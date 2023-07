Spielt es noch einmal: Livemusik in der Altstadt geht weiter - mit überregionalen Künstlern

Von: Dominik Stallein

Livemusik am Marienplatz: Fabio Faganello spielt regelmäßig bei der Straßenkunst-Reihe in der Wolfratshauser Altstadt. © PH/ARchiv

Gute Nachrichten für alle Musik-Fans: Die erfolgreiche Straßenkünstler-Reihe in Wolfratshausen wird verlängert. Ursprünglich sollte sie nur bis Ende Juli laufen.

Wolfratshausen – Es gibt Skeptiker in dieser Stadt. Eigentlich immer und bei allem. Selbst große Pessimisten lassen sich aber hin und wieder überzeugen – jüngstes Beispiel: die Straßenmusik-Reihe, die Kulturmanager Andreas Kutter ins Leben gerufen hat. Jeden Samstag spielen seit einigen Wochen Musiker in der Altstadt. Am Marienplatz vor dem Brunnen, im Rathausinnenhof mit Publikum im Café-Garten und am Schwankl-Eck traten die Musiker schon auf. Immer mit dabei: Viele Wolfratshauser, die beim Flanieren Halt machen und den Künstlern lauschen. Und das zu einer Zeit – von 13 bis 15 Uhr wird musiziert – die nicht zur umsatzstärksten in der Marktstraße zählt.

„Straßenmusik in Wolfratshausen“ - Eigentlich sollte Ende Juli Schluss sein

Ursprünglich war das Projekt „Straßenmusik in Wolfratshausen“ nur bis zu den Sommerferien – also bis Ende Juli – angedacht. Jetzt verkündet Kutter: „Wir möchten das schöne Projekt verlängern.“ Bis 16. September macht der Kulturmanager Termine für Auftritte in der Altstadt aus. „Es kommt sehr gut an“, sagt Kutter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich habe mit den Musikern gesprochen. Die haben Lust, weiter aufzutreten. Und ich habe mit einigen Wolfratshausern gesprochen. Die finden die Straßenmusik gut.“

Musiker kommen aus dem gesamten Münchner Umland

Was Kutter aufgefallen ist: Nachdem gerade an den ersten Terminen noch vor allem lokal bekannte Musiker in der Altstadt sangen und spielten, kommen inzwischen Anmeldungen aus dem gesamten Münchner Umland. Außerdem treten Musiker auf, die bislang nicht allzu viele Gigs spielten – und dementsprechend noch nicht vielen Wolfratshausern bekannt sein dürften. „Es hat sich rumgesprochen“, sagt der Kulturmanager, „und es ist cool, dass einige extra anreisen, um auftreten zu können.“

Künstler bescheren eine abwechslungsreiche Mischung

Rein stilistisch gibt es an den meisten Wochenenden eine bunte Mischung. Am kommenden Samstag, 15. Juli, beispielsweise: Lokalmatador Fabio Faganello wird seiner Gitarre rockige Riffs entlocken, Alejandra Ulani wird afro-kolumbianische Rhythmen präsentieren (Kutter: „die das Feuer der Zuhörer entfachen“), und Gitarrist Bob Eberl über das Leben philosophieren. Die Kombo „Gone Fishin“ aus Murnau spielt Blues, Americana und Country. Vielleicht gesellt sich die Singer-Songwriterin Lisa Fitzek dazu.

Die Auftritte – so abwechslungsreich sie auch sein mögen – folgen alle demselben Muster: Höchstens eine halbe Stunde dürfen die einzelnen Künstler oder Bands an einem Ort spielen. Dann machen sie entweder eine Pause oder ziehen mit ihren Instrumenten um. Eine feste Gage gibt es nicht, Passanten spenden in einen Hut. Gegen 15 Uhr verstummt die Musik.

Info: Künstler können sich per E-Mail unter kultur@wolfratshausen.de melden.

