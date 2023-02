Sport in der Natur: Seit 100 Jahren das Lebenselixier für die Naturfreunde

Teilen

Alpenidyll: Die Naturfreunde Wolfratshausen stehen für Bewegung unter freiem Himmel – so wie hier ein Wanderer am Jochberg. © Andreas Gebert

Der Naturfreunde-Chef Hugo Grabmann spricht im Interview über das Jubiläum, seine Bergliebe und den großen Wert von Geselligkeit. Der Verein feiert seinen 100. Geburtstag

Wolfratshausen – Wöchentliche Wanderungen, Unternehmungen in der Natur, Kulturfahrten: Die Naturfreunde Wolfratshausen sind heuer seit genau 100 Jahren aktiv. Die Ortsgruppe bietet ihren Mitgliedern nicht nur ein breites Spektrum an sportlichen Angeboten an, sondern legt laut Hugo Grabmann auch großen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl und die Geselligkeit. Im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Elisa Kieslinger erklärt der Vorsitzende des Vereins, wie die Naturfreunde ihr Jubiläum feiern und was den Verein so besonders macht.

Hugo Grabmann, Chef der Naturfreunde Wolfratshausen © Dominik Stallein

Sport in der Natur: Seit 100 Jahren das Lebenselixier für die Naturfreunde

Herr Grabmann, was ist Ihre Lieblingssportart?

Grabmann: Mein Lieblingssport ist das richtige Berggehen, bevorzugt in Südtirol. Das ist einfach eine beeindruckende Gegend.

Waren Sie Naturfreund und haben dann das Bergsteigen für sich entdeckt oder andersrum?

Grabmann: In die Berge bin ich schon mein ganzes Leben gerne gegangen und irgendwann bin ich durch Bekannte auf die Naturfreunde gekommen. Das ist noch gar nicht lange her, 13 Jahre ungefähr.

Das Bergsteigen ist nur ein Teil des angebotenen Spektrums an Aktivitäten. Welche Freizeitangebote stehen Ihren Mitglieder außerdem noch offen?

Grabmann: Wir bieten unseren Mitgliedern viele verschiedene Aktivitäten an. Der gemeinsame Hintergrund der Veranstaltungen ist die Bewegung in der freien Natur. So können alle unsere Angebote zusammengefasst werden. Eine weiter Mitmachaktion wäre das Mountainbiken beziehungsweise das Radfahren im Flachen oder die Kajaktouren im Wildwasser. Seit dem vergangenen Herbst bieten wir samstags alle zwei Wochen einen Nordic-Walking-Kurs an. Dies war bereits schon länger in Planung – einfach aus dem Grund, weil es etwas Modernes ist.

Wer macht bei den Angeboten der Naturfreunde mit?

Grabmann: Früher waren die Männer in der Überzahl, heute überwiegt der Frauenanteil. Bei den Bergtouren sind das ungefähr zwei Drittel. Es gibt individuelle Angebote für alle Altersstufen. Ein bisschen fehlen uns Mitglieder zwischen 30 und 40 Jahren. Auf unseren Mittwochwanderungen, die alle zwei Wochen am Nachmittag stattfinden, sind vor allem Rentner dabei. Die Kajakfahrer sind jünger.

Wo fahren Sie in der Region Kajak?

Grabmann: Das Kajaktraining findet jeden Freitag auf der Loisach statt – außer im Winter. Oft fahren die Kajakfahrer auch nach Österreich oder nach Slowenien mit ihrer Bootsausrüstung auf einen Campingplatz. Dort treffen wir manchmal auch auf andere Ortsgruppen. Da haben sich über die Zeit Freundschaften entwickelt. Man trifft sich beispielsweise zum Topoball.

Wie funktioniert Topoball?

Grabmann: Das spielt man in einem Hallenbad. Es ist wie Basketball im Kajak. Man versucht, mit einem Ball einen Korb zu treffen, während man im Boot mit den Händen paddelt.

Was macht die einzelnen Ortsgruppen besonders?

Grabmann: Alle Ortsgruppen haben unterschiedliche Schwerpunkte. Dies sollte allerdings aus einer historischen Perspektive betrachtet werden. Grundsätzlich sind die ersten Naturfreunde 1895 in Österreich aus der Arbeiterbewegung entstanden. Der Hintergrund war damals, dass man die Arbeiter in die freie Natur bringt. Diese Idee ist 1923 nach Wolfratshausen gekommen. Und jetzt, 100 Jahre später, feiern wir unser Jubiläum.

Was haben Sie dazu geplant?

Grabmann: Es wird einen Jubiläumstag am Samstag, 17. Juni im Foyer der Loisachhalle geben. Im Außenbereich stellen wir eine Kletterwand auf. Auch auf der Iloga (Isar-Loisach-Gewerbe-Ausstellung; Anm. d. Red.) Ende April werden wir dieses Jahr vertreten sein. Dort haben wir zwei Aktionen geplant. Einmal im Freibereich mit einer Mountainbike-Vorstellung und der Präsentation der anderen Sparten. Außerdem bauen wir im Obergeschoss der Loisachhalle in Kooperation mit der Stadt Wolfratshausen etwas für die Kinder auf.

Sie unternehmen Bergtouren und Radrundfahrten: Dürfen Nicht-Mitglieder auch teilnehmen?

Grabmann: Es wäre schon wichtig, Mitglied zu sein. Hier spielt vor allem der versicherungsrechtliche Grund eine zentrale Rolle. Dennoch laden wir diejenigen, die an unseren Aktionen interessiert sind, herzlichst zum Schnuppern ein. Hier kann jeder zwei- oder dreimal teilnehmen, um zu testen, ob er sich in unserem Verein wohlfühlt.

Wieso ist das Wohlfühlen so wichtig?

Grabmann: Das hat einen sozialen Grund: Es geht in unserem Verein auch um Geselligkeit. Darauf legen wir besonders viel Wert. Für Leute, die neu in die Region gezogen sind, Anschluss finden wollen oder zum Beispiel eine Trennung hinter sich haben und Ablenkung suchen, ist das wichtig. Diese Geselligkeit ist ein zentrales Merkmal der Naturfreunde Wolfratshausen.