Kurz vor den Ferien: Rektor mit Hiobsbotschaft für Schüler - „Völlig überraschend“

Von: Carl-Christian Eick

Frank Schwesig, Rektor der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen sowie Koordinator des Mittelschulverbunds Isar-Loisach mit Wolfratshausen, Geretsried, Königsdorf sowie Dietramszell. © Archiv

Kurz vor den Sommerferien hat den Schulleiter der Mittelschule Wolfratshausen eine Hiobsbotschaft erreicht. Die hat weitreichende Folgen für Kinder und Eltern.

Wolfratshausen - Ausgerechnet in der aktuellen Diskussion über die zwei Mittelschul-Standorte in der Loisachstadt erreichte Frank Schwesig eine Hiobsbotschaft. Der Rektor der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg sowie Koordinator des Mittelschulverbunds Isar-Loisach mit Wolfratshausen, Geretsried, Königsdorf und Dietramszell, erfuhr: Der Faktor, aufgrund dessen das Kultusministerium pro Schülerkopf Lehrerstunden zuteilt, „ist völlig überraschend nach unten korrigiert worden“.

Kurz vor den Ferien: Hiobsbotschaft für Mittelschüler in Wolfratshausen

Das heißt: Statt wie bisher insgesamt drei kann in Waldram und am Hammerschmiedweg jeweils nur eine sechste Mittelschulklasse gebildet werden. Dazu muss man wissen: Im Moment werden in der Innenstadt 38 künftige Sechstklässler (in zwei Klassen) unterrichtet, in Waldram büffeln 18 Kinder in einer Klasse. Nun gibt’s weniger Lehrerstunden – und die Teilungsgrenze liegt weiterhin bei 30 Schülern. Die Konsequenz: „Acht bis zehn Schüler, die derzeit am Hammerschmiedweg unterrichtet werden“, müssen ab September die Schulbank im Ortsteil Waldram drücken.

Acht bis zehn Kinder müssen die Wolfratshauser Mittelschule verlassen

Schwesig hat nach einer Videokonferenz mit Schulrätin Ute Hübner und seinem Amtskollegen in Waldram, Josef Märkl, alle Eltern über das Unvermeidbare informiert. Er setzt darauf, dass sich Freiwillige finden, die mit dem Schulwechsel leben können. Bis diesen Donnerstag haben die Eltern Zeit, sich zu melden.

Für den Fall, dass sich nicht genug Freiwillige finden, hat Schwesig einen Kriterienkatalog aufgestellt, aufgrund dessen er die Entscheidungen treffen würde. Auch über diese Kriterien hat er die Eltern von Kindern, die derzeit die fünfte Mittelschulklasse am Hammerschmiedweg besuchen, in Kenntnis gesetzt: Gibt es Geschwisterkinder in Waldram? Gibt es Kinder, die im Schulsprengel Waldram leben, aber trotzdem in der Innenstadt unterrichtet werden? „Und ich schaue mir natürlich die Schulwege an“, sagt Schwesig im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Mittelschüler aus Münsing „ist natürlich schneller bei uns als in Waldram“.

Rektor Schwesig: „Kinder waren sehr betroffen“

Auch die 38 Fünftklässler hat der Rektor über die Geschehnisse informiert. „Die waren sehr betroffen.“ Dass kurz vor den Sommerferien eine solch gravierende Veränderung hinsichtlich der Lehrerstunden-Zuteilung erfolgt, will er nicht kommentieren. Nur so viel: „Kinder aus einer gewachsenen Klasse in eine andere Klasse zu versetzen, tut denen natürlich sehr weh.“ Ihnen bleibt ein winziger Trost: Ab der siebten Klasse geht’s laut Stadtratsbeschluss wieder zurück an den Hammerschmiedweg. (cce)

