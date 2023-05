Stabwechsel bei Agentur für Arbeit: Vontra folgt auf Schankweiler

Symbolische Schlüsselübergabe: Michael Schankweiler (li.), Chef der Agentur für Arbeit Rosenheim, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Michael Vontra. © Arbeitsagentur

Die Agentur für Arbeit Rosenheim hat einen neuen Chef: Michael Vontra folgt auf Michael Schankweiler.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Michael Schankweiler, bis dato Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, wurde kürzlich in den Ruhestand verabschiedet. In seine Fußstapfen tritt nun Michael Vontra. Darüber berichtet die Behörde in einer Pressemitteilung.

Nach 46 Jahren beendet Schankweiler sein aktives Berufsleben

„Durch Ihre Arbeit, die stets von Menschlichkeit geprägt war, haben Sie die Bundesagentur für Arbeit positiv mitgestaltet. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.“ Mit diesen Worten wird Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern, bei der Verabschiedung zitiert.

Schankweiler begann seine berufliche Laufbahn als Berufsberater. In den Folgejahren übernahm er führende Positionen in der Agentur für Arbeit Traunstein, der Führungsakademie, in der Regionaldirektion – und vor acht Jahren den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim. Im April 2020 wechselte er schließlich als Vorsitzender der Geschäftsführung nach Rosenheim.

Seine „überaus interessante Aufgabe“ als Chef der Agentur für Arbeit bereitete Schankweiler bis zuletzt „viel Freude“. Trotzdem habe er sich dazu entschlossen, nach 46 Jahren sein aktives Berufsleben zu beenden. Im Rückblick sei er „sehr dankbar“ auf viele schöne Jahre – in unterschiedlichen Dienststellen und Funktionen – bei der Agentur für Arbeit zurückblicken zu können. „Es hat wirklich Sinn und Spaß gemacht, durch unsere Aufgabenwahrnehmung Menschen zu helfen, einen guten Einstieg in die Arbeitswelt zu finden“, so Schankweiler. Ebenso sei es ihm stets ein großes Anliegen gewesen, „Beschäftigung auch in schwierigen Zeiten zu sichern und unseren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern beratend zur Seite zu stehen“.

red

