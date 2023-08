Sprungbrett in den Traumberuf: Freiwilliges Soziales Jahr bietet unterschiedlichste Einblicke

Teilen

Gemeinsam wachsen und voneinander lernen: Das ist das Credo von Max Aichbichler, Leiter des Jugendhauses LaVida in Wolfratshausen, mit Blick auf Jugendliche, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr interessieren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Einblick in den Traumberuf erhaschen, erste Erfahrungen in einem potenziellen Berufsfeld sammeln: All das ist im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Landkreis möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit der Schule fertig – und jetzt? Diese Frage stellen sich viele Jugendliche nach dem Abschluss. Orientierung kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bieten. Schulabsolventen können Einblick in den Traumberuf erhalten oder, falls sie unentschlossen sind, erste Erfahrungen in einem potenziellen Berufsfeld sammeln. Zum Beispiel in der Pflege, der Jugendbetreuung oder im Rettungswesen.

Freiwilliges Soziales Jahr: Viele Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es Angebote für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Max Aichbichler, Leiter des Wolfratshauser Jugendhauses LaVida, ist der Meinung, dass ein FSJ genau das Richtige für Schulabsolventen ist, die sich vor ihrem weiteren Weg in die Berufswelt orientieren möchten. „Jeder wird bei uns seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt“, sagt der Einrichtungsleiter.

Vor allem die Persönlichkeit der jungen Freiwilligen reife während des sozialen Jahres. „Unsere FSJler probieren aus und lernen dazu“, so Aichbichler. Verantwortungen zu übernehmen, sich zu orientieren, zu organisieren und zu strukturieren – das stehe beim Engagement im LaVida im Vordergrund.

Bei uns kann man alles mitbringen, egal, ob man gerne singt oder tanzt.

Leider sei es die vergangenen zwei Jahre schwieriger geworden, neue FSJler zu finden: „Es gab keine Bewerbungen von Interessenten.“ Das habe sich heuer geändert: „Ich freue mich sehr, dass wir jemanden gefunden haben.“ Denn eine Unterstützung stellen die FSJler für das Jugendhaus in seinen Augen definitiv dar.

Die Aufgaben würden im LaVida auf die Talente und Persönlichkeiten der Freiwilligen abgestimmt. „Bei uns kann man alles mitbringen, egal, ob man gerne singt oder tanzt.“ Jede Tätigkeit, jede individuelle Kompetenz sei wertvoll. Von der Vorbereitung von Projekten, dem Arbeiten mit Kinder- und Jugendgruppen bis zur Hauswirtschaft sei alles dabei. Die Damen und Herren könnten, so hat Aichbichler zuletzt festgestellt, am Ende eines ereignisreichen FSJ deutlich leichter frei vor großen und kleinen Gruppen sprechen.

Freiwilliges Soziales Jahr: Bei TJVA Geretsried steht Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt

Die Persönlichkeitsentwicklung steht auch im Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TJVA) in Geretsried im Mittelpunkt, berichtet Geschäftsführer Rudi Mühlhans. Im TJVA bekomme man unter anderem einen Einblick ins Schulleben. „Das Freiwillige Soziale Jahr wird in Kombination mit Grund- oder Realschule angetreten“, erläutert der Vereinschef. „Man arbeitet dort rund acht Stunden am Tag und lernt den Umgang mit Kindern genauer kennen.“

Wer sich für die Mitarbeit in der Grundschule entscheide, helfe beispielsweise bei der Verteilung des Frühstücks und bei der Pausenaufsicht auf dem Schulhof. Die Organisation von Sprachkursen für Kinder, die noch kein Deutsch sprechen, könne ebenfalls eine Aufgabe sein. Manchmal sei ihre Unterstützung auch im Jugendverein oder bei der Vorbereitung für Stadtteilfeste gefragt. Mühlhans schätzt, dass die Hälfte der FSJler nach dem Jahr im Trägerverein einen sozialen Beruf ergreifen.

Wie im LaVida bemerkt er jedoch einen Rückgang an Bewerbungen: „Es gibt keinen Wehrdienst mehr“, ergo auch keinen verpflichtenden Zivildienst. Allerdings seien die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich jetzt aktiv für ein FSJ entscheiden, ernsthaft an einem solchen Job interessiert. Sie würden das Jahr als echte Orientierungschance begreifen.

Die Qual der Wahl haben potenzielle FSJler in der Gaißacher Reha-Fachklinik. Der stellvertretende Kaufmännische Direktor Jacob Hohenreiter erklärt: „Wir haben drei Bereiche für FSJler zur Auswahl. Den erzieherischen Bereich, den Pflegebereich und den Sportbereich.“

Freiwilliges Soziales Jahr in der Gaißacher Fachklinik: Im Alltag hautnah mit dabei

Die Plätze seien allerdings begrenzt. Gute Noten und ein ausgefeiltes Bewerbungsschreiben seien nicht zwingend erforderlich: FSJ-Anleiter und Sporttherapeut Maximilian Eberl ist der Meinung, dass der Schnuppertag, der mit dem Vorstellungsgespräch verbunden ist, eine weitaus wichtigere Rolle spielt: „Da weiß man dann oft schon, ob’s passt.“

In der Gaißacher Fachklinik sei der Freiwillige im Alltag hautnah dabei. Nach den ersten drei Wochen, in denen die FSJler sich den Übungsleiterschein erarbeiten, sollen sie schon live in den Sportstunden dabei sein dürfen. Nach spätestens vier Monaten bekomme der Freiwillige laut Eberl schließlich die Chance, einen eigenen Kurs zu leiten – stets begleitet von einem Klinikmitarbeiter.

In den vergangenen zehn Jahren habe jeder FSJler auch Aufgaben bekommen, die er alleine erledigen durfte. Ob bei Ärzten, Psychologen oder Ergotherapeuten: Arbeitsfelder, in die die jungen Menschen einen Blick werfen können, gebe es viele. Direktor Hohenreiter: „Die Lernerfahrung ist Wahnsinn.“

Freiwilliges Soziales Jahr beim Bayerischen Roten Kreuz: Seminartage verpflichtender Bestandteil

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Bad Tölz-Wolfratshausen bietet ebenfalls FSJ-Stellen an. Für Jugendliche unter 18 Jahren gebe es andere Möglichkeiten als für Volljährige, so der stellvertretende Rettungsdienstleiter Sebastian Limmer. Für ein FSJ im Krankentransport sollte der Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein besitzen. „Zehn Freiwillige sind dieses Jahr in diesem Bereich dabei“, bilanziert Limmer. Die Option, ein Jahr lang im Rettungsdienst zu helfen, gebe es ebenso ausschließlich für Volljährige.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zu Beginn des FSJs besuchen die Freiwilligen einen BRK-Lehrgang, der sie zu Rettungsdiensthelfern ausbildet. Die verpflichtenden Seminartage seien Bestandteil der Grundausbildung – nicht nur beim Roten Kreuz (siehe Kasten). Dabei führe zum Beispiel ein Ausflug nach München im Rollstuhl den Freiwilligen ungewohnte körperliche Situationen vor Augen, erklärt Limmer. Auch zukünftige Medizinstudenten würden von einem Freiwilligen Sozialen Jahr profitieren.

Die Arbeit mit kranken, alten und verletzten Menschen könne ein prägendes Erlebnis sein. „Kann ich mit Erbrochenem oder Blut umgehen?“ Diese Frage bleibt laut Limmer nicht lange unbeantwortet. Bei der Bewerbung würde es hauptsächlich um das soziale Engagement gehen: „Schulnoten spielen eigentlich keine Rolle.“

Eine Bewerbungsflaute kennt das BRK laut dem stellvertretenden Leiter des Rettungsdienstes nicht: „Gott sei Dank hatten wir bisher keine Probleme, interessierte junge Menschen zu finden.“ Die FSJler seien im Schichtdienst eingeteilt und würden rund 39 Stunden die Woche arbeiten. Limmer betont, wie gut sie in ihrem Dienst integriert werden: „Die FSJler werden schnell Teil des Teams.“ Und lernen noch schneller, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Von Lena Imhoff

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.