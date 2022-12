Für Spotify, Youtube und Co: Wolfratshauser Kinderchor nimmt Weihnachtslied auf

Von: Andrea Weber

Gemeinsame Sache: Sänger und Musikproduzent Harald Reitinger nahm mit neun Mitgliedern des Wolfratshauser Kinderchors einen Weihnachtssong auf. © privat

Der Wolfratshauser Kinderchor hat mit einem Musikproduzenten ein professionelles Weihnachtslied aufgenommen. Hier können Sie es anhören.

Wolfratshausen – Im Wolfratshauser Kinderchor ist immer etwas geboten: Choraustausch in ferne Länder, Videoaufnahmen über Grenzen hinweg, Preise und Prämierungen, und nun die Produktion eines Weihnachtslieds in den Mastermix Studios in Unterföhring.

Der Weihnachtssong „Was war denn noch mal los, Last Christmas?“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Münchner Musikproduzenten und Sänger Harald Reitinger und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Dabei waren neun talentierte Nachwuchsmusikers des Wolfratshauser Kinderchors im Alter von elf beziehungsweise zwölf Jahren. Das Ergebnis haben jetzt alle wichtigen Musikportale zum Runterladen und Streamen veröffentlicht.

Bayern-Hymne, Pop-Bands und Reality-Stars: Musikproduzent ist ein Name

Harald Reitinger ist ein Name in der Musikbranche. Er produzierte Stars wie The Weather Girls, schrieb 1992 die offizielle Hymne des FC Bayern, „Forever Number One“, und produziert Songs für Carmen Geiss, die schillernde Millionärsgattin aus der TV-Reality-Serie „Die Geissens“.

Reitinger sei ein netter Mensch, der sich auf die Kinder einlassen kann, sagt Yoshihisa Kinoshita. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Wenn Reitinger Background-Stimmen für die Produktion seiner Songs benötigt, fragt er regelmäßig beim Wolfratshauser Chorleiter an. Kinoshita erinnert sich, wie er kurz vor den Sommerferien mit neun Kindern des Chors nach Unterföhring fuhr, in eine Medienwelt, die den meisten Menschen verwehrt bleibt. „In einem Raum stand das riesige Mischpult mit tausend Knöpfen, beeindruckender als das Cockpit eines Düsenjets“, sagt der Chorleiter. Durch eine Glasscheibe getrennt, war der geräuschfreie Raum mit den Mikrofonen zu sehen. Das sei schon sehr aufregend gewesen, als sich die Türe schloss und die Aufnahme begann. Kinoshita: „Mir war nur wichtig, dass kein großer Druck entsteht.“

Wolfratshauser Kinderchor singt Weihnachtslied: Hier gibts das Video

Und so waren die Kinder sehr gut vorbereitet. „Sie haben Stimmbildung und die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, lange geübt. Und sie waren text- und melodiesicher.“ Das Produktionsteam sei sehr nett gewesen, „und in den Pausen gab’s Pizza für die Kinder“. Während der Produktion des Weihnachtslieds dabei gewesen zu sein, war sei eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen. „Die Chorkinder konnten ihr Können zeigen und bekamen großen Respekt von den Profis zurück.“