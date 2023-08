Stets mit einem Lächeln auf dem Gesicht: Rikscha-Zwillinge chauffieren viele Touristen durch ihre Heimat

„Die genießen das hier sehr“

Von Dominik Stallein schließen

In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Sarah und Leonie Brand - Gründerinnen der Spatzen-Rikscha in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Schon der erste Autofahrer, der ihr entgegenkommt, winkt aus seinem roten Volkswagen. Leonie Brand winkt zurück – und grinst dabei genau so breit, wie sie eigentlich immer grinst. Sie trägt ein gelbes Shirt, das farblich abgestimmt ist auf das Gefährt, das sie hinter ihrem Radl herzieht. Leonie Brand ist eine der beiden Gründerinnen der Spatzen-Rikscha.

Spatzen-Rikscha in Wolfratshausen: Zwillinge radeln regelmäßig lächelnd durch die Stadt

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Sarah führt sie das junge Unternehmen und radelt regelmäßig lächelnd durch die Stadt an der Loisach. Oft sitzen Touristen auf den relativ komfortablen Rücksitzen. „Die genießen das hier sehr“, sagt Sarah Brand – und meint damit nicht die Rikschafahrten per se.

Total viele Besucher schwärmen uns vor, wie schön die Region ist, in der wir leben.

„Total viele Besucher schwärmen uns vor, wie schön die Region ist, in der wir leben“, fügt Zwillingsschwester Leonie an. Und während die Kunden das grüne Oberland genießen, strampeln die beiden 31-Jährigen, um ihnen den Urlaub mit einer Rundfahrt in der Rikscha stimmungsvoll und mit flotten 20 Stundenkilometern abzurunden.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Vor allem Kinder lieben die Rikscha“, erklärt Sarah. „Die wollen fast gar nicht mehr raus.“ Aber auch Senioren wissen die Dienste der Rikscha-Zwillinge oder ihren Aushilfen zu schätzen. Leonie beispielsweise fuhr jüngst eine 90-Jährige durch die Pupplinger Au, wo die Wolfratshauserin als junge Frau so gerne spazierte, es nun jedoch altersbedingt nicht mehr kann. Für die Seniorin ein rührendes Erlebnis – und für ihre Chauffeurin auch. „Es gibt viele schöne Momente auf der Rikscha“, stimmt Sarah zu.

Vor allem Urlauber, Senioren und Kinder wissen die Spatzen-Rikscha zu schätzen

Nicht ganz so rührend, aber genauso schön, finden die beiden Wolfratshauserinnen die Trips zu Junggesellenabschieden und Geburtstagen. Praktischer angelegt sind die Besorgungs- und Versorgungsfahrten, die von den Zwillingen übernommen werden.

Wenn sie auf ihren Rädern unterwegs sind, dann schaffen es nur noch wirklich enge Freunde und Verwandte, die beiden 31-Jährigen auseinanderzuhalten. Während der Fahrt fliegen ihre langen braunen Haare nämlich zuverlässig umher, und das Erkennungszeichen – Sarahs Mittel-, beziehungsweise Leonies Rechtsscheitel – ist vom Winde verweht.

Entstanden ist das Engagement auf drei Rädern aus einer Notlage heraus: Am Floßkanal blockierte eine Baustelle den Verkehr – die Zwillinge boten sich als Rikschafahrerinnen an, die zum Beispiel Einkäufe in den anliegenden Geschäften übernahmen. „Es hat Spaß gemacht, und wir haben die Idee einfach fortgeführt“, erinnert sich Leonie. 2021 machte sich das Duo selbstständig. Zuvor hatten die jungen Frauen Tourismus-Management studiert und wollten sich in ihrer Wolfratshauser Heimat engagieren.

Spatzen-Rikscha in Wolfratshausen: Gründerinnen haben ihren Entschluss nie bereut

Ihren Entschluss zur Rikscha haben sie nie bereut, auch nicht im Sommer, wenn die Sonne wie in den vergangenen Wochen erbarmungslos vom Himmel brennt. Das Ganze habe ja trotz der Hitze viele Vorteile.

Umweltschonend ist die Rikscha, die jungen Frauen verbringen viel Zeit an der frischen Luft, und sportlich sind sie mit Pi mal Daumen 30 Radkilometern an fünf Tagen in der Woche. Wohlgemerkt mit deutlich mehr Anstrengung, weil alleine das Gestell ein ordentliches Eigengewicht mitbringt und darin zwei Erwachsene und ein Kind Platz nehmen können.

Ein Gewicht von bis zu 200 Kilo kann jede der Rikschafahrerinnen hinter sich herziehen – eine Elektrounterstützung macht es einfacher. „Man merkt am Abend schon, dass man was gemacht hat“, sagt Leonie. Trotzdem: Das Radfahren machen die beiden so gerne, dass sie auch privat nach Feierabend manchmal noch mit dem Radl unterwegs sind – zum Beispiel an den Starnberger See, was sie mit ihrer Rikscha wegen der Steigungen nicht schaffen.

Auch dann winken hin und wieder Autofahrer den beiden. Vielleicht, weil sie sie aus der Tourist-Info der Stadt kennen. Oder sie in ihren Minirollen bei Fernsehproduktionen wie „Hubert und/ohne Staller“ gesehen haben. Oder sie kennen die Zwillinge, weil man sie in ihren gelben Gefährten einfach nicht übersehen kann. dst

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.