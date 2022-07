Kolping und Kapelle

Von Volker Ufertinger schließen

Kolpingfamilie und Stadtkapelle sorgten für einen stimmungsvollen Abend an der Loisach: Beim Sommerfeuer an der Loisach war viel geboten.

Wolfratshausen – Werbung für die Loisachstadt haben am Wochenende die Kolpingfamilie und die Stadtkapelle gemacht. Das Sommerfeuer an der alten Floßlände lockte Gäste aus Nah und Fern. Bis in den späten Abend genossen Jung und Alt einen stimmungsvollen Tag.

Sommerfeuer an der alten Floßlände mit Musik und kühlen Drinks

Das Wetter spielte mit: Nach der Abkühlung am Mittag strahlte die Sonne vom Himmel. Schon am Nachmittag füllten sich die Bänke. Der Zuspruch war so groß, dass zusätzliche Tische aufgestellt werden mussten. Ab 16 Uhr gab es Kaffee und Kuchen, danach kamen Steaks und Würstel vom Grill dazu. Wer auf Strandfeeling nicht verzichten wollte, versorgte sich an der Party-Bar mit Aperol-Spritz, Hugo oder anderen Long- und Softdrinks. Die rund 50 Helfer der Kolpingfamilie verbreiteten unter der Leitung von Valentin Allgeyer gute Laune.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Stadtkapelle spielt auf Sommerfeuer - Jugend feiert an der Bar

Die Biergartenmusi der Stadtkapelle Wolfratshausen unter der Leitung von Reiner Jorde unterhielt die Gäste zunächst mit bayrisch-böhmischer Blasmusik und gegen Abend mit beliebten Titeln aus dem Oberkrainer-Programm und rockigen Rhythmen. „Die Gäste bezeugten der musikalischen Begleitung dabei einen butterweichen Sound“, schreibt der Leiter der Stadtkapelle, Christian Tomsu. Mit Einbruch der Dunkelheit entzündeten die Kolperer dann das lang erwartete Sommerfeuer. Unter den Augen der Freiwilligen Feuerwehr, die wegen der allgemeinen Trockenheit und der Waldbrandgefahr zurate gezogen worden war, sorgte das Feuer für lang anhaltende Wärme und romantische Beleuchtung an der Floßlände. Die Gäste blieben angesichts der besonderen Stimmung bis in den späten Abend, bevor sich die Party für die Jugend dann an der Bar fortsetzte.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.