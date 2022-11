Staat saniert die Autobahn-Entwässerung entlang der A95

Von: Peter Borchers

Platz für Oberflächenwasser: Der Bund baut beziehungsweise saniert am Autobahnzubringer ein Entwässerungsbecken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Autobahn GmbH saniert Fahrbahn-Entwässerung. An der ersten Maßnahme am Zubringer wird derzeit gebaut.

Wolfratshausen – Wer aktuell auf dem Autobahnzubringer fährt, wundert sich womöglich über den Bagger, der sich seit einigen Tagen in die Wiese schräg gegenüber dem Pendlerparkplatz wühlt – und nicht wenige fragen sich: Entsteht dort eine Freiflächen-Solaranlage? Oder ein weiterer Parkplatz? Nichts dergleichen, wie eine Anfrage bei der zuständigen Niederlassung Süd der Autobahn GmbH ergab. Das Unternehmen des Bundes baut dort ein Entwässerungsbecken sowie eine Retentionsbodenfilteranlage. Die Arbeiten am Zubringer begannen im vergangenen Monat und sollen bis April 2023 abgeschlossen sein.

Die Baumaßnahme besteht „aus vorgelagertem Geschiebeschacht, Bodenfilterbecken einschließlich Drainagesystem sowie Drossel- und Auslaufbauwerk“, so Pressesprecherin Katharina Holzapfel. Die Arbeiten seien ein erster Schritt im Zuge der Sanierung der Entwässerungseinrichtungen entlang der A95 zwischen Schäftlarn und Penzberg. In diesem knapp 32 Kilometer langen Abschnitt baut beziehungsweise erneuert der Bund 19 Entwässerungsbecken. Während der Maßnahme fallen laut der Pressesprecherin auch Arbeiten an der Autobahn selbst an.

Verzögerungen sind einkalkuliert

Katharina Holzapfel verweist darauf, „dass alle genannten Zeiten unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen Planungsstands darstellen“. Änderungen oder Zeitanpassungen könnten sich jederzeit aufgrund der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wie Lieferengpässen für Baumaterial oder wegen möglicher Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ergeben. Auch witterungsbedingt könnten sich die Arbeiten verzögern. Über die Kosten der Sanierungsarbeiten konnte Holzapfel keine Auskunft geben.

