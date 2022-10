„Hat jeder im Kopf“: SPD befürchtet knallharten Sparkurs in Wolfratshausen

Von: Peter Herrmann

„Die fetten Jahre sind vorbei“, sagte Fritz Schnaller (li. hinten), auf dem Foto mit Fritz Meixner © Peter Herrmann

Die Finanzen der Stadt bereiten der SPD Kopfzerbrechen. „Wir hatten sieben fette Jahre“, sagt Fritz Schnaller. Damit sei Schluss: Es warten hohe Ausgaben.

Wolfratshausen – Das Thema Finanzen prägte das jüngste SPD-Stadtgespräch im Löwenbräu. „Die Preissteigerungen hat derzeit jeder im Kopf“, erklärte SPD-Ortsvorsitzende Ingrid Schnaller. Die anwesenden Stadträte Gerlinde Berchtold, Fritz Schnaller, Manfred Menke und Fritz Meixner gaben sich dennoch optimistisch, dass die zum Teil bereits angefangen Bauprojekte zügig realisiert werden können.

„Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht, dass sich viel bewegt“, bemerkte Meixner. Als Beispiele nannte er die Baufortschritte am ehemaligen Isar-Kaufhaus am Untermarkt, auf dem ehemaligen Kraft-Areal am Bahnhof sowie am Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Maro an der Sauerlacher Straße. „Wir haben keinen Stillstand: Unser personell unterbesetztes Bauamt leistet Großartiges.“

Sorgen bereiten Meixner allerdings die voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage und die Steigerung der Personalkosten in der Stadtverwaltung. Letztere schlugen in diesem Jahr mit 9,2 Millionen Euro zu Buche. Vor diesem Hintergrund sei es erstaunlich, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Wolfratshausen „nur“ bei 254 Euro und damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 679 Euro liege.

Hohe Ausgaben stehen bevor - „wir hatten sieben fette Jahre“

Nach Rücksprache mit Kämmerer Peter Schöfmann prognostizierte Meixner erhöhte Belastungen: „Wir haben in den kommenden Jahren mit mehr Ausgaben zu rechnen, werden die Rücklagen aufbrauchen und Schulden aufnehmen müssen.“ Zudem sei die Höhe der Fördermaßnahmen für die voraussichtlich 10,6 Millionen Euro teure Umgestaltung der Altstadt und die wohl über 50 Millionen Euro liegende Sanierung der Mittelschule noch nicht abzusehen.

„Wir hatten sieben fette Jahre“, bilanzierte Stadtratskollege Fritz Schnaller. Die Zeiten seien nun endgültig vorbei. Steuererhöhungen und Zuschussverweigerungen für Vereine hält er jedoch für kontraproduktiv. „Wir dürfen die Menschen nicht überlasten“, mahnte Schnaller. Manfred Menke sah das genauso. „Wir wollen keinen Verein abwürgen, richten uns nun aber nach strengeren Förderrichtlinien“, stellte er klar.

Fritz Meixner gab sich am Ende des mit nur acht Teilnehmern sehr schwach besuchten SPD-Stadtgesprächs kämpferisch: „Probleme und Herausforderungen sind dazu da, dass wir zeigen, wie gut wir sind.“