Spektakuläre Funde und ein uraltes Handwerk: Diese Mühlen standen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Teilen

Abriss und Neubau: 1926 gab es große Arbeiten an der Birnmühle am Untermarkt in der Stadt Wolfratshausen. © Archiv

Heute ist Deutscher Mühlentag. Im Landkreis gab es einstmals viele Mühlen. Wir haben nachgeforscht.

Wolfratshausen – Einst waren sie Motoren für ganze Städte und Dörfer. Heute tragen noch Gasthäuser oder Ortsteile ihren Namen: Am Pfingstmontag ist Mühlentag. Zumindest hat die deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung diesen Aktionstag ins Leben gerufen. Im Landkreis hat es einstmals sehr viele Mühlen gegeben. Vier davon stellt die Heimatzeitung vor.

Ortsteil Mühle in Jachenau

Die Jachenau ist – so definiert es die Online-Plattform Wikipedia – ein typisches Beispiel für eine sogenannte Streusiedlung. 26 Ortsteile gehören zur Gemeinde. Eins davon trägt den Namen Mühle. Ortschronist Jost Gudelius kann aus dem Stegreif erklären, warum das so ist. Der Name geht zurück auf die Zeit, in der die Jachenau erstmals besiedelt wurde – die „Benediktbeurer Zeit“ nennt Gudelius die Phase ab 1185. Im Jahre 1192 schloss das Kloster Benediktbeuern einen Vertrag mit dem Bischof von Augsburg. Letzterer verzichtete dabei auf das übliche „decima novalis“, das Neubruchzehnt, quasi eine Steuer auf Neubauten. Dafür erhielt er ein Grundstück in Uffing.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

In dem Vertrag zwischen Bischof und Kloster wurden verschiedene weitere Dinge geregelt – unter anderem, dass in der heutigen Jachenau zwei Mühlen entstehen. Nämlich eine Säge- und eine Mahlmühle. Betrieben wurden beide jahrhundertelang von der Familie, die im (logisch) Mühlbaueranwesen lebt. Dieser Hof wurde im Jahr 1938 neu errichtet „und mit Fresken aus der Jachenauer Holzwirtschaft reich geschmückt“, so Gudelius. Die Mühle gibt es, wenn man so will, noch. Allerdings nicht mehr im gleichnamigen Weiler sondern an der Jachen – „da hat das Wasser mehr Kraft“, sagt Gudelius über den Umzug des Sägewerks. Die beiden Mühlen wurden einst mit einem Bach betrieben.

Die Birnmühle in Wolfratshausen

In der Loisachstadt gab es durch die beiden Flüsse ein halbes Dutzend Mühlen. In einem Buch hat Hobby-Historiker Christian Steeb viele Erkenntnisse zur „Geschichte der Mühlen in Wolfratshausen“ zusammengetragen. Darin erwähnt er auch einen „Aufsehen erregenden Fund“ aus dem Jahr 2013. Bei Bauarbeiten am Birnmühlplatz hatten Arbeiter einen 160-Kilo-Koloss ausgegraben. Es handelte sich um einen fast 300 Jahre alten Mühlstein. Darauf standen die Initialien P. L., Steeb recherchierte. Er fand heraus, dass die namensgebende Mühle – früher hieß sie Kupfermühle – ein Mühlwerk mit zwei Mahlwerken besaß. Aber unter den vier Besitzern zwischen 1634 und 1774 fand sich niemand mit den passenden Initialen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Aber die steinerne Kastenmühle – zusammen mit der Birnmühle die wohl älteste der Stadt – war einst in Besitz eines Philipp Langmairs. Sie bestand aus fünf Mahlmühlen – je eine Gerb-, Loh-, Schleif-, Walk- und Sägmühle. „Zur Zeit von Philipp Langmayr hatte sie sich sehr gut entwickelt“, berichtete Steeb seinerzeit über seine Nachforschungen. „Nur ein sehr wohlhabender Müller verewigte sich mit seinen Initialen in einem Mühlstein. Es handelte sich um ein Statussymbol.“ Wie genau nun aber der Stein von der einen auf den Grund der anderen Mühle kam konnte Steeb nicht genau herausfinden. Vielleicht sei der Stein eine Mitgift bei einer Heirat gewesen – oder er wurde von der Kasten- an die Birnmühle verkauft.

Die Franzmühle in Bad Tölz

Das Gebäude sticht schon aufgrund der Höhe heraus: In der Franzmühle in Bad Tölz ist heute das katholische Pfarrheim zuhause. Früher waren es Müllersleute, die dort ihrer Arbeit nachgingen. Claus Janßen vom Historischen Verein Bad Tölz weiß, dass die heutige Franzmühle ein Zusammenschluss aus zwei Mühlen war. Die eine wurde im Volksmund „Strohmühle“, die andere „Hessenmühle“ genannt. Mit dem Bundesland hatte diese nichts zu tun – sondern mit dem Familiennamen Höss. Die „Strohmühle“ genannte war hauptsächlich eine Mehlmühle.

Die Franzmühle in Bad Tölz ist schon von weitem zu erkennen. © Archiv

Die Mühle stand wohl schon im 12. Jahrhundert, gehörte damals dem Kloster Tegernsee. Später ging sie in den Besitz des Staates Bayern über, ab 1820 war sie Privatbesitz und erhielt erst dann ihren heutigen Namen: Franz ist der Name der letzten Besitzerfamilie, weiß Janßen. Ihr heutiger Umfang stammt aus den Jahren 1923/24. Damals wurde die Mühle um einen Siloturm erweitert. „Der stand zwar nie unter Denkmalschutz, aber weil es so prägend für das Stadtbild war, wurde es wieder mit der Silhouette von 1924 aufgebaut“, erklärt Janßen. Bis in die 1950er Jahre waren in dem Gebäude Müller an der Arbeit und noch heute gibt es eine Turbine, die Strom erzeugt, weil der Bachlauf noch vorhanden ist. In der Kreisstadt gab es viele Mühlen, dank einer „genialen Idee“: dem Ellbach, über den das Wasser auf dem Höhenrücken zur heutigen Mühlgasse geführt wurde. Die hätte ihren Namen sonst wohl nicht.

Die Klostermühle in Dietramszell

Das Mühltal in Dietramszell teilt sich auf in das Ober- und das Untermühltal. Die Bezeichnung geht zurück auf die vier Mühlen, die vom Kloster betrieben wurden. „Für das Kloster sowie die umliegenden Bewohner waren sie von großer Bedeutung“, steht im Buch „Dietramszell“, das vom Förderverein und der Gemeinde herausgegeben wurde. Der Besitz der vier Bauten wird erstmals 1486 verzeichnet. Die Klostermühle – heutige Adresse Mühlgasse 2 – wurde von einem Lohnmüller betrieben.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Das bedeutet: Er zahlte keine Pacht für den Betrieb, sondern war ein Angestellter. Diese Einrichtung arbeitete anders als die übrigen Mühlen ausschließlich für das Kloster, „dessen Gesinde und scharwerkspflichtigen Untertanen“. Sie wurde zwischen 1618 und 1626 neu erbaut, kurz darauf wieder abgerissen und zwischen 1645 und 1663 erneut aufgebaut. „Das verursachte dem Kloster Unkosten von 680 Gulden.“

Anno 1906 posierte Georg Rieger, der damalige Pächter, mit seinen Söhnen vor der Dietramszeller Klostermühle. © Gemeinde Dietramszell

Nach der Säkularisation erwarb Mathias von Schilcher die Mühle in Dietramszell. Bis zum Jahr 1959 blieb sie im Familienbesitz. Drei Jahre zuvor wurde der Mühlenbetrieb allerdings eingestellt. Heute ist die einstige Klostermühle ein Wohnhaus.