der Pandemie keine Mitarbeiter mehr), insbesondere die für einen Livestream nötigen Techniker, hätten unter anderem angesichts der extrem hohen Inzidenz im Landkreis ihr Veto eingelegt. Man wolle sich derzeit auf Kulturveranstaltungen mit ganz wenigen Gästen in der Kleinkunstbühne beschränken. Schon die Gewährleistung der Corona-Regeln für diese Veranstaltungen sei sehr aufwendig. Nicht zuletzt, so Tammelleo, „fürchtet die Aktiven-Mannschaft, dass eine solche Diskussion dem Hinterhalt in der aktuell aufgeheizten Situation schaden würde“. (cce)

