Vierfache Mutter muss ihren Mann beerdigen - zur Trauer kommt finanzielle Not

Von: Doris Schmid

Völlig überraschend ist der Mann von Katharina S. gestorben. Sie weiß nicht, wie sie die Beerdigung bezahlen soll. (Symbolfoto) © dpa

Völlig überraschend ist der Mann von Katharina S. gestorben. Die vierfache Mutter weiß nicht, wie sie die Beerdigung bezahlen soll.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, der die gesamte Familie aus der Bahn geworfen hat. Der Ehemann von Katharina S. (Name von der Redaktion geändert) starb völlig unerwartet. Die 40-Jährige verlor ihren geliebten Mann und vier Kinder ihren Vater. Zu diesem schweren Verlust kommen große finanzielle Sorgen. Die Kosten für die Beerdigung kann die Mutter nur in Raten abstottern.

Ihr Mann wollte immer zu seinen Eltern nach Deutschland, erzählt Katharina S. Sie selbst habe bei dem Gedanken, in ein ihr fremdes Land zu gehen, stets ein mulmiges Gefühl beschlichen. Aber 2016 sollte es soweit sein: Die Familie mit damals drei Kindern packte ihre Koffer und verließ die Heimat in Osteuropa. Katharina S. war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Vermutlich war es die Aufregung, die dazu führte, dass sie plötzlich Blutungen bekam. Sie musste in ein Krankenhaus und das Kind in der 28. Woche per Kaiserschnitt geholt werden. „Es hat anfangs nicht geatmet“, blickt die gelernte Erzieherin zurück. Als der Bub sieben Tage alt war, erlitt er außerdem einen Schlaganfall. Seitdem ist er körperlich behindert.

Es dauerte einige Monate, bis Katharina S. mit ihrem Jüngsten in ein Flugzeug steigen und endlich zu Mann und Kindern fliegen durfte. Die Familie siedelte sich im Landkreis in der Nähe der Schwiegereltern an. Katharina S.’s Mann fand Arbeit als Produktionshelfer, sie selbst kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt.

Im Sommer dieses Jahres fing sich der Vater trotz Impfung eine Corona-Infektion ein. Der Verlauf sei nicht besonders schlimm gewesen. Aber ihr Mann habe sich auch nach fast 20 Tagen noch nicht gut gefühlt, sagt die 40-Jährige. Eines Morgens wachte sie neben ihrem Mann auf, und er atmete nicht mehr: Er war im Schlaf gestorben. Wie sich nach einer Untersuchung herausstellte, hatte der 47-Jährige infolge der Corona-Infektion eine Lungenembolie.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Trauer und Sorgen machen das Herz schwer

Miete bezahlen, Lebensmittel kaufen, die Familie managen, für die Kinder da sein und sie erziehen: Katharina S. muss sich jetzt um alles selbst kümmern. Dazu die Trauer, die finanziellen Nöte und die Sorgen um das Visum, das im nächsten Jahr abläuft und verlängert werden muss – sofern sie bis dahin entsprechende Sprachkenntnisse vorweisen kann. Auf ihren Schultern liegt eine enorme Last. Über ihr Schicksal zu sprechen, das fällt der Mutter nicht nicht leicht. Immer wieder wischt sie sich im Gespräch mit unserer Zeitung eine Träne aus den Augen. Ihre Schwiegermutter, die neben ihr sitzt, drückt ihr die Hand – sie ist ihr eine große Stütze. Aber auch die finanziellen Mittel der Seniorin und ihres Mannes sind begrenzt. Die Schwiegertochter hält die Rechnungen für die Beerdigung ihres Mannes in den Händen. Mit dem Bestatter konnte sie eine Ratenzahlung vereinbaren, im anderen Fall einen Aufschub um vier Wochen erreichen. Sie muss einen mittleren vierstelligen Betrag aufbringen. Wie sie das bewerkstelligen soll, das weiß sie nicht.

Katharina S. ist plötzlich Witwe geworden. Der Schmerz über den Verlust ihres Ehemannes scheint ihr immer noch die Luft zum Atmen zu rauben. „Hier tut es sehr weh“, sagt sie leise, während sie die rechte Hand zu ihrem Herzen führt.

