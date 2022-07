SPD verteidigt Marienplatz-Entscheidung: Brunnen-Versetzung „das beste Invest“

Von: Peter Herrmann

Der Marienbrunnen wandert, die Bäume bleiben: Der Stadtrat hat einer Verschiebung zugestimmt. Daran gibt es viel Kritik. Die SPD stellt sich hinter den Beschluss © Archiv

Die Liste WOR sammelt Unterschriften gegen die Verschiebung des Marienbrunnens. Die SPD stellt sich hinter die Maßnahme - und übt Kritik an der Liste.

Wolfratshausen – Die von der Wolfratshauser Liste initiierte Unterschriftensammlung gegen die vom Stadtrat beschlossene Versetzung des Marienbrunnens (wir berichteten) erregt den Unmut vieler Sozialdemokraten. Beim jüngsten Stadtgespräch der SPD im Gasthaus zum Löwenbräu erklärten sich die Genossen solidarisch mit Ernst Gröbmair.

Der Vorsitzende des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) hatte bereits in einem Gespräch mit unserer Zeitung versucht, die Bedenken der Kritiker der Brunnen-Versetzung zu entkräften. Beim SPD-Stadtgespräch plädierte er erneut leidenschaftlich für die beschlossene Aufwertung der historischen Altstadt.

„Wir haben hier ein Juwel und müssen nur noch die Dornen entfernen“, stellte Gröbmair fest. Er hoffe, dass durch die beschlossene Versetzung des Marienbrunnens in Richtung Marktstraße/B11 ein vielseitig nutzbarer Platz im Schatten der Stadtpfarrkirche entsteht. So könnte der seit geraumer Zeit freitags auf dem Loisachhallen-Parkplatz stattfindende Grüne Markt dorthin verlegt werden und mehr Besucher in die Altstadt locken.

LAW-Chef wirbt für Marienbrunnen-Plan - „nachhaltig positive Wirkung“

„Den Brunnen zu restaurieren und zu verschieben, ist das beste Invest, das es gibt“, glaubt der LAW-Chef. Er warf den Stadträten der Wolfratshauser Liste „Populismus“ vor. Ob die Kosten für die Maßnahme wirklich bei rund 200 000 Euro liegen, sei aufgrund der in Aussicht gestellten Städtebauförderungsmittel noch gar nicht abzusehen. Und selbst wenn dieser Betrag erforderlich sein sollte, hält Gröbmair diese Ausgabe aufgrund der „nachhaltigen positiven“ Wirkung für vertretbar.

Marienbrunnen verschieben? SPD stellt sich hinter die Entscheidung

SPD-Ortsvorsitzende Ingrid Schnaller gab Gröbmair Recht. „Es geht nicht nur um den Brunnen alleine, sondern um das Gesamtensemble in der Marktstraße“, erklärte sie. Ihr Ehemann, SPD-Stadtrat Fritz Schnaller, verwies auf den mit 15:5-Stimmen gefassten Mehrheitsbeschluss der Bürgervertreter, der im Nachhinein nicht mehr infrage gestellt werden dürfe. Schnaller wünscht sich, dass der Platz zwischen St.-Andreas-Kirche und Marienbrunnen durch die Aufweitung zu einem „wunderbaren Treffpunkt“ wird.

Bürgerbegehren: SPD übt Kritik an Liste WOR - „solchen Leuten darf man nicht folgen“

Roswitha Beyer Die ehemalige Stadträtin der SPD übte scharfe Kritik an Forster, Kugler und Fleischer © Archiv

SPD-Mitglied Thomas Martin gehen die Umgestaltungspläne nicht weit genug. Er plädierte für eine Fußgängerzone, die jedoch aufgrund der Vorgaben des Staatlichen Bauamts in Weilheim derzeit nicht realisierbar erscheint. „Die geplante Umgestaltung könnte aber eine ideale Vorstufe dafür sein“, meinte SPD-Stadtrat Manfred Menke.

Hart ins Gericht mit den Mandatsträgern der Wolfratshauser Liste (Helmut Forster, Richard Kugler und Dr. Manfred Fleischer) ging die ehemalige Stadträtin der Sozialdemokraten, Roswitha Beyer: „Solchen Leuten darf man nicht folgen!“ Die Wolfratshauser Liste sammelt wie berichtet Unterschriften gegen die Maßnahme - und strebt einen Bürgerentscheid an.

„Von konservativen Kräften zermürbt“: Stadträtin ist besorgt

Dr. Ulrike Krischke äußerte sich besorgt. „Viele Projekte werden zunächst einmal befürwortet und danach von konservativen Kräften so zermürbt, dass sie scheitern“, sagte die Stadträtin der Bürgervereinigung. Fritz Schnaller hat die Hoffnung indes noch nicht aufgeben: „Wir müssen Mut zur Veränderung zeigen, und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.“

